Сензацията Хъл Сити взе точка от Челси на "Стамфорд Бридж"

Хъл Сити продължава с отличното си представяне във Висшата лига и продължава без загуба след 4-ия кръг. "Тигрите" завършиха 2:2 при визитата си на Челси. Гостите направиха пълен обрат в рамките на шест минути с два гола на Мохамед Белуми. Преди това Морган Роджърс откри резултата в седмата минута, а в 65-ата Жоао Педро изравни.

"Сините" започнаха силно мача и в седмата минута поведоха. Морган Роджърс получи топката отляво и със силен удар преодоля вратаря на Хъл за 1:0.

Лондончани доминираха, но "тигрите" стигнаха до пълен обрат в рамките на шест минути. В 28-ата минута Йорел Хато сбърка и не прецени добре топката. От това се възползва Белуми, който с удар от движение вкара за 1:1.

В 34-ата минута алжирецът направи пълен обрат. В 34-ата минута Белуми отбеляза втория си гол в мача. Защитата на “сините” отново не се ориентира добре, топката стигна до него, последваха два рикошета в играчи на “сините” и кълбото се озова в мрежата.

Челси изравни резултата в 65-ата минута. Пеп Чавария напредна отляво и намери Жоао Педро в наказателното поле, а бразилецът със силен удар матира Цолакис.

Във временното класиране Хъл е трети с осем точки. Челси е четвърти с една по-малко.