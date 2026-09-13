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Алекс Николов е най-добрият нападател до момента на ЕвроВолей 2026

Алекс Николов е най-добрият нападател до момента на ЕвроВолей 2026

13 Септември, 2026 15:59 644 5

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Посрещачът има 63 точки до момента в три мача или десет изиграни гейма

Алекс Николов е най-добрият нападател до момента на ЕвроВолей 2026 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лидерът на българския национален отбор по волейбол Александър Николов засега е първи в статистиката като най-добър нападател на Европейското първенство, на което София е един от домакините.

Посрещачът има 63 точки до момента в три мача или десет изиграни гейма. Това прави средно по 6,3 точки на гейм, като по този показател българинът превъзхожда всичките си съперници.

Близо до него е французинът Тео Фор, който има 37 точки, но само в два мача и шест изиграни гейма, което прави средно по 6,17 точки на гейм. Малко по-назад са австриецът Паул Бухегер със 74 точки от 13 гейма или средно по 5,69, а веднага след него белгиецът Сам Деру, който има 85 в 15 гейма или средно по 5,67.

Симеон Николов е трети при изпълнителите на сервис, като има 10 аса в три мача и десет гейма - по един на гейм. Той разделя тази позиция с турчина Рамазан Мандирачъ, който има 14 аса в 14 гейма. Украинецът Олех Плотницкий оглавява класацията с 15 аса в 11 гейма - 1,36 на гейм, а втори е австриецът Паул Бухегер - с 15 аса в 13 гейма или по 1,15. Мони Николов е и трети сред разпределителите, като има 57,83% ефективност и по този показател отстъпва само на Микел Хоф от Дания (64,29%) и на Денис Петровс от Латвия (58,43%).

Жасмин Величков е трети в класирането за посрещане, като има 61 перфектно посрещнати топки или 49,18%, което е впечатляващо постижение предвид факта, че позицията на либеро не е типична за посрещача. Пред българина са само Олександър Бойко от Украйна (53,12%) и Александър Бергер от Австрия (50,88%).

Капитанът Алекс Грозданов е сред добрите блокировачи с 8 успешни блока за 10 гейма или средно по 0,8. Преди него по ефективност са Йоел Хаук от Швейцария (1,43), сънародникът му Зимон Мааг (1,11), Алекс Сааремаа от Естония (1,1), Белдирхан Бюлблюл от Турция с 1,07, Мартайн Колсон от Белгия (1) и други.


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