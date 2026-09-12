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Украйна на пътя на България на Евроволей 2026

Украйна на пътя на България на Евроволей 2026

12 Септември, 2026 10:59 568 2

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Двубоят е днес от 19:00 часа

Украйна на пътя на България на Евроволей 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

България се изправя срещу Украйна в третия си двубой от груповата фаза на Европейското първенство по волейбол, на което сме един от домакините. Двубоят е днес от 19:00 часа.

Националите започнаха с класическо 3:0 над Северна Македония, а в петък отнесоха и Португалия със същия резултат. Братята Александър и Симеон Николови са в топ форма, подпомагани солидно от Денислав Бърдаров. Световните вицешампиони са устремени към силно представяне у дома, където получават невероятна подкрепа от българските фенове.

Двата отбора се срещнаха неотдавна в Лигата на нациите, като "лъвовете" се наложиха с 3:1 в Любляна. Преди това, през май тази година, момчетата на Джанлоренцо Бленджини победиха съперника със същия резултат и в турнира "Силезия къп". Миналата година обаче българският отбор загуби с 1:3 в мач от Лигата на нациите.

Украйна също спечели първите си две срещи - над Израел (3:1) и Северна Македония (3:0). Днешният съперник на „лъвовете“ е воден от легендарния аржентински специалист Раул Лозано и дори само това го прави изключително опасен отбор. Посрещачът Олег Плотницки и централният блокировач Юрий Семенюк са сред основните оръжия на украинците, но в това число попадат още играчи като Дмитро Янчук, Йевхений Кисилюк и Васил Тупчий.

В останалите си два мача до края на група В България ще се изправи срещу Израел и Полша съответно на 14 и 16 септември от 19:00 часа.

Първите четири отбора от всяка група продължават напред към елиминациите. Четири осминафинала и два четвъртфинала от ЕвроВолей 2026 също ще се играят на родна земя.


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  • 1 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 0 Отговор
    а вчера писахте че Казахстан му е отказано щото

    "не попада в Европейската зона за радиоразпространение, не е член на Съвета на Европа"

    11:01 12.09.2026

  • 2 ккк

    0 0 Отговор
    укрите трябва да се размажат , ама яко

    11:37 12.09.2026

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