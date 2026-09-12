Шелтън срещу Зверев на финалът за титлата на US Open

Бен Шелтън и Александър Зверев ще спорят за титлата на Откритото първенство на САЩ. Двамата се класираха за финала след победи съответно над Франсис Тиафо и Карен Хачанов.

В първия сет Тиафо проби за 5:4 след двойна грешка на Шелтън. Световният №12 се възползва от колебанията на опонента си и затвори частта с подаване на нула. Във втората част двамата си размениха по един брейк и така се стигна до 3:3. След това обаче Шелтън се озова в позицията да сервира за сета. Пробивът за 5:3 стана факт с помощта на бекхенд ретур уинър, последван от неточен форхенд на Тиафо. Осмият поставен спечели сета, след като в последната точка Тиафо изпрати ретур в мрежата.

В третия сет Шелтън отново успя да пробие пръв и се стигна до 5-3. Последва маратонски 15-минутен гейм, в който на седем пъти се стигна до дюс. В крайна сметка световният №9 показа повече физическа издръжливост и взе преднина в мача. В четвъртата част Тиафо повиши качеството на сервиса си, но Шелтън запази самообладание и продължи да се представя на високо ниво. В оказалия се последен гейм в мача световният №12 показа колебания на първи начален удар, което позволи на Шелтън да бъде по-агресивен на ретур. Това му помогна да стигне до пробив, с който оформи крайното 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 след 3 часа и 18 минути на корта.

Шелтън имаше сериозно превъзходство по отношение на асовете (20-3) и печелившите удари (47-27). Той спечели 77% от точките си на първи сервис (66/86) и оползотвори пет от 11-те си шанса за пробив (45%), докато Тиафо реализира два от своите седем брейкбола (27%).

Александър Зверев пък се класира на финал на US Open след победа над Карен Хачанов с 6:3, 7:6(7), 7:6(6). Германецът взе убедително първия сет с 6:3, а следващите два спечели с тайбрек, в които му помогна и самочувствието. В края на третата част Зверев изоставаше с 2-5 точки, но направи обрат.