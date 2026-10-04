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Елфин Еванс е новият световен шампион в WRC след драма в Сардиния

Елфин Еванс е новият световен шампион в WRC след драма в Сардиния

4 Октомври, 2026 17:20 533 0

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Първа световна корона уелсеца

Елфин Еванс е новият световен шампион в WRC след драма в Сардиния - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След години в ролята на вечен претендент, 37-годишният Елфин Еванс най-после сбъдна мечтата си. Пилотът от Уелс и състезател на Тойота е новият шампион в Световния рали шампионат.

Всичко се реши на финала на сезона в Сардиния. Еванс подходи изключително разумно и не рискува излишно – петото място в крайното подреждане на ралито, което му гарантира голямата цел и първа световна титла в неговата кариера.

До последно обаче напрежението бе огромно, защото съотборникът му Оливер Солберг също имаше шансове. Шведът бе единственият, който можеше да го спре и дори спечели надпреварата в Сардиния. За да стане шампион, Солберг трябваше да изпревари Еванс в последния Power Stage – финалната отсечка, носеща допълнителни точки. Вместо атака обаче се стигна до драма – младият пилот сгреши, излезе извън пътя и сам погреба надеждите си за титлата.

Така подреждането на върха бе оформено изцяло от пилоти на Тойота. На втора позиция за сезона завърши осемкратният световен шампион Себастиен Ожие, който също кара за японския тим.

Почетната тройка бе затворена от финландеца Сами Паяри – представител на сателитния отбор на Тойота, който се нареди трети в шампионата при пилотите.


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