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Демерджиев: Ще проверим всички складове за боеприпаси в страната

Демерджиев: Ще проверим всички складове за боеприпаси в страната

12 Септември, 2026 12:35 986 49

  • иван демерджиев-
  • складове-
  • проверки-
  • боеприпаси

Той подчерта, че тази дейност е достатъчен източник на опасност, за да се неглижират каквито и да било мерки

Демерджиев: Ще проверим всички складове за боеприпаси в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната", съобщи пред журналисти в село Царева ливада министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който е на място във връзка със снощните взривове във военните складове на "ЕМКО" край дряновското село Горни Върпища. Ще бъдат дадени съответните предписания, допълни той, цитиран от бТВ.

Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана, заяви Демерджиев и добави, че това е вторият инцидент в "ЕМКО", но е имало и други инциденти назад във времето.

Той подчерта, че тази дейност е достатъчен източник на опасност, за да се неглижират каквито и да било мерки. По думите му след като стопаните на подобни обекти не могат да направят необходимото и е очевидно, че се допускат нарушения - държавата ще направи необходимото.

Всяка една възможност да се стигне до това възпламеняване ще бъде проверена, както се проверява и по предходния случай в село Белица, каза още вътрешният министър. Не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато мнозина от работещите с взривни вещества допускат нарушения на протоколите, тогава едното не изключва другото, коментира той. Демерджиев подчерта, че компаниите са длъжни да правят всичко максимално отговорно, а ако има външна намеса, дълг на институциите е да установят това и да съберат необходимите доказателства.

На въпрос дали ще има промени в законодателството във връзка с тази дейност Иван Демерджиев отговори, че по време на проверките, ако се установят пропуски в действащия режим, те ще бъдат отстранени.

Всичко, което е съхранявано в склада в Горни Върпища, е установено още вчера от служители на място, посочи Демерджиев. Той отбеляза, че проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително след предходния инцидент в село Белица.

В момента говорим за една комплексна проверка по всички възможни параметри, касаещи начина на съхранение на тази продукция и суровини за изработването ѝ, коментира министърът. Иван Демерджиев допълни, че е необходимо много прецизно обследване по отношение на охраната, защото очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде – не заради ситуацията в България, а заради ситуацията в целия регион.

Той посочи, че на мястото на инцидента са всички отговорни институции и се работи в пълен синхрон. По думите му има локални единични пожари след взривовете в складовете край Горни Върпища, които не се разпространяват.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчарска логика

    11 3 Отговор
    ТОВА КОЕТО НЕ ИСКАТ ДА ЗНАЕТЕ..

    ФАКТИТЕ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ОБЕКТИ НА ЕМКО — КОМПАНИЯТА НА ЕМИЛИЯН ГЕБРЕВ — ГОРЯТ РЕДОВНО. ПОСЛЕДНИЯТ ПОЖАР Е ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2026 Г. КРАЙ ЦАРЕВА ЛИВАДА, А ПРЕДИ ТОВА ПРЕЗ АВГУСТ СЪЩАТА ГОДИНА. ТОВА НЕ Е ИЗОЛИРАН СЛУЧАЙ. ВАЖНОТО ТУК Е, ЧЕ ЕМКО НЕ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ. АРСЕНАЛ И ВМЗ-СОПОТ ИМАТ МИЛИАРДНИ ОБОРОТИ, А ЕМКО Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛЪК. ЛОГИЧНОТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ Е, ЧЕ ЩОМ ПО-МАЛЪК ИГРАЧ ГОРИ ТОЛКОВА ЛЕСНО, ТОВА МОЖЕ ДА Е СИГНАЛ КЪМ ПО-ГОЛЕМИТЕ. НЕ ЗАЩОТО МАЛКИЯТ Е ВАЖЕН, А ЗАЩОТО ГОЛЕМИТЕ ТРЯБВА ДА ВИДЯТ КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ. ТОВА Е ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, НЕ ДОКАЗАН ФАКТ, НО МОДЕЛЪТ Е ТВЪРДЕ ПОВТАРЯЩ СЕ, ЗА ДА Е СЛУЧАЕН. АЗ ЛИЧНО СЪМ ПРОТИВ ОРЪЖИЯТА И УБИЙСТВАТА. НЕ ПОДКРЕПЯМ НАСИЛИЕТО. НО КОЙТО СЕЕ СМЪРТ, В ЕДИН МОМЕНТ ЖЪНЕ СЪЩОТО. ТОВА НЕ Е ЗАКАНА, А ПРОСТО ЖИВЕЙСКИ ЗАКОН.

