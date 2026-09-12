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Холивудското Барби Сидни Суини става на 29 години

Холивудското Барби Сидни Суини става на 29 години

12 Септември, 2026 09:11 689 4

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От провокативната блондинка в „Еуфория“ до една от най-търсените актриси в Холивуд

Холивудското Барби Сидни Суини става на 29 години - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса Сидни Суини празнува своя 29-и рожден ден на 12 септември. Само за няколко години звездата от „Еуфория“ и „Белият лотос“ се превърна от обещаващо младо име в една от най-разпознаваемите актриси на своето поколение.

Сидни Суини е родена на 12 септември 1997 г. в Спокейн, щата Вашингтон. Започва да се снима още като дете, а преди големия пробив натрупва роли в продукции като „Историята на прислужницата“, „Sharp Objects“ и „Everything Sucks!“.

Световната популярност идва с образа на Каси Хауърд в драматичния сериал на HBO „Еуфория“. Ролята носи на Сидни Суини номинация за „Еми“ за поддържаща актриса в драматичен сериал. През същата 2022 г. тя получава и втора номинация за „Еми“, този път за ролята на Оливия Мосбахър в първия сезон на „Белият лотос“.

Така само на 24 години Суини вече има две номинации за най-престижните американски телевизионни награди.

Кариерата ѝ впоследствие се разширява далеч извън телевизията. Сидни Суини участва в романтичната комедия „Anyone But You“, супергеройския филм „Madame Web“, психологическия хорър „Immaculate“ и биографичната спортна драма „Christy“, за която влиза в ролята на професионалната боксьорка Кристи Мартин.

През 2026 г. актрисата се завърна и като Каси в третия и последен сезон на „Еуфория“. Сериалът приключи след три сезона, а самата Суини призна, че все още мисли за героинята и не е напълно удовлетворена от мястото, на което приключва историята ѝ.

Междувременно успехът на трилъра „Прислужницата“ осигури продължение. Сидни Суини ще се завърне в „Тайната на прислужницата“, а към актьорския състав се присъединява и Кирстен Дънст. Премиерата е планирана за декември 2027 г.

Актрисата работи и по игралния филм „Gundam“ заедно с Ноа Сентинео, което допълнително затвърждава позицията ѝ сред звездите, способни да преминават между телевизионна драма, романтична комедия, хорър и мащабни студийни продукции.

На 29 години Сидни Суини вече има зад гърба си две номинации за „Еми“, международно разпознаваем телевизионен образ и поредица от водещи роли в киното, превърнали рождения ѝ ден в добър повод за равносметка на един от най-бързите възходи в съвременния Холивуд.


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