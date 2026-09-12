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Руски удари по 20 цели в Украйна, поразени са металургични заводи
  Тема: Украйна

Руски удари по 20 цели в Украйна, поразени са металургични заводи

12 Септември, 2026 09:19, обновена 12 Септември, 2026 09:25 1 088 30

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Официалните доклади от двете воюващи страни очертават сериозен мащаб на операцията, засягащ както гражданската, така и тежката промишлена инфраструктура на страната

Руски удари по 20 цели в Украйна, поразени са металургични заводи - 1
Снимка: АСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирана комбинирана въздушна атака с ракети и безпилотни летателни апарати бе предприета срещу Украйна в ранните часове на 12 септември. Официалните доклади от двете воюващи страни очертават сериозен мащаб на операцията, засягащ както гражданската, така и тежката промишлена инфраструктура на страната.

Оценката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)

Според оперативната информация, разпространена от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна в сутрешния им доклад, противовъздушната отбрана е задействана в редица региони заради масиран обстрел. Официални представители на украинската армия потвърдиха, че в резултат на нападенията са регистрирани попадения на общо 20 места на територията на страната. Нанесени са материални щети, а на места е прекъснато електрозахранването. В сутрешната сводка, цитирана на официалната страница на Генералния щаб на ВСУ във Facebook, се посочва, че руските сили продължават да използват тактика на интензивен натиск чрез едновременно изстрелване на крилати ракети и рояци от евтини ударни дронове.

Позицията на Министерството на отбраната на Русия

Почти едновременно с украинските съобщения, Министерството на отбраната на Руската федерация излезе със своята редовна пресконференция. В нея руското военно ведомство заяви, че през изминалата нощ са нанесени високоточни групови удари по стратегически индустриални обекти. Говорителят на ведомството подчерта, че цел на атаката са били големи украински металургични заводи, разположени в промишлените центрове Запорожие, Днепропетровск и Кривой рог. Според руската страна тези предприятия осигуряват суровини и детайли за нуждите на военно-промишления комплекс на Украйна, пише официалния информационен канал на Министерството на отбраната на Русия в Telegram.

Ескалация по фронтовите линии и международни реакции

Атаката идва в момент на изключително динамична обстановка на бойното поле, където през изминалото денонощие са регистрирани над 230 бойни сблъсъка. На фона на новите удари международните агенции информират за засилено военно производство. Според актуална публикация на The Guardian, руските сили започват да внедряват все по-модерен софтуер с елементи на изкуствен интелект в своите безпилотни апарати, което повишава тяхната автономност и устойчивост на системи за радиоелектронна борба.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски отново предупреди, че Украйна ще отговори реципрочно на опитите да бъде срината нейната енергийна и производствена инфраструктура.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удари

    3 27 Отговор
    А пък в Самара вали полезен дъжд от азотна киселина. Крепостните са доволни.
    Ходят в дъжда за здраве.

    Коментиран от #3

    09:27 12.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    23 4 Отговор
    На Гостомел втори ден детонации.Явно под земята има гигантски склад който гори.

    09:27 12.09.2026

  • 3 Последния Софиянец

    15 2 Отговор

    До коментар #1 от "Удари":

    И в София ще вали.Пет години се изливат отрови в Украйна и Черно море.

    09:28 12.09.2026

  • 4 Пич

    19 1 Отговор
    Скука, скукаааа.......
    Целото НАТО се наака с Русия, още преди да се наака по самолетоносачите!!!
    Но много се надявам Украйна да победи, та като видя новината, да си изкашлям кафето от изненада!!!

    09:29 12.09.2026

  • 5 Хе хе...

    21 0 Отговор
    Металургия, машиностроене, жп инфраструктура и подвижен състав, енергетика, мостове, пристанищна инфраструктура, и така нататък, и така нататък.
    Изобщо, ако не друго, то зеле наркомана успя да се отърве от почти цялото омразно съветско наследство. И между другото от една четвърт от територията и две трети от населението на 4о4, засега.
    Найс, а?

