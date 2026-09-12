Демерджиев: Ще проверим всички складове за боеприпаси в страната

"Ще бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната", съобщи пред журналисти в село Царева ливада министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който е на място във връзка със снощните взривове във военните складове на "ЕМКО" край дряновското село Горни Върпища. Ще бъдат дадени съответните предписания, допълни той, цитиран от бТВ.
Правителството, държавата и всички служби ще вземем мерки, защото има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества, боеприпаси, има и неглижиране на начина на охрана, заяви Демерджиев и добави, че това е вторият инцидент в "ЕМКО", но е имало и други инциденти назад във времето.
Той подчерта, че тази дейност е достатъчен източник на опасност, за да се неглижират каквито и да било мерки. По думите му след като стопаните на подобни обекти не могат да направят необходимото и е очевидно, че се допускат нарушения - държавата ще направи необходимото.
Всяка една възможност да се стигне до това възпламеняване ще бъде проверена, както се проверява и по предходния случай в село Белица, каза още вътрешният министър. Не изключваме външна намеса, но когато си неглижирал условията, при които съхраняваш такива опасни вещества и когато си неглижирал начина, по който ги охраняваш, когато мнозина от работещите с взривни вещества допускат нарушения на протоколите, тогава едното не изключва другото, коментира той. Демерджиев подчерта, че компаниите са длъжни да правят всичко максимално отговорно, а ако има външна намеса, дълг на институциите е да установят това и да съберат необходимите доказателства.
На въпрос дали ще има промени в законодателството във връзка с тази дейност Иван Демерджиев отговори, че по време на проверките, ако се установят пропуски в действащия режим, те ще бъдат отстранени.
Всичко, което е съхранявано в склада в Горни Върпища, е установено още вчера от служители на място, посочи Демерджиев. Той отбеляза, че проверки на тези складове са извършени съвсем скоро, включително след предходния инцидент в село Белица.
В момента говорим за една комплексна проверка по всички възможни параметри, касаещи начина на съхранение на тази продукция и суровини за изработването ѝ, коментира министърът. Иван Демерджиев допълни, че е необходимо много прецизно обследване по отношение на охраната, защото очевидно нивото на охраната на тези обекти трябва да бъде вдигнато навсякъде – не заради ситуацията в България, а заради ситуацията в целия регион.
Той посочи, че на мястото на инцидента са всички отговорни институции и се работи в пълен синхрон. По думите му има локални единични пожари след взривовете в складовете край Горни Върпища, които не се разпространяват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчарска логика
ФАКТИТЕ ПОКАЗВАТ, ЧЕ ОБЕКТИ НА ЕМКО — КОМПАНИЯТА НА ЕМИЛИЯН ГЕБРЕВ — ГОРЯТ РЕДОВНО. ПОСЛЕДНИЯТ ПОЖАР Е ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2026 Г. КРАЙ ЦАРЕВА ЛИВАДА, А ПРЕДИ ТОВА ПРЕЗ АВГУСТ СЪЩАТА ГОДИНА. ТОВА НЕ Е ИЗОЛИРАН СЛУЧАЙ. ВАЖНОТО ТУК Е, ЧЕ ЕМКО НЕ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ В БЪЛГАРИЯ. АРСЕНАЛ И ВМЗ-СОПОТ ИМАТ МИЛИАРДНИ ОБОРОТИ, А ЕМКО Е ЗНАЧИТЕЛНО ПО-МАЛЪК. ЛОГИЧНОТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ Е, ЧЕ ЩОМ ПО-МАЛЪК ИГРАЧ ГОРИ ТОЛКОВА ЛЕСНО, ТОВА МОЖЕ ДА Е СИГНАЛ КЪМ ПО-ГОЛЕМИТЕ. НЕ ЗАЩОТО МАЛКИЯТ Е ВАЖЕН, А ЗАЩОТО ГОЛЕМИТЕ ТРЯБВА ДА ВИДЯТ КАКВО МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ. ТОВА Е ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, НЕ ДОКАЗАН ФАКТ, НО МОДЕЛЪТ Е ТВЪРДЕ ПОВТАРЯЩ СЕ, ЗА ДА Е СЛУЧАЕН. АЗ ЛИЧНО СЪМ ПРОТИВ ОРЪЖИЯТА И УБИЙСТВАТА. НЕ ПОДКРЕПЯМ НАСИЛИЕТО. НО КОЙТО СЕЕ СМЪРТ, В ЕДИН МОМЕНТ ЖЪНЕ СЪЩОТО. ТОВА НЕ Е ЗАКАНА, А ПРОСТО ЖИВЕЙСКИ ЗАКОН.
