ПСЖ с първа победа в Лига 1 за сезона след труден успех над Брест

Пари Сен Жермен постигна минимална победа с 1:0 при гостуването си на Брест в двубой от френската Лига 1. Единственото попадение падна още в началото на срещата и се оказа достатъчно за трите точки.

Парижани започнаха силно и откриха резултата още в 5-ата минута. Усман Дембеле изведе Феран Торес на отлична позиция, а испанският нападател не сгреши и реализира за 1:0.

Въпреки че ПСЖ владееше повече топката и контролираше големи периоди от срещата, домакините оказаха сериозна съпротива и нееднократно поставиха под напрежение защитата на шампионите.

Лошата новина за Луис Енрике дойде още през първото полувреме, когато Ашраф Хакими получи контузия и беше заменен принудително от Фабиан Руис.

След почивката темпото остана високо, а двамата треньори направиха редица промени в съставите си в опит да повлияят на развоя на срещата. Брест натисна в заключителните минути, но Матвей Сафонов се представи на високо ниво и с няколко решителни намеси запази аванса на гостите.

Краят на двубоя премина при повишено напрежение, като Витиня и Педро Фернандес получиха жълти картони за ПСЖ.

С успеха парижани добавиха нови три точки към актива си, а Матвей Сафонов беше сред основните герои за победата с петте си спасявания.