    Коментиран от #11, #36, #39

    12:38 12.09.2026

  • 2 Ивка Бейбе

    7 0 Отговор
    Дубре, Ваню!😍😘

    12:41 12.09.2026

  • 3 МАСОНСКА ЛОЖА ОВЧАРИ

    6 7 Отговор
    Съветва да извикате Кирето Буданов да пази. Той си е будала.

    12:41 12.09.2026

  • 4 иван костов

    9 4 Отговор
    Оох, горкият стар търговец на смърт, много му се струпа на побелялата комунистическо фашистка кратуна!🤥
    Май няма да го оставят на мира враговете му!🤕

    12:41 12.09.2026

  • 5 Глоби до дупка

    17 3 Отговор
    Защо не ги глобяват за замърсяване на въздуха и околната среда и за създаване на пряка опасност за живота и здравето на хората. Зелените къде се изпокриха, не се чуват.

    Коментиран от #15

    12:41 12.09.2026

  • 6 а що не проверите

    16 8 Отговор
    дали нема връзка с обучаваните от наглите усри в габровско и сегашния и предишния зрив в складчето на нашия,щото и двата зрива са в тоя обхват,намирисва на нещо замислено и после заметено от тая саксонската измет примесена със украинска

    Коментиран от #19, #23

    12:43 12.09.2026

  • 7 Пак "ще"!

    12 8 Отговор
    Хората вярваха, че сте готови да управлявате. Не можете абсолютно нищо, оставка!

    Коментиран от #33

    12:44 12.09.2026

  • 8 Бат Петьо Парчето

    10 7 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ТЪРПИМ ТИЯ КОМУНИСТИ

    Коментиран от #12, #16

    12:47 12.09.2026

  • 9 Сърцето ми се къса!

    6 4 Отговор
    Кой знае , какви загуби реализира добрият дядо Гебрев! Тц, тц, тц! ☹️

    12:49 12.09.2026

  • 10 Хмм

    10 4 Отговор
    и някои боеприпаси са изчезнали, дали от пожара или преди него по някоя дестинация, сега гебрев пак за Путин ще закаканиже

    12:49 12.09.2026

  • 11 Европеец

    9 6 Отговор

    До коментар #1 от "Овчарска логика":

    По заглавието-Защо досега не са го направили...... "Емко" на олигарха Гебрев явно има сериозни проблеми, щом няколко пъти стават аварии в предприятията му...... Далеч съм от мисълта за подривни действия, такива аварии стават във всички предприятия с такова специфично производство..... И при предишния случай И сега пише,че наскоро са били проверяване, което навежда на извода, че проверките са формални или проверяващите нямат понятие какво проверяват, което пък е следствие на тяхната компетентност.....

    Коментиран от #29

    12:49 12.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пиян

    12 1 Отговор
    ли е с тая физиономия ? Че и пръстче размахва .

    12:50 12.09.2026

  • 14 Ами

    10 2 Отговор
    да му се отнеме лизензът, щом не може да опази складовете си

    12:51 12.09.2026

  • 15 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Глоби до дупка":

    Уместен въпрос къде са зелените манипулатори, дали са взели парички или пък могат да се обаждат и да пречат на строителството на пътища и магистрали, ски лифтове и влекове или пък тук няма грандове за усвояване....

    12:52 12.09.2026

  • 16 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бат Петьо Парчето":

    Да ти отговоря-до края на света....

    12:54 12.09.2026

  • 17 С толкова русофили, безплатни и платени

    7 7 Отговор
    още много складове ще изгърмят.

    12:55 12.09.2026

  • 18 !!!?

    13 5 Отговор
    Дерменджиев, намери ли ми заглушителя, че не чувам...!!!?

    12:55 12.09.2026

  • 19 Ма разбира се, укрите взривяват

    5 7 Отговор

    До коментар #6 от "а що не проверите":

    за да не получат оръжия. Байно, и за лъжите се иска акъл.

    Коментиран от #24

    12:57 12.09.2026

  • 20 Руските Терористи

    2 9 Отговор
    Пак се активираха .
    Не Само в България.

    12:58 12.09.2026

  • 21 ПАК НЕ ОСТАНА ВРЕМЕ

    5 0 Отговор
    За борба с корупцията и мафията.

    12:58 12.09.2026

  • 22 Проверка

    5 7 Отговор
    Първо да закрият руските шпионски центрове в Камчия и този София на Шипка

    13:00 12.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 а бе петроханче

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Ма разбира се, укрите взривяват":

    щото още си бос ето за това

    13:01 12.09.2026

  • 25 Мусорчик

    3 7 Отговор
    "Емко" внася много пари в държавния бюджет и може би заслужава някаква охрана след десетките руски терористични акции. Мисля, че е време Гебрев да вземе истински мерки с дронове, оптични, термални и всякакви способи, за да изобличи руските намеси и терористични операции на наша територия. И да представи доказателства, нетърпящи каквито и да е съмнения, относно руската заплаха за нашето съществуване, откакто е създадена тази държава.

