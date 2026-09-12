"Зелено движение": ВЕИ са ключови за намаляване зависимостта от изкопаеми горива

Във връзка с обявен Национален протест срещу изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични паркове върху земеделски земи за 12.09.2026 г., "Зелено движение" заяви своята позиция:

Почти две десетилетия ние последователно защитаваме развитието на енергетика, базирана на възобновяеми източници. Нашето разбиране е, че ВЕИ са ключови за намаляване зависимостта от изкопаеми горива, за енергийна независимост на България, модернизация на икономиката, повишаване доходите на хората и за изпълнение на климатичните цели.

В "Зелено движение" никога не сме защитавали ВЕИ на всяка цена. Парадоксално е, че развитието на зелената енергетика води, в редица случаи, до унищожаване на природата. Това се допуска заради заобикаляне на екологичното законодателство, налагане на корупционни проекти и незачитане интересите на местните общности. Ние считаме подобно прилагане на зеления преход за недопустимо и настояваме ВЕИ проектите да се развиват на подходящите места, при реална оценка на въздействията и с участие на местните хора.

Ускореното развитие на ВЕИ следва да се случва при ясни пространствени и екологични правила, които задължително да включват:

приоритетното използване на покриви, паркинги, индустриални площадки, урбанизирани и нарушени терени;

определяне на подходящи зони за развитие на ВЕИ на национално ниво, така че конфликтите с природата и местните общности да бъдат предотвратявани още на етап планиране.

"Зелено движение" подкрепя децентрализираното производство на енергия, гражданската енергетика и енергийните общности. Енергийният преход трябва да позволява на домакинствата и малките предприятия да участват в него, да споделят икономическите ползи, а не да са единствено потърпевши от лошо прилагане на мерките. Агрофотоволтаиците, например, могат да бъдат едно добро решение, но в България все още е екзотика.

В "Зелено движение" сме съпричастни с гражданското недоволство срещу конкретни ВЕИ проекти заради начина, по който са били планирани, разрешавани или се изграждат. Напълно подкрепяме настояването на засегнатите общности за прилагане на закона без заобикаляне, опазване на природата и земеделските земи, оценяване кумулативното въздействие на проектите, информиране и зачитане мнението на местните хора.

Същевременно "Зелено движение" не може да не се разграничи от опитите за партийна употреба на реалните проблеми около отделни ВЕИ проекти за организиране на кампании за насаждане на страх и отхвърляне по принцип на възобновяемата енергия от някои партии с проруски и популистки интереси и финансиране. Очерня се самият енергиен преход, включително с неверни научни твърдения и фалшиви аргументи.

Не приемаме такава подмяна и затова апелираме хората по места да се разграничават от тези популисти.

Категорично се разграничаваме от партии, лица и кампании, които използват защитата на природата и местните общности като повод за обща атака срещу ВЕИ, климатичните политики и модернизацията на българската енергетика.

Нашите действия не целят ВЕИ да бъдат нарочени като лоши инвестиции и проекти и да бъдат спрени. Те целят ВЕИ да се изграждат при спазване на закона, правилно пространствено планиране, защита на природата и участие на хората. Правила има. Проблемът е в тяхното прилагане.

Относно правилата: например, инсталациите за промишлено производство на електроенергия попадат в обхвата на европейското законодателство за оценка на въздействието върху околната среда. За инвестиционните предложения трябва да се извършва законосъобразна преценка за необходимостта от ОВОС. Плановете, които създават рамката за развитие на ВЕИ, от своя страна, подлежат на екологична оценка.

В "Зелено движение" направихме преглед на екологичните процедури за 92 проекта от вече реализирани по-големи ВЕИ мощности. Картината е тревожна: налице е само една единствена пълна оценка за съвместимост и една екологична оценка! За част от проектите не бяха открити никакви публични данни за проведени екологични процедури. Изводът е, че България не прилага ефективно или прилага избирателно екологичното законодателство.

Не се прилагат ефективно и изискванията по отношение информирането и участието на засегната общност. Информирането не може да се свежда само до формално публикуване на съобщение на интернет страница за един инвестиционен ВЕИ проект. Необходимо е активно и ефективно информиране и достъпна информация още от най-ранния етап на проекта, пълноценни обществени обсъждания, мотивирано разглеждане на предложенията и възраженията и ефективна възможност за административен и съдебен контрол.

"Зелено движение" се разграничава също така по отношение искането за мораториум. Ние не подкрепяме въвеждане на общ мораториум върху големите ВЕИ проекти.

Ако изпълнителната власт не прилага закона, решението не е законът да бъде заменен с обща забрана. Решението е институциите да бъдат принудени да изпълняват своите задължения и да носят отговорност, когато не го правят.

Настояваме МОСВ да извърши систематичен преглед на вече реализираните ВЕИ проекти, при които има основателни съмнения, че задължителни екологични процедури са били избегнати, неправилно проведени или че не е оценено кумулативното въздействие. Когато това се потвърди, държавата трябва да използва всички законови механизми за отстраняване на нарушението, включително чрез последваща екологична оценка на вече реализирани проекти.

Това е истинският тест дали управляващите са чули гражданите.

Не чрез популистки декларации, а чрез проверка, възстановяване на законността и създаване на допълващо законодателство, което по-добре да регулира ВЕИ и по-добре да защити правата на местните общности във връзка с ВЕИ.

От ПП "Зелено движение" заявяват:

Изборът не е между ВЕИ и природата. България има нужда и от двете. Както има нужда от реална политическа отговорност, спиране на корупционните модели и демократично участие.

Това са принципите, действията и политиките, зад които "Зелено движение" застава и за които ще продължи последователно да работи.