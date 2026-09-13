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Барселона допусна 2 гола, но би Леванте и отново е с три точки пред Реал Мадрид

Барселона допусна 2 гола, но би Леванте и отново е с три точки пред Реал Мадрид

13 Септември, 2026 20:11 335 0

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Барса контролираше събитията на терена през почти целия мач

Барселона допусна 2 гола, но би Леванте и отново е с три точки пред Реал Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шампионът Барселона записа пета поредна победа от началото на сезона в Ла Лига, побеждавайки Леванте с 4:2 на неговия "Сиутат де Валенсия". Така каталунците отново дръпнаха с три точки на вечния си съперник Реал, който от своя страна в събота се справи убедително с Райо Валекано в столичното дерби.

Барса контролираше събитията на терена през почти целия мач, но накрая позволи на домакините да се доближат само на едно попадение, преди да бъде фиксиран крайният резултат с четвърти гол на сметката на възпитаниците на Ханзи Флик.

Барселона допусна 2 гола, но би Леванте и отново е с три точки пред Реал Мадрид

Още в 5-ата минута Еспарт получи пас от Рафиня и стреля от границата на наказателното поле, като след рикошет топката се озова в противниковата мрежа.Каталунците продължиха да натискат и в 19-ата минута Рафиня направи втора асистенция, като този път головият му пас бе към Ламин Ямал. Младият испански национал се разписа със силен шут отблизо в опразнената врата.

Втората част също започна с ранен гол за "блаугранас". Ямал бе ритнат от Адриан Де Ла Фуенте и сам превърна в попадение отсъдената дузпа.

Барселона допусна 2 гола, но би Леванте и отново е с три точки пред Реал Мадрид

С оглед на преднината си Барса намали темпото и в 60-ата минута Кристенсен не позволи на появилия се от пейката Иван Ромеро да се разпише, а малко след това Жоан Гарсия спаси друг шут на нападателя.

10 минути преди края на редовното време отборът на Леванте се добра до гол. Еспарт направи непростима грешка и от близко разстояние именно Ромеро направи резултата 1:3.

Барселона допусна 2 гола, но би Леванте и отново е с три точки пред Реал Мадрид

Устремът на домакините доведе до второ попадение на Бруге в 88-ата минута, но в добавеното време Адейеми оформи крайното 4:2 за Барселона.


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