Новини
Свят »
Франция »
Над 40 ранени при дерайлиране на влак във Франция

Над 40 ранени при дерайлиране на влак във Франция

12 Септември, 2026 12:47 563 12

  • франция-
  • влак-
  • катастрофа-
  • ранени-
  • дерейлира

Един от вагоните се е преобърнал, а четири други са излезли от релсите

Над 40 ранени при дерайлиране на влак във Франция - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-малко 44 души са ранени при дерайлирането на регионален влак в Северозападна Франция. Една жена е пострадала тежко, съобщиха френските власти. Инцидентът е станал вечерта на 11 септември в Нормандия.

Влакът TER е пътувал между Руан и Кан с около 180 пътници на борда. Инцидентът е станал в района на община Клеон, департамент Сен Маритим, между Турвил и Сен Обен ле Елбьоф.

Според информацията на Tagesschau, която се позовава на френски медии, влакът се е сблъскал с все още неидентифициран обект. Един от вагоните се е преобърнал, а още четири са излезли от релсите.

Точната причина за катастрофата обаче все още не е установена и разследването продължава. Поради това към момента не може категорично да се твърди какъв обект е бил ударен или дали именно сблъсъкът е единствената причина за дерайлирането.

На мястото е проведена мащабна спасителна операция. По данни, цитирани от френските медии, са мобилизирани повече от 130 пожарникари, около 50 полицаи и приблизително 80 превозни средства на аварийните служби.

Първоначално френският министър на транспорта Филип Табаро съобщи за около 20 ранени и уточни, че данните са предварителни. По-късно броят на пострадалите беше актуализиран на най-малко 44 души.

След инцидента движението по железопътната линия е прекъснато, а електрозахранването е изключено, за да могат спасителните екипи да работят безопасно. Френската железопътна инфраструктурна компания SNCF Réseau заяви, че първият приоритет е оказването на помощ на пътниците, а след това възстановяването на движението.

Префектурата на Сен Маритим задейства извънредния план ORSEC за ситуации с голям брой пострадали. Властите призоваха гражданите да избягват района на произшествието, докато продължава работата на спасителните екипи.

SNCF и полицията разследват обстоятелствата около инцидента. Към сутринта на 12 септември няма официално обявено окончателно заключение за причината за дерайлирането.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Влак

    7 2 Отговор
    Това е руски саботаж.

    12:58 12.09.2026

  • 2 Хе хе...

    7 0 Отговор
    Башаров и Петров, също и Путин, лично.
    мИкрончето на дядо бриджит има снимки и е намерил паспорта му на линията.

    12:59 12.09.2026

  • 3 ФАКТ

    2 2 Отговор
    Путулер ем на запада.

    13:04 12.09.2026

  • 4 Абе,

    3 2 Отговор
    освен руски дрон, друго нема кво да го гътне трено ...

    13:04 12.09.2026

  • 5 Демократ

    4 0 Отговор
    Черен влак се композира от Бургас за София

    13:06 12.09.2026

  • 6 Хм...

    3 0 Отговор
    Абе катерете се още по .yR на Путин...

    13:08 12.09.2026

  • 7 Демократ

    3 0 Отговор
    Ебахтии умопомрачените немски вътреутробни химико имбе цили саботьори. Тоя рурски прах им е евалмяката на мозъците Малоу мни оли гофрени

    13:11 12.09.2026

  • 8 Пламен

    5 0 Отговор
    Тази статийка колко пъти ще я пускате? 😀

    13:16 12.09.2026

  • 9 откак ТИКВАТА СЕ ГУШНА С МАКРОН И НА

    3 0 Отговор
    ФРАНЦИЯ НЕ И ВЪРВИ ! ТОКСИЧЕН Е !

    13:20 12.09.2026

  • 10 Поука

    2 1 Отговор
    да не купуваме влакове от геронтофила.

    13:20 12.09.2026

  • 11 Гюрлата

    0 0 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН!

    13:42 12.09.2026

  • 12 Сорос

    0 0 Отговор
    ПОБЕДА ЗА ПЕТРОХАН!

    13:43 12.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания