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Джанлоренцо Бленджини стартира с чиста победа начело на Веро Волей Милано

Джанлоренцо Бленджини стартира с чиста победа начело на Веро Волей Милано

4 Октомври, 2026 15:25 523 0

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Воденият от него тим се наложи срещу Адзура Волей Флоренция

Джанлоренцо Бленджини стартира с чиста победа начело на Веро Волей Милано - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини започна по перфектен начин официалната си работа