Коментиран от #11, #36, #39
12:38 12.09.2026
2 Ивка Бейбе
12:41 12.09.2026
3 МАСОНСКА ЛОЖА ОВЧАРИ
12:41 12.09.2026
4 иван костов
Май няма да го оставят на мира враговете му!🤕
12:41 12.09.2026
5 Глоби до дупка
Коментиран от #15
12:41 12.09.2026
6 а що не проверите
Коментиран от #19, #23
12:43 12.09.2026
7 Пак "ще"!
Коментиран от #33
12:44 12.09.2026
8 Бат Петьо Парчето
Коментиран от #12, #16
12:47 12.09.2026
9 Сърцето ми се къса!
12:49 12.09.2026
10 Хмм
12:49 12.09.2026
11 Европеец
До коментар #1 от "Овчарска логика":По заглавието-Защо досега не са го направили...... "Емко" на олигарха Гебрев явно има сериозни проблеми, щом няколко пъти стават аварии в предприятията му...... Далеч съм от мисълта за подривни действия, такива аварии стават във всички предприятия с такова специфично производство..... И при предишния случай И сега пише,че наскоро са били проверяване, което навежда на извода, че проверките са формални или проверяващите нямат понятие какво проверяват, което пък е следствие на тяхната компетентност.....
Коментиран от #29
12:49 12.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пиян
12:50 12.09.2026
14 Ами
12:51 12.09.2026
15 Европеец
До коментар #5 от "Глоби до дупка":Уместен въпрос къде са зелените манипулатори, дали са взели парички или пък могат да се обаждат и да пречат на строителството на пътища и магистрали, ски лифтове и влекове или пък тук няма грандове за усвояване....
12:52 12.09.2026
16 Европеец
До коментар #8 от "Бат Петьо Парчето":Да ти отговоря-до края на света....
12:54 12.09.2026
17 С толкова русофили, безплатни и платени
12:55 12.09.2026
18 !!!?
12:55 12.09.2026
19 Ма разбира се, укрите взривяват
До коментар #6 от "а що не проверите":за да не получат оръжия. Байно, и за лъжите се иска акъл.
Коментиран от #24
12:57 12.09.2026
20 Руските Терористи
Не Само в България.
12:58 12.09.2026
21 ПАК НЕ ОСТАНА ВРЕМЕ
12:58 12.09.2026
22 Проверка
13:00 12.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 а бе петроханче
До коментар #19 от "Ма разбира се, укрите взривяват":щото още си бос ето за това
13:01 12.09.2026
25 Мусорчик
Коментиран от #30
13:02 12.09.2026
26 не съм маймуна
13:02 12.09.2026
27 Скъпи другарю Рюте,
Айде, пък кат видим, ще почерпя!
С Голямо уважение: дядо Емо бг
13:02 12.09.2026
28 Защо Ли ?
Ми Мясат !
На Овехтял !
Шинел ?
13:03 12.09.2026
29 Чума
До коментар #11 от "Европеец":Големите го палят, за да не хапе от печалбата! За предупреждения си има по други способи! Частници - да се оправят! Вече не сме тоталитарна държава, че Държавния съвет и генералния секретар да се грижат за всичко и всички! Като им искаш данъци - не щем държава, пазарна икономика! Паднала една слана - дай обезщетение! Застраховка - Йок! Айде, избори идат, от нас да мине! - Чок!
Коментиран от #34
13:06 12.09.2026
30 Да да,
До коментар #25 от "Мусорчик":От 2009 г. горят само складове на ЕМКО и Дунарит. Цялата продукция е застрахована. Като искаш да скриеш и да направиш незаконен износ на боеприпаси така става. Изкарваш , палиш у гърми за пред властите цялото! Пак Путин е виновен,пак руснаците. Аман от Петрохан и....
13:09 12.09.2026
31 ти си идиот
До коментар #23 от "А Бре Рубло Идиот":и то от петроханските,повече от това не може да те обиди човек
13:10 12.09.2026
32 Кочо
13:13 12.09.2026
33 Гост
До коментар #7 от "Пак "ще"!":Ами те оФцете на това кълват, нали, беее.
13:13 12.09.2026
34 Европеец
До коментар #29 от "Чума":Абсолютно Прав си...
13:13 12.09.2026
35 ма разбира са
13:14 12.09.2026
36 Дзак
До коментар #1 от "Овчарска логика":Нали си Провокатор, влизаш със шперца и трошиш.
13:14 12.09.2026
37 Нещо
13:17 12.09.2026
38 Възpожденец 🇧🇬
Наричайте я хибридна, прокси, асиметрична или каквото искате. Това няма да промени същността.
