Руски удари по 20 цели в Украйна, поразени са металургични заводи

Масирана комбинирана въздушна атака с ракети и безпилотни летателни апарати бе предприета срещу Украйна в ранните часове на 12 септември. Официалните доклади от двете воюващи страни очертават сериозен мащаб на операцията, засягащ както гражданската, така и тежката промишлена инфраструктура на страната.

Оценката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)

Според оперативната информация, разпространена от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна в сутрешния им доклад, противовъздушната отбрана е задействана в редица региони заради масиран обстрел. Официални представители на украинската армия потвърдиха, че в резултат на нападенията са регистрирани попадения на общо 20 места на територията на страната. Нанесени са материални щети, а на места е прекъснато електрозахранването. В сутрешната сводка, цитирана на официалната страница на Генералния щаб на ВСУ във Facebook, се посочва, че руските сили продължават да използват тактика на интензивен натиск чрез едновременно изстрелване на крилати ракети и рояци от евтини ударни дронове.

Позицията на Министерството на отбраната на Русия

Почти едновременно с украинските съобщения, Министерството на отбраната на Руската федерация излезе със своята редовна пресконференция. В нея руското военно ведомство заяви, че през изминалата нощ са нанесени високоточни групови удари по стратегически индустриални обекти. Говорителят на ведомството подчерта, че цел на атаката са били големи украински металургични заводи, разположени в промишлените центрове Запорожие, Днепропетровск и Кривой рог. Според руската страна тези предприятия осигуряват суровини и детайли за нуждите на военно-промишления комплекс на Украйна, пише официалния информационен канал на Министерството на отбраната на Русия в Telegram.

Ескалация по фронтовите линии и международни реакции

Атаката идва в момент на изключително динамична обстановка на бойното поле, където през изминалото денонощие са регистрирани над 230 бойни сблъсъка. На фона на новите удари международните агенции информират за засилено военно производство. Според актуална публикация на The Guardian, руските сили започват да внедряват все по-модерен софтуер с елементи на изкуствен интелект в своите безпилотни апарати, което повишава тяхната автономност и устойчивост на системи за радиоелектронна борба.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски отново предупреди, че Украйна ще отговори реципрочно на опитите да бъде срината нейната енергийна и производствена инфраструктура.