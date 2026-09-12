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Сабаленка и Рибакина за перфектен финал на US Open

Сабаленка и Рибакина за перфектен финал на US Open

12 Септември, 2026 09:59 460 3

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Време е последната дума във „Флашинг Медоус“ да бъде казана

Сабаленка и Рибакина за перфектен финал на US Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В повторение на финала на Australian Open 2026 ни очаква перфектният завършек на US Open – световната номер едно Арина Сабаленка ще застане от едната страна на мрежата срещу Елена Рибакина, чието име в понеделник ще бъде придружено от означението „№1“, когато тя официално оглави ранглистата.

Време е последната дума във „Флашинг Медоус“ да бъде казана. След като през март последователно спечели турнирите в Индиън Уелс и Маями, защитаващата титлата си Сабаленка не успяваше да поддържа обичайните си безпощадно високи стандарти. Тя пропиляваше убедителни преднини и дори загуби един сет с 0:6.

Сега обаче се завърна с пълна сила и е „изключително амбицирана“ да постигне забележителен хеттрик от три поредни титли на US Open.

„Не се представях особено добре в средната част на сезона“, призна поставената под номер едно Сабаленка. „Когато говорим за турнирите от Големия шлем, това е нещо като последен напън за сезона. Много силно исках да стигна до финала и, разбира се, сега искам да извървя целия път.“


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 0 Отговор
    Рускиня и беларуска на финал.
    Другите са отпаднали

    Коментиран от #3

    10:04 12.09.2026

  • 2 Европейца

    1 0 Отговор
    Нормално - Руска доминация! за сравнение фамилиите на няколко тенисистки на сащ 2026: Анисимова, Гоф, Пегула, Наваро, Ли, Йович, Кеслер, Волинец, Кенин, Брант майер .... все кореняци "хамериканки"

    10:27 12.09.2026

  • 3 Пудинг

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Пхахахахахя

    10:40 12.09.2026

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