Жерард Пике: Не вярвам, че Мбапе е в състояние да спечели "Златната топка"

Бившият капитан на Барселона Жерард Пике използва своя канал в Тик Ток, за да анализира списъка с 30 номинирани за Златната топка. Освен че посочи играчите, които смята за фаворити, той изключи Мбапе от борбата.
Въпреки че призна, че Мбапе е „играч на Световни първенства“, който е направил страхотен Мондиал, Пике беше категоричен: „Не вярвам, че е в състояние да спечели“, за разлика от неговото избрано трио – Хари Кейн, Ламин Ямал и Родри.
Бившият испански национал отправи и предизвикателство, като постави под въпрос отсъствието на двама играчи на Барселона от списъка с номинирани: „Къде са Рафиня и Педри?“
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1 Герги
10:40 12.09.2026
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