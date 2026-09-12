В Левски имат повод да се усмихнат след болезнената загуба с 2:4 от ЦСКА във финала за Суперкупата на България. Поводът е, че двама от важните футболисти в състава на Хулио Веласкес – Мустафа Сангаре и Оливер Камдем – вече тренират наравно със съотборниците си, пише „Мач Телеграф“.

Вчера титулярите от двубоя с „червените“ имаха възстановителна тренировка, докато малиецът и камерунецът тренираха наравно с резервите и неигралите в дербито. Така двамата вече се включват на 100% в заниманията. Въпреки това изглежда малко вероятно Веласкес да прибърза с включването им в групата още за утрешния двубой с Ботев Bpаца. От началото на сезона Сангаре игра само в мача с Локомотив Сф, а Камдем само в двубоите с Борац Баня Лука.