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Жерард Пике: Не вярвам, че Мбапе е в състояние да спечели "Златната топка"

Жерард Пике: Не вярвам, че Мбапе е в състояние да спечели "Златната топка"

12 Септември, 2026 10:29 467 2

  • жерард пике-
  • килиан мбапе-
  • футбол-
  • реал мадрид-
  • златната топка

Освен че посочи играчите, които смята за фаворити, той изключи Мбапе от борбата

Жерард Пике: Не вярвам, че Мбапе е в състояние да спечели "Златната топка" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият капитан на Барселона Жерард Пике използва своя канал в Тик Ток, за да анализира списъка с 30 номинирани за Златната топка. Освен че посочи играчите, които смята за фаворити, той изключи Мбапе от борбата.

Въпреки че призна, че Мбапе е „играч на Световни първенства“, който е направил страхотен Мондиал, Пике беше категоричен: „Не вярвам, че е в състояние да спечели“, за разлика от неговото избрано трио – Хари Кейн, Ламин Ямал и Родри.

Бившият испански национал отправи и предизвикателство, като постави под въпрос отсъствието на двама играчи на Барселона от списъка с номинирани: „Къде са Рафиня и Педри?“


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  • 1 Герги

    2 0 Отговор
    Рафиня и Педри,правилно зададен въпрос,защо ги няма ....и там има наши и ваши.

    10:40 12.09.2026

  • 2 Тоя надменен

    1 0 Отговор
    Льольовец къде въобще го включват в списъците

    10:52 12.09.2026

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