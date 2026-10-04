Луис де ла Фуенте след успеха над Чехия: При гола на Ямал се хванах за главата от възхищение

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте направи искрена и критична равносметка след победата с 3:1 над Чехия в третия кръг на Лигата на нациите. Макар че успехът утвърди световните шампиони на върха в групата с пълен актив от точки, наставникът не спести забележките си за спада в темпото през втората част.

Де ла Фуенте бе категоричен, че смените след почивката не са допринесли за запазване на ритъма:

„Равносметката е точно такава. Първото полувреме беше много силно. През втората част обаче смените не помогнаха и не успяхме да поддържаме същото темпо на игра. Изискванията при този натоварен календар са огромни и загубихме прецизността си. Не сме доволни, тъй като имаше моменти, в които страдахме сериозно, а това не е типично за нас.“

Специалистът акцентира върху сериозното физическо натоварване, пред което са изправени състезателите, определяйки баланса между преследването на победи и опазването на здравето им като изключително труден. По думите му до вторник умората ще се усети още по-силно, но това е фактор, важещ за всички тимове.

Наред с това той изрази пълното си възхищение от феноменалните изяви на младата звезда Ламин Ямал:

„Неговото израстване е ежедневна реалност. При гола се хванах за главата от възхищение, а не от изненада. Ако беше единственият номиниран испански футболист, щях категорично да заявя, че е най-добрият в света.“

Луис де ла Фуенте коментира и шокиращото поражение с 0:7 на следващия си противник Хърватия, определяйки го като ненормален и изключително странен резултат. Според него подобен удар по репутацията ще мотивира хърватите още повече за предстоящия сблъсък.

Наставникът разкри и детайли от тактическите си изисквания, като изрази задоволство от мощния старт на срещата. Що се отнася до Родри, де ла Фуенте обясни, че основната му функция е да гарантира баланса, но когато играе с пълна увереност, получава свободата да се включва опасно в наказателното поле на противника.