Рахмани напусна националния отбор на Косово с шокиращо изявление

Амир Рахмани сензационно обяви, че напуска националния отбор на Косово. Защитникът на Наполи прекрати преждевременно десетгодишния си престой в представителния тим, като решението му идва след продължителни конфликти с ръководството на местната футболна федерация (FFK).

Рахмани, който в продължение на седем години носеше капитанската лента, публикува остро изявление в социалните мрежи. „След 10 години в националния отбор, от които 7 като капитан, ви съобщавам, че повече няма да бъда част от него, докато FFK се ръководи от хората, които в момента са начело“, заяви футболистът.

Защитникът отправи тежки обвинения към ръководните фактори. По думите му многобройните конфликти и липсата на компетентни хора, способни да разрешат проблемите и притесненията на футболистите, са оставили ситуацията нерешена в продължение на години. Рахмани допълни, че вместо подкрепа е получил „непрекъснати и координирани атаки“ в продължение на повече от две години от хората, които е трябвало да защитават играчите.

„Това решение е продиктувано от необходимостта да запазя своята почтеност като капитан и професионален футболист, но преди всичко – ценностите си като човек. Един ден справедливостта ще възтържествува“, завърши Рахмани.