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В Левски имат повод да се усмихнат

В Левски имат повод да се усмихнат

12 Септември, 2026 11:28 428 1

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Поводът е, че двама от важните футболисти в състава на Хулио Веласкес – Мустафа Сангаре и Оливер Камдем – вече тренират наравно със съотборниците си

В Левски имат повод да се усмихнат - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Левски имат повод да се усмихнат след болезнената загуба с 2:4 от ЦСКА във финала за Суперкупата на България. Поводът е, че двама от важните футболисти в състава на Хулио Веласкес – Мустафа Сангаре и Оливер Камдем – вече тренират наравно със съотборниците си, пише „Мач Телеграф“.

Вчера титулярите от двубоя с „червените“ имаха възстановителна тренировка, докато малиецът и камерунецът тренираха наравно с резервите и неигралите в дербито. Така двамата вече се включват на 100% в заниманията. Въпреки това изглежда малко вероятно Веласкес да прибърза с включването им в групата още за утрешния двубой с Ботев Bpаца. От началото на сезона Сангаре игра само в мача с Локомотив Сф, а Камдем само в двубоите с Борац Баня Лука.


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