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Около 25 души са в неизвестност след потъването на лодка с мигранти край Гавдос

Около 25 души са в неизвестност след потъването на лодка с мигранти край Гавдос

14 Септември, 2026 07:15, обновена 14 Септември, 2026 07:18 414 2

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  • мигранти

На борда е имало 77 души, като 52 са били спасени от намиращи се в района плавателни съдове

Около 25 души са в неизвестност след потъването на лодка с мигранти край Гавдос - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Около 25 души са в неизвестност, след като лодка с мигранти се преобърна и потъна на около 38 морски мили южно от гръцкия остров Гавдос, съобщиха гръцките власти. Това предава Синхуа, позовавайки се на гръцката държавна телевизия ЕРТ, предава News.bg.

По данни на оцелели на борда е имало общо 77 души. 52 души са били спасени от намиращи се в района плавателни съдове, а един човек е намерен в безсъзнание.

Спасителната операция е продължила в неделя вечерта с участието на кораби на гръцката брегова охрана и европейската гранична агенция „Фронтекс“. В издирването са включени и хеликоптер на гръцките военновъздушни сили и самолет на „Фронтекс“.

Лодката първоначално се е преобърнала, след което е потънала. Гръцките власти не са съобщили какъв е бил типът на плавателния съд, нито националностите на хората на борда.

Гавдос е най-южният населен гръцки остров и се намира южно от Крит в Либийско море. Морският район край острова се превърна във важен маршрут за лодки с мигранти, пътуващи към Гърция от Северна Африка.


Гърция
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