След 6 г. пауза Селин Дион се завръща на сцената в Париж тази вечер

Канадската певица Селин Дион се завръща тази вечер на голямата сцена с първия си пълноценен концерт от шест години. На 12 септември 58-годишната звезда открива серия от напълно разпродадени концерти в Париж, отбелязващи най-значимото ѝ завръщане към музиката след диагнозата синдром на скования човек.

Първият концерт ще бъде в Plenitude Arena в Нантер, край Париж. Селин Дион ще изнесе общо 16 концерта през септември и октомври 2026 г., а заради огромния интерес вече са добавени още 10 дати през май 2027 г. Така серията ще включва 26 концерта в рамките на около осем месеца.

Първоначално бяха обявени 10 дати, но още през април организаторите добавиха шест допълнителни концерта заради голямото търсене. През юни последваха още 10 дати за май 2027 г. Всички те са част от концертната програма „Celine Dion Paris 2026-2027“.

За Селин Дион това е първи пълен концерт след март 2020 г. През декември 2022 г. певицата разкри, че е диагностицирана със синдром на скования човек, рядко неврологично автоимунно заболяване, което причинява силна мускулна скованост и болезнени спазми.

Здравословното ѝ състояние доведе до отмяна на останалата част от световното турне „Courage World Tour“ и до продължително оттегляне от сцената.

Селин Дион направи впечатляващо, но кратко завръщане през юли 2024 г., когато изпълни „Hymne à l'amour“ на Едит Пиаф от Айфеловата кула по време на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж. Това беше първото ѝ голямо публично музикално изпълнение след поставянето на диагнозата.

Борбата на певицата със заболяването беше показана открито и в документалния филм „I Am: Celine Dion“, излязъл през 2024 г. В него Селин Дион демонстрира колко тежки могат да бъдат пристъпите и как преминава през интензивна физическа и вокална терапия с надеждата отново да пее пред публика.

Подготовката за сегашните концерти е продължила месеци. По данни на Associated Press певицата е работила усилено върху физическата си форма и гласа си, а концертният график е структуриран така, че да оставя достатъчно време за възстановяване между отделните изяви.

Самата Селин Дион призна при пристигането си във Франция на 28 август, че усеща и вълнение, и напрежение преди завръщането.

„Готова съм и, разбира се, съм малко нервна, защото мина много време“, каза певицата, която нарече Париж свой „втори дом“.

Фенове от различни държави започнаха да се събират пред хотела ѝ в Париж още дни преди първия концерт. Някои чакат с часове, пеят нейни песни и се надяват да я видят, когато излиза за репетиции.

Френската столица също превърна завръщането на Селин Дион в голямо събитие. Части от метрото около концертната зала бяха украсени с текстове от нейни песни, Galeries Lafayette организира специална зона със сувенири, а пред парижкото кметство беше проведено масово караоке с нейни хитове.

Интересът към концертите е толкова голям, че се появиха и множество измами с фалшиви билети. Associated Press съобщи за близо 200 фалшиви сайта и профили в социалните мрежи, представящи се за официални канали за продажба. Организаторите предупреждават феновете да използват само оторизирани платформи.

Селин Дион остава една от най-продаваните певици в историята с близо 260 милиона продадени албума по света. Сред най-известните ѝ песни са „My Heart Will Go On“, „The Power of Love“, „Because You Loved Me“ и „It's All Coming Back to Me Now“.

Завръщането ѝ на сцената съвпада и с нов период на музикална активност. През 2026 г. певицата издаде новите песни „Dansons“ и „Bonjour, Pardon, Merci“, докато паралелно подготвяше концертите си в Париж.

Първият концерт на 12 септември поставя началото на най-мащабната концертна глава за Селин Дион след диагнозата и ще покаже доколко певицата е успяла да се върне към режима на пълно сценично шоу след шестгодишно прекъсване.