Руски удари по 20 цели в Украйна, поразени са металургични заводи

Масирана комбинирана въздушна атака с ракети и безпилотни летателни апарати бе предприета срещу Украйна в ранните часове на 12 септември. Официалните доклади от двете воюващи страни очертават сериозен мащаб на операцията, засягащ както гражданската, така и тежката промишлена инфраструктура на страната.
Оценката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)
Според оперативната информация, разпространена от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна в сутрешния им доклад, противовъздушната отбрана е задействана в редица региони заради масиран обстрел. Официални представители на украинската армия потвърдиха, че в резултат на нападенията са регистрирани попадения на общо 20 места на територията на страната. Нанесени са материални щети, а на места е прекъснато електрозахранването. В сутрешната сводка, цитирана на официалната страница на Генералния щаб на ВСУ във Facebook, се посочва, че руските сили продължават да използват тактика на интензивен натиск чрез едновременно изстрелване на крилати ракети и рояци от евтини ударни дронове.
Позицията на Министерството на отбраната на Русия
Почти едновременно с украинските съобщения, Министерството на отбраната на Руската федерация излезе със своята редовна пресконференция. В нея руското военно ведомство заяви, че през изминалата нощ са нанесени високоточни групови удари по стратегически индустриални обекти. Говорителят на ведомството подчерта, че цел на атаката са били големи украински металургични заводи, разположени в промишлените центрове Запорожие, Днепропетровск и Кривой рог. Според руската страна тези предприятия осигуряват суровини и детайли за нуждите на военно-промишления комплекс на Украйна, пише официалния информационен канал на Министерството на отбраната на Русия в Telegram.
Ескалация по фронтовите линии и международни реакции
Атаката идва в момент на изключително динамична обстановка на бойното поле, където през изминалото денонощие са регистрирани над 230 бойни сблъсъка. На фона на новите удари международните агенции информират за засилено военно производство. Според актуална публикация на The Guardian, руските сили започват да внедряват все по-модерен софтуер с елементи на изкуствен интелект в своите безпилотни апарати, което повишава тяхната автономност и устойчивост на системи за радиоелектронна борба.
Междувременно украинският президент Володимир Зеленски отново предупреди, че Украйна ще отговори реципрочно на опитите да бъде срината нейната енергийна и производствена инфраструктура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Удари
Ходят в дъжда за здраве.
Коментиран от #3
09:27 12.09.2026
2 Последния Софиянец
09:27 12.09.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Удари":И в София ще вали.Пет години се изливат отрови в Украйна и Черно море.
09:28 12.09.2026
4 Пич
Целото НАТО се наака с Русия, още преди да се наака по самолетоносачите!!!
Но много се надявам Украйна да победи, та като видя новината, да си изкашлям кафето от изненада!!!
09:29 12.09.2026
5 Хе хе...
Изобщо, ако не друго, то зеле наркомана успя да се отърве от почти цялото омразно съветско наследство. И между другото от една четвърт от територията и две трети от населението на 4о4, засега.
Найс, а?
Коментиран от #19
09:36 12.09.2026
6 Тази година
09:38 12.09.2026
7 Mилен Ганев
09:39 12.09.2026
8 Странна работа
Коментиран от #14
09:39 12.09.2026
9 ХиХи
09:42 12.09.2026
10 Штедрият
не ти е място друже тука! Виж Украйна, и умpи!
09:42 12.09.2026
11 Още преди месеци
Арселор Митал Кривой Рог“ (Криворижстал), най-големият стоманодобивен завод в Украйна, беше ударен поне 4-5 пъти тогава. 5 милиарда евро го купиха на времето индиеца Митал и два британски пенсионни фонда впрочем... сега честито да им е на британските пенсионери и застрахователите от Лоидс ...
Коментиран от #22
09:43 12.09.2026
12 Штедрият
09:44 12.09.2026
13 Штедрият
09:45 12.09.2026
14 Разчистват терените
До коментар #8 от "Странна работа":за последно от укаинската сган и се подготвя мащабна сухопътна операция.
09:45 12.09.2026
15 Штедрият
09:46 12.09.2026
16 Штедрият
Коментиран от #18, #20
09:47 12.09.2026
17 Разгром
Коментиран от #30
09:47 12.09.2026
18 Грешиш
До коментар #16 от "Штедрият":Путин няма да бъде тикнат в затвора, той сам предсказа съдбата си преди седмица - "ще бъде обесен".
09:49 12.09.2026
19 Путин многоходовия
До коментар #5 от "Хе хе...":Не ги бомбих 5 г. понеже Сорос ми каза да се евг и да съм "многоходов". Заради простотията ми умряха 1.5 милион вати
09:50 12.09.2026
20 БКП
До коментар #16 от "Штедрият":Ти да не мислиш, че на русофилите им пука, как мизерстват руснаците? Това за тях е кято футбол - гледат сеир и не се замислят, какви тежки трениравки полагат футболистите. За тия русофили това е шоу - наши-ваши. Не случайно и тия русофилски гамени водят началото си от футболните среди.
09:51 12.09.2026
21 Штедрият
09:53 12.09.2026
22 Ха ха ха
До коментар #11 от "Още преди месеци":Няма проблем - руснаците ще платят репарации. Мислиш Митал няма да лобира пред Моди, при когото Путин ходи на крака.
Коментиран от #26
09:53 12.09.2026
23 Европчанин
09:54 12.09.2026
24 Колкото по
Накрая каквото и да остане от Украйна като територия ще се възстановяват с години !
Горко им, горко и на тия които им помагат !
09:54 12.09.2026
25 Оооо милите ми те Бандеровчета
09:55 12.09.2026
26 Браво 😀
До коментар #22 от "Ха ха ха":"Умник" си та преливаш ! 😀
Само си мозък и жешки г@мна ! 😀
09:57 12.09.2026
27 Хе хе...
Найс, а?
10:00 12.09.2026
28 Митал
10:00 12.09.2026
29 БАРС
10:00 12.09.2026
30 В този сайт
До коментар #17 от "Разгром":такива новини не се съобщават. Тука е про-кремълско.
10:02 12.09.2026