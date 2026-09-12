Сабаленка и Рибакина за перфектен финал на US Open

В повторение на финала на Australian Open 2026 ни очаква перфектният завършек на US Open – световната номер едно Арина Сабаленка ще застане от едната страна на мрежата срещу Елена Рибакина, чието име в понеделник ще бъде придружено от означението „№1“, когато тя официално оглави ранглистата.

Време е последната дума във „Флашинг Медоус“ да бъде казана. След като през март последователно спечели турнирите в Индиън Уелс и Маями, защитаващата титлата си Сабаленка не успяваше да поддържа обичайните си безпощадно високи стандарти. Тя пропиляваше убедителни преднини и дори загуби един сет с 0:6.

Сега обаче се завърна с пълна сила и е „изключително амбицирана“ да постигне забележителен хеттрик от три поредни титли на US Open.

„Не се представях особено добре в средната част на сезона“, призна поставената под номер едно Сабаленка. „Когато говорим за турнирите от Големия шлем, това е нещо като последен напън за сезона. Много силно исках да стигна до финала и, разбира се, сега искам да извървя целия път.“