    Коментиран от #19

    09:36 12.09.2026

  • 6 Тази година

    8 1 Отговор
    бомбардировки в Украйна, догодина - бомбардировки в България. Да живее Русия. Смърт за Запада и неговите слуги България и Украйна.

    09:38 12.09.2026

  • 7 Mилен Ганев

    12 0 Отговор
    Аз съм много пpoсту паpче и тъп фaшизоид.

    09:39 12.09.2026

  • 8 Странна работа

    9 1 Отговор
    големите украински металургични заводи, разположени в промишлените центрове Запорожие, Днепропетровск и Кривой рог отдавна са срутени и не работят ...

    Коментиран от #14

    09:39 12.09.2026

  • 9 ХиХи

    8 0 Отговор
    Чича нема ли да прати пак Витьок и Зетьок, че почнаха много да гърмят складовете у Киев отново

    09:42 12.09.2026

  • 10 Штедрият

    2 9 Отговор
    Дeбил във вaтенка, с калачник, дошъл в Украйна за пари,
    не ти е място друже тука! Виж Украйна, и умpи!

    09:42 12.09.2026

  • 11 Още преди месеци

    10 0 Отговор
    Най-големият стоманодобивен завод в Украйна спря дейността си в Кривой Рог
    Арселор Митал Кривой Рог“ (Криворижстал), най-големият стоманодобивен завод в Украйна, беше ударен поне 4-5 пъти тогава. 5 милиарда евро го купиха на времето индиеца Митал и два британски пенсионни фонда впрочем... сега честито да им е на британските пенсионери и застрахователите от Лоидс ...

    Коментиран от #22

    09:43 12.09.2026

  • 12 Штедрият

    4 11 Отговор
    Русофилите са циpей на заgника на нашето общество и срам за България! Този циpей трябва да бъде изгорен!

    09:44 12.09.2026

  • 13 Штедрият

    3 10 Отговор
    Русия е балон с пpъдня под голямо налягане, а балоните се пукат един ден.

    09:45 12.09.2026

  • 14 Разчистват терените

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Странна работа":

    за последно от укаинската сган и се подготвя мащабна сухопътна операция.

    09:45 12.09.2026

  • 15 Штедрият

    3 6 Отговор
    Пять года вцеки ден резил, и пак коnейки си нагласят уcтенцито да словославят магучата! Мъка мъкаааааа!

    09:46 12.09.2026

  • 16 Штедрият

    3 9 Отговор
    путин има стимул да продължи войната! След края на войната бандата на четиримата (путин, медведев, лавров и захарова) ще бъде тикната в пaндиза от електората си, така както е станало с бандата отговорна за "културната революция" в Китай! По горе споменатите са виновни за ниската култура на населението на русия, причинено от неравната борба за насъщния, и животът в нищета! Знаете ли, господа, че по време на културната революция (китайски вариант на голoдомора) китайците са варяли кора от 🌲 дърветата, за да има кво да кушат?! Същото предстои в русия!

    Коментиран от #18, #20

    09:47 12.09.2026

  • 17 Разгром

    4 10 Отговор
    Пълен разгром на 20та армия край Лиман. Територия завладяна от руснаците в продължение на цяла година, беше освободена от ВСУ за броени дни. Руски части са хванати в чувал край Иванивка.

    Коментиран от #30

    09:47 12.09.2026

  • 18 Грешиш

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "Штедрият":

    Путин няма да бъде тикнат в затвора, той сам предсказа съдбата си преди седмица - "ще бъде обесен".

    09:49 12.09.2026

  • 19 Путин многоходовия

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Хе хе...":

    Не ги бомбих 5 г. понеже Сорос ми каза да се евг и да съм "многоходов". Заради простотията ми умряха 1.5 милион вати

    09:50 12.09.2026

  • 20 БКП

    1 7 Отговор

    До коментар #16 от "Штедрият":

    Ти да не мислиш, че на русофилите им пука, как мизерстват руснаците? Това за тях е кято футбол - гледат сеир и не се замислят, какви тежки трениравки полагат футболистите. За тия русофили това е шоу - наши-ваши. Не случайно и тия русофилски гамени водят началото си от футболните среди.

