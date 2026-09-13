Кими Антонели с още една крачка към титлата, превзе и "Мадринг" в Мадрид

Кими Антонели постигна осмата си победа от началото на сезона, след като спечели дебютното състезание от Формула 1 на пистата "Мадринг" в Мадрид.

Италианският пилот на Мерцедес тръгна от второто място, но успя да мине пред Ландо Норис при спиранията в бокса. Антонели увеличи аванса си в класирането при пилотите.

Втори в надпреварата завърши Макс Верстапен, а трети финишира Норис.

Норис направи добър старт и запази първото си място. Кими Антонели напусна очертанията на трасето и трябваше да върне позиция на Норис, от което се възползва и Макс Верстапен.

В 4-ия тур Верстапен отстъпи място както на Антонели, така и на Люис Хамилтън заради спечелено предимство в първата обиколка.

Хамилтън обаче бе принуден да се откаже от надпреварата в 7-ата обиколка, най-вероятно заради проблеми в спирачките, за които съобщи малко по-рано по радиото.

Два тура след това Ланс Строл спря на трасето заради проблем в автомобила си.

Антонели и Верстапен влязоха в бокса, докато Норис направи това в следващата обиколка поради факта, че вече беше преминал покрай питлейна. Световният шампион имаше проблеми при смяната на гумите си и излезе зад Антонели и Верстапен.

Новият лидер в състезанието бе Шарл Льоклер, който тръгна с твърдите гуми. В следващите обиколки нямаше промени в челото на класирането.

Льоклер направи единствения си стоп в 49-ата обиколка и Антонели поведе в надпреварата, следван от Верстапен и Норис.