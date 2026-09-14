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ПСЖ с първа победа в Лига 1 за сезона след труден успех над Брест

ПСЖ с първа победа в Лига 1 за сезона след труден успех над Брест

14 Септември, 2026 07:29 277 0

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Единственото попадение падна още в началото на срещата и се оказа достатъчно за трите точки

ПСЖ с първа победа в Лига 1 за сезона след труден успех над Брест - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен постигна минимална победа с 1:0 при гостуването си на Брест в двубой от френската Лига 1. Единственото попадение падна още в началото на срещата и се оказа достатъчно за трите точки.

Парижани започнаха силно и откриха резултата още в 5-ата минута. Усман Дембеле изведе Феран Торес на отлична позиция, а испанският нападател не сгреши и реализира за 1:0.

Въпреки че ПСЖ владееше повече топката и контролираше големи периоди от срещата, домакините оказаха сериозна съпротива и нееднократно поставиха под напрежение защитата на шампионите.

Лошата новина за Луис Енрике дойде още през първото полувреме, когато Ашраф Хакими получи контузия и беше заменен принудително от Фабиан Руис.

След почивката темпото остана високо, а двамата треньори направиха редица промени в съставите си в опит да повлияят на развоя на срещата. Брест натисна в заключителните минути, но Матвей Сафонов се представи на високо ниво и с няколко решителни намеси запази аванса на гостите.

Краят на двубоя премина при повишено напрежение, като Витиня и Педро Фернандес получиха жълти картони за ПСЖ.

С успеха парижани добавиха нови три точки към актива си, а Матвей Сафонов беше сред основните герои за победата с петте си спасявания.


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