Холивудското Барби Сидни Суини става на 29 години

Американската актриса Сидни Суини празнува своя 29-и рожден ден на 12 септември. Само за няколко години звездата от „Еуфория“ и „Белият лотос“ се превърна от обещаващо младо име в една от най-разпознаваемите актриси на своето поколение.
Сидни Суини е родена на 12 септември 1997 г. в Спокейн, щата Вашингтон. Започва да се снима още като дете, а преди големия пробив натрупва роли в продукции като „Историята на прислужницата“, „Sharp Objects“ и „Everything Sucks!“.
Световната популярност идва с образа на Каси Хауърд в драматичния сериал на HBO „Еуфория“. Ролята носи на Сидни Суини номинация за „Еми“ за поддържаща актриса в драматичен сериал. През същата 2022 г. тя получава и втора номинация за „Еми“, този път за ролята на Оливия Мосбахър в първия сезон на „Белият лотос“.
Така само на 24 години Суини вече има две номинации за най-престижните американски телевизионни награди.
Кариерата ѝ впоследствие се разширява далеч извън телевизията. Сидни Суини участва в романтичната комедия „Anyone But You“, супергеройския филм „Madame Web“, психологическия хорър „Immaculate“ и биографичната спортна драма „Christy“, за която влиза в ролята на професионалната боксьорка Кристи Мартин.
През 2026 г. актрисата се завърна и като Каси в третия и последен сезон на „Еуфория“. Сериалът приключи след три сезона, а самата Суини призна, че все още мисли за героинята и не е напълно удовлетворена от мястото, на което приключва историята ѝ.
Междувременно успехът на трилъра „Прислужницата“ осигури продължение. Сидни Суини ще се завърне в „Тайната на прислужницата“, а към актьорския състав се присъединява и Кирстен Дънст. Премиерата е планирана за декември 2027 г.
Актрисата работи и по игралния филм „Gundam“ заедно с Ноа Сентинео, което допълнително затвърждава позицията ѝ сред звездите, способни да преминават между телевизионна драма, романтична комедия, хорър и мащабни студийни продукции.
На 29 години Сидни Суини вече има зад гърба си две номинации за „Еми“, международно разпознаваем телевизионен образ и поредица от водещи роли в киното, превърнали рождения ѝ ден в добър повод за равносметка на един от най-бързите възходи в съвременния Холивуд.
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