Поредният взрив в складове, свързани с ЕМКО — компания, която от години е обект на нездравословен кремълски интерес и според редица разследвания е попадала във фокуса на руските служби — е поредният сигнал, че Русия води агресивна война срещу България. А българските власти продължават да се държат така, сякаш това е просто поредният криминален инцидент.
Как пък от над 15 подобни взрива не разкриха нито един? Ей, така по случайност.
Още от времето на Борисов и неговата договорка с Путин българските служби да не работят срещу руските на територията на България и всеки разкрит руски агент тихомълком да се "експулсира", стана ясно, че властите са свалили тотално гарда.
И в центъра на тази скопена национална сигурност е ДАНС.
Днес, при Радев и Йотова, проблемът изглежда още по-системен.
13:17 12.09.2026
39 Име
До коментар #1 от "Овчарска логика":Демерджиев, това не ни интересува. Справете се с бившите мутри в силовите структури. Не само в МВР, а в разните ведомства с фиктивни функции уж по сигурност.
13:18 12.09.2026
40 МАСОНСКА ЛОЖА ОВЧАРИ
13:19 12.09.2026
41 Реалност
Фронтовата линия вече минава през България, ще имо още разрушения и още отнети човешки животи.
Това е реалната цена на политиката на снишаване и омилостивяване към Путинова Русия. Политика, която не намалява риска, а го увеличава — защото слабостта се разчита от Путин като покана за още по-голяма агресия.
В условията на хибридна война с Русия България не може да си позволи да бъде управлявана от политици, които прикриват и неглижират руската заплаха.
А това вече не е просто политическа грешка. Това е национално предателство.
Това е рецепта за следващата национална катастрофа.
Коментиран от #43, #44
13:21 12.09.2026
42 Жалки продажни северноазиатски еничapи !
Нищо, че единият от съсобствениците, Владимир Шевяков, е представян в професионални материали като бивш офицер от ФСБ. Нищо, че на снимките виждаме известния проруски генерал Шивиков.
Да отхвърляме с лека ръка разкрития и предупреждения на чужди служби просто защото са неудобни, не е държавническо поведение, това е национално предателство.
Има и още един въпрос. Съществува регистрирана в България частна военна компания, работеща по модел, познат и от Русия. В центъра са били обучавани хора от армията, службите и МВР.
Те също ли са плащали по 5000 евро за обучение? Или за тях е имало друга тарифа?
И ако всичко е било напълно безобидно и комерсиално — защо около тази структура се натрупват толкова много руски връзки, руски инструктори и хора с очевиден интерес към подобен тип подготовка?
А това, че били обучавали украинци съвсем разплиска легена - русоpoба Шивиков и неговия господар от ФСБ Владимир Шевяков обучавали украинци ???!!!
Коментиран от #45
13:26 12.09.2026
43 Гледай си работата
До коментар #41 от "Реалност":Ти какво искаш? Да сме втора Украйна? Когато се занимаваш с оръжие и то го изнасяш за воюваща страна си длъжен да си охраняваш фирмата, а не да сложиш двама спящи пенсионери на минимална заплата. После държавата да му бере дертовете.
13:29 12.09.2026
44 Чума
До коментар #41 от "Реалност":Вземай Тагаренко и знаеш къде е фронта! Тук сме нормални хора! Прав Ви път и дано по скоро унищожите великия агресор Владимирович! Ти ум имаш ли, бе!? То, без явна война сме се омотали като глупави патета в лепкава трева, ти призоваваш за управници, които да обявят война на Путин! Човекът не е чак толкова лош! Отидете, питайте го какво иска, пуснете му газта и хората да пътуват до Европа, макар и с визи, не му взривявайте тръбите и ще сте добре! Каква е тази ваша агресия!? Все ще борите, ще възпирате, ще унищожавате! Щом Бог е създал Русия, а България и е вдъхнала душа, значи има основание да бъде на този свят! Откъде се навъдихте такива, но и ние сме за критика, че сме ви оставили да вредите съвсем без намордници!!!
13:30 12.09.2026
45 Гледай си работата
До коментар #42 от "Жалки продажни северноазиатски еничapи !":Понеже Русия е малка и няма място руснаците ще дойдат в България да се обучават!!! Това са кални бомби срещу сегашното правителство.
Коментиран от #48
13:32 12.09.2026
46 коко
13:34 12.09.2026
47 Пътем
13:38 12.09.2026
48 Жалки продажни северноазоатски еничapи !
До коментар #45 от "Гледай си работата":Ами гледай снимките бе. На повечето военните са с нашивки с руското знаме. И жужето шивиков и той там, сигурно да си търси безплатни строителни работници .
13:41 12.09.2026
49 БАБА КОРНИ
13:41 12.09.2026