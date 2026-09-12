Демерджиев: Ще проверим всички складове за боеприпаси в страната

"Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната", съобщи пред журналисти в село Царева ливада министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който е на място във връзка със снощните взривове във военните складове на "ЕМКО" край дряновското село Горни Върпища. Ще бъдат дадени съответните предписания, допълни той, цитиран от бТВ.

Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана, заяви Демерджиев и добави, че това е вторият инцидент в "ЕМКО", но е имало и други инциденти назад във времето.

Той подчерта, че тази дейност е достатъчен източник на опасност, за да се неглижират каквито и да било мерки. По думите му след като стопаните на подобни обекти не могат да направят необходимото и е очевидно, че се допускат нарушения - държавата ще направи необходимото.

Всяка една възможност да се стигне до това възпламеняване ще бъде проверена, както се проверява и по предходния случай в село Белица, каза още вътрешният министър. Не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато мнозина от работещите с взривни вещества допускат нарушения на протоколите, тогава едното не изключва другото, коментира той. Демерджиев подчерта, че компаниите са длъжни да правят всичко максимално отговорно, а ако има външна намеса, дълг на институциите е да установят това и да съберат необходимите доказателства.

На въпрос дали ще има промени в законодателството във връзка с тази дейност Иван Демерджиев отговори, че по време на проверките, ако се установят пропуски в действащия режим, те ще бъдат отстранени.

Всичко, което е съхранявано в склада в Горни Върпища, е установено още вчера от служители на място, посочи Демерджиев. Той отбеляза, че проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително след предходния инцидент в село Белица.

В момента говорим за една комплексна проверка по всички възможни параметри, касаещи начина на съхранение на тази продукция и суровини за изработването ѝ, коментира министърът. Иван Демерджиев допълни, че е необходимо много прецизно обследване по отношение на охраната, защото очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде – не заради ситуацията в България, а заради ситуацията в целия регион.

Той посочи, че на мястото на инцидента са всички отговорни институции и се работи в пълен синхрон. По думите му има локални единични пожари след взривовете в складовете край Горни Върпища, които не се разпространяват.