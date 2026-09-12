Над 40 ранени при дерайлиране на влак във Франция

Най-малко 44 души са ранени при дерайлирането на регионален влак в Северозападна Франция. Една жена е пострадала тежко, съобщиха френските власти. Инцидентът е станал вечерта на 11 септември в Нормандия.

Влакът TER е пътувал между Руан и Кан с около 180 пътници на борда. Инцидентът е станал в района на община Клеон, департамент Сен Маритим, между Турвил и Сен Обен ле Елбьоф.

Според информацията на Tagesschau, която се позовава на френски медии, влакът се е сблъскал с все още неидентифициран обект. Един от вагоните се е преобърнал, а още четири са излезли от релсите.

Точната причина за катастрофата обаче все още не е установена и разследването продължава. Поради това към момента не може категорично да се твърди какъв обект е бил ударен или дали именно сблъсъкът е единствената причина за дерайлирането.

На мястото е проведена мащабна спасителна операция. По данни, цитирани от френските медии, са мобилизирани повече от 130 пожарникари, около 50 полицаи и приблизително 80 превозни средства на аварийните служби.

Първоначално френският министър на транспорта Филип Табаро съобщи за около 20 ранени и уточни, че данните са предварителни. По-късно броят на пострадалите беше актуализиран на най-малко 44 души.

След инцидента движението по железопътната линия е прекъснато, а електрозахранването е изключено, за да могат спасителните екипи да работят безопасно. Френската железопътна инфраструктурна компания SNCF Réseau заяви, че първият приоритет е оказването на помощ на пътниците, а след това възстановяването на движението.

Префектурата на Сен Маритим задейства извънредния план ORSEC за ситуации с голям брой пострадали. Властите призоваха гражданите да избягват района на произшествието, докато продължава работата на спасителните екипи.

SNCF и полицията разследват обстоятелствата около инцидента. Към сутринта на 12 септември няма официално обявено окончателно заключение за причината за дерайлирането.