    Коментиран от #30

    13:02 12.09.2026

  • 26 не съм маймуна

    5 5 Отговор
    ДРЕМЕДЖИЕВ, ДРЕМЕДЖИЕВ, проспа всичко и не разбрахме нищо! Нито за петрохан, нито за Пеевски, нито за заглушителите,нито за горящите боеприпаси! Излизаш, обещаваш и после нищо! Въздух под налягане!

    13:02 12.09.2026

  • 27 Скъпи другарю Рюте,

    3 0 Отговор
    Пише ви един стар и болен човек! Нема ли чалъм НАТО да дойде да ми варди дюкяните, нещо чл.5, чл.6 вие знаете как да го оформите! Тровиха ме, палиха ме, бял ден не виждам бе човек!
    Айде, пък кат видим, ще почерпя!

    С Голямо уважение: дядо Емо бг

    13:02 12.09.2026

  • 28 Защо Ли ?

    2 0 Отговор
    Всичките Тия ?

    Ми Мясат !

    На Овехтял !

    Шинел ?

    13:03 12.09.2026

  • 29 Чума

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Европеец":

    Големите го палят, за да не хапе от печалбата! За предупреждения си има по други способи! Частници - да се оправят! Вече не сме тоталитарна държава, че Държавния съвет и генералния секретар да се грижат за всичко и всички! Като им искаш данъци - не щем държава, пазарна икономика! Паднала една слана - дай обезщетение! Застраховка - Йок! Айде, избори идат, от нас да мине! - Чок!

    Коментиран от #34

    13:06 12.09.2026

  • 30 Да да,

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мусорчик":

    От 2009 г. горят само складове на ЕМКО и Дунарит. Цялата продукция е застрахована. Като искаш да скриеш и да направиш незаконен износ на боеприпаси така става. Изкарваш , палиш у гърми за пред властите цялото! Пак Путин е виновен,пак руснаците. Аман от Петрохан и....

    13:09 12.09.2026

  • 31 ти си идиот

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "А Бре Рубло Идиот":

    и то от петроханските,повече от това не може да те обиди човек

    13:10 12.09.2026

  • 32 Кочо

    1 1 Отговор
    Като знам какъв електорат работи там, авариите дори са много малко! Същите бяхме българите, кокато комунистите ни изкараха от сламата и ни вкараха в ТЕЦ, заводи и цехове! То още ток няма прокаран на село, те го поставят при машините!

    13:13 12.09.2026

  • 33 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пак "ще"!":

    Ами те оФцете на това кълват, нали, беее.

    13:13 12.09.2026

  • 34 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Чума":

    Абсолютно Прав си...

    13:13 12.09.2026

  • 35 ма разбира са

    4 0 Отговор
    МВР ще опише всичко в прошнуровани и прономеровани тетрадки. Подчертано с червен химикал! Нама да остане нищо не описано!

    13:14 12.09.2026

  • 36 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчарска логика":

    Нали си Провокатор, влизаш със шперца и трошиш.

    13:14 12.09.2026

  • 37 Нещо

    3 1 Отговор
    За Пеедрохан??

    13:17 12.09.2026

  • 38 Възpожденец 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Ако още не сте разбрали — ние сме във война с Русия. Само властите още не са го разбрали и се правят на миролюбци.
    Наричайте я хибридна, прокси, асиметрична или каквото искате. Това няма да промени същността.
    Поредният взрив в складове, свързани с ЕМКО — компания, която от години е обект на нездравословен кремълски интерес и според редица разследвания е попадала във фокуса на руските служби — е поредният сигнал, че Русия води агресивна война срещу България. А българските власти продължават да се държат така, сякаш това е просто поредният криминален инцидент.
    Как пък от над 15 подобни взрива не разкриха нито един? Ей, така по случайност.
    Още от времето на Борисов и неговата договорка с Путин българските служби да не работят срещу руските на територията на България и всеки разкрит руски агент тихомълком да се "експулсира", стана ясно, че властите са свалили тотално гарда.
    И в центъра на тази скопена национална сигурност е ДАНС.
    Днес, при Радев и Йотова, проблемът изглежда още по-системен.

    13:17 12.09.2026

  • 39 Име

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Овчарска логика":

    Демерджиев, това не ни интересува. Справете се с бившите мутри в силовите структури. Не само в МВР, а в разните ведомства с фиктивни функции уж по сигурност.