    09:51 12.09.2026

  • 21 Штедрият

    1 4 Отговор
    Путине, Боби Лазаров даде прогноза, че зимата в Украйна ще е топла! Ква ша каиш? А?

    09:53 12.09.2026

  • 22 Ха ха ха

    0 10 Отговор

    До коментар #11 от "Още преди месеци":

    Няма проблем - руснаците ще платят репарации. Мислиш Митал няма да лобира пред Моди, при когото Путин ходи на крака.

    Коментиран от #26

    09:53 12.09.2026

  • 23 Европчанин

    2 0 Отговор
    Да но пък Украйна е ударила завод за сезал в русия. На ви пък!

    09:54 12.09.2026

  • 24 Колкото по

    5 1 Отговор
    мърдат украинците, толкова ро им в..за !
    Накрая каквото и да остане от Украйна като територия ще се възстановяват с години !
    Горко им, горко и на тия които им помагат !

    09:54 12.09.2026

  • 25 Оооо милите ми те Бандеровчета

    2 0 Отговор
    Къв Лиман, ква територия бре човеко? една ЖП гара обслужваща Харков — Краматорск и Харков — Горловка..... и една релса само руснаците са оставили работеща от човещина. ... Един резерват има и тва е ...

    09:55 12.09.2026

  • 26 Браво 😀

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ха ха ха":

    "Умник" си та преливаш ! 😀
    Само си мозък и жешки г@мна ! 😀

    09:57 12.09.2026

  • 27 Хе хе...

    0 0 Отговор
    Месец май депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци. Иначе казано за няма пет години населението на 4о4 се е свило с две трети, територията с една четвърт, икономиката клони остро към нулата. За целта нато и ЕсеС изгориха над трилион кеш, планини от оръжие и попиляха собствените си икономики. Резултатът? Путин взе да се събужда.
    Найс, а?

    10:00 12.09.2026

  • 28 Митал

    0 0 Отговор
    е персона нон-грата в Индия колега. Там и собственост реално Митал няма ако се зачетеш. На Филипините и в Лондон са му централите. С Нарендра Моди не могат да се дишат даже...

    10:00 12.09.2026

  • 29 БАРС

    0 0 Отговор
    В МОМЕНТА ОКОЛО 1800 АЗОВЦИ ПРЕДИ СЛАВЯНСК СА НАПЪЛНО ОБКРАЖЕНИ.НА ПРИЗИВА НА РАШКИТЕ ДА СЕ ПРЕДАДЪТ ТЕ ОТКАЗВАТ.МЕЖДУ ТЯХ ИМА БИВШИ ПЛЕННИЦИ КОИТО РАШКИТЕ СА ГИ ЗАМИНИЛИ ЗА СВОИ КАТО СА ПОДПИСАЛИ ,ЧЕ НИКОГА НЯМА ДА ОТИДАТ НА ФРОНТА ПРОТИВ РАША.ТЕ ТАКА УКРИТЕ СПАЩВАТ ДОГОВОРИТЕ СИ С РАШКИТЕ КАКТО И МИСК 1,2 ТАКА И ИСТАНБУЛСКИТЕ.АЗОВЦИТЕ ГИ РЪКОВОДИ БИВШ ПЛЕННИК КОЙТО РАШКИТЕ СА ГО ЗАМЕНИЛИ.ТА ДУМАТА МИ Е СЕ ПАН ЩЕЛЕНЧУК СЕ ИЗЦЕПИ ,ЧЕ НАЙ СИЛНАТА АРМИЯ В СВЕТА Е УКРАИНСКАТ.ТОЯ КОМСНДИР ЗА ВТОРИ ПЪТ ПОПАДА ВОЙСКАТА МУ В ОБКРАЖЕНИЕ ПОД НЕГОВО РЪКОВОДСТВО.

    10:00 12.09.2026

  • 30 В този сайт

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Разгром":

    такива новини не се съобщават. Тука е про-кремълско.

    10:02 12.09.2026

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