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Променят движението около Терминал 2 от 15 септември

Променят движението около Терминал 2 от 15 септември

12 Септември, 2026 12:25 923 4

  • терминал 2-
  • движение-
  • 15 септември

Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 84 и N4

Променят движението около Терминал 2 от 15 септември - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две промени в организацията на движението около Терминал 2 на летището в София влизат в сила от 15 септември.

Те са свързани с подготовката за изграждането на новия Терминал 3 и засягат както шофьорите, така и пътуващите с градски транспорт, съобщават от летище "Васил Левски" - София, предаде БНТ.

От 15 септември движението по ул. „Мария Атанасова“ ще бъде в обратната посока. Влизането ще бъде само откъм ул. „Продан Таракчиев“ и няма да може да се влиза откъм бул. „Брюксел“.

Промяна има и за пътуващите с автобусни линии 84 и N4.

Спирката за слизане при входа и изхода на метрото на Терминал 2 няма да се използва. Слизането и качването на пътници ще се извършват на една обща спирка при стоянката на такситата.

Шофьорите и пътниците, които използват Терминал 2, трябва да предвидят промените при планиране на пътуването си. Те са част от подготовката за предстоящото изграждане на новия Терминал 3, посочват от аеропорта.


София / България
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    12:35 12.09.2026

  • 2 Милчо Лаков

    10 0 Отговор
    Какво е това Атанасова и Таракчиев...Управата мрази гражданите си и непрекъснато им създава проблеми.Сега ще строят нов терминал,защото сигурно има денги за крадене...Мошеници.

    12:38 12.09.2026

  • 3 Така е у нас -

    6 0 Отговор
    Обърнат всичко на обратно и отчитат големи промени и развитие!

    12:39 12.09.2026

  • 4 Истината

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    12:44 12.09.2026

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