    13:18 12.09.2026

  • 40 МАСОНСКА ЛОЖА ОВЧАРИ

    2 2 Отговор
    И ние ще защитаваме имуществото на натю от руските атаки.

    13:19 12.09.2026

  • 41 Реалност

    1 3 Отговор
    Българските служби, при това ръководство, и при тази инфилтрация на руска агентура, просто не са в състояние да опазят България.
    Фронтовата линия вече минава през България, ще имо още разрушения и още отнети човешки животи.
    Това е реалната цена на политиката на снишаване и омилостивяване към Путинова Русия. Политика, която не намалява риска, а го увеличава — защото слабостта се разчита от Путин като покана за още по-голяма агресия.

    В условията на хибридна война с Русия България не може да си позволи да бъде управлявана от политици, които прикриват и неглижират руската заплаха.
    А това вече не е просто политическа грешка. Това е национално предателство.
    Това е рецепта за следващата национална катастрофа.

    Коментиран от #43, #44

    13:21 12.09.2026

  • 42 Жалки продажни северноазиатски еничapи !

    2 2 Отговор
    Руските еничари твърдяха, че няма никакъв проблем с центъра на „Алфа Метал“ край Междене, които са обучавали руски терористи.
    Нищо, че единият от съсобствениците, Владимир Шевяков, е представян в професионални материали като бивш офицер от ФСБ. Нищо, че на снимките виждаме известния проруски генерал Шивиков.
    Да отхвърляме с лека ръка разкрития и предупреждения на чужди служби просто защото са неудобни, не е държавническо поведение, това е национално предателство.
    Има и още един въпрос. Съществува регистрирана в България частна военна компания, работеща по модел, познат и от Русия. В центъра са били обучавани хора от армията, службите и МВР.
    Те също ли са плащали по 5000 евро за обучение? Или за тях е имало друга тарифа?
    И ако всичко е било напълно безобидно и комерсиално — защо около тази структура се натрупват толкова много руски връзки, руски инструктори и хора с очевиден интерес към подобен тип подготовка?
    А това, че били обучавали украинци съвсем разплиска легена - русоpoба Шивиков и неговия господар от ФСБ Владимир Шевяков обучавали украинци ???!!!

    Коментиран от #45

    13:26 12.09.2026

  • 43 Гледай си работата

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Реалност":

    Ти какво искаш? Да сме втора Украйна? Когато се занимаваш с оръжие и то го изнасяш за воюваща страна си длъжен да си охраняваш фирмата, а не да сложиш двама спящи пенсионери на минимална заплата. После държавата да му бере дертовете.

    13:29 12.09.2026

  • 44 Чума

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Реалност":

    Вземай Тагаренко и знаеш къде е фронта! Тук сме нормални хора! Прав Ви път и дано по скоро унищожите великия агресор Владимирович! Ти ум имаш ли, бе!? То, без явна война сме се омотали като глупави патета в лепкава трева, ти призоваваш за управници, които да обявят война на Путин! Човекът не е чак толкова лош! Отидете, питайте го какво иска, пуснете му газта и хората да пътуват до Европа, макар и с визи, не му взривявайте тръбите и ще сте добре! Каква е тази ваша агресия!? Все ще борите, ще възпирате, ще унищожавате! Щом Бог е създал Русия, а България и е вдъхнала душа, значи има основание да бъде на този свят! Откъде се навъдихте такива, но и ние сме за критика, че сме ви оставили да вредите съвсем без намордници!!!

    13:30 12.09.2026

  • 45 Гледай си работата

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Жалки продажни северноазиатски еничapи !":

    Понеже Русия е малка и няма място руснаците ще дойдат в България да се обучават!!! Това са кални бомби срещу сегашното правителство.

    Коментиран от #48

    13:32 12.09.2026

  • 46 коко

    1 0 Отговор
    Митрофанова защо не каже кой склад ще е следващият, защо мълчи,нали сме братушки?

    13:34 12.09.2026

  • 47 Пътем

    0 0 Отговор
    Абе, тоя чорбаджи Герго само в сараите ли си подържа видео наблюдение, пандури и контрол на входа?

    13:38 12.09.2026

  • 48 Жалки продажни северноазоатски еничapи !

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Гледай си работата":

    Ами гледай снимките бе. На повечето военните са с нашивки с руското знаме. И жужето шивиков и той там, сигурно да си търси безплатни строителни работници .

    13:41 12.09.2026

  • 49 БАБА КОРНИ

    0 0 Отговор
    Еййй, много тъп този, "точният с парите", бе! Досега явно не е имал време да проверява.Чий макари си държал, бе овен скопен?

    13:41 12.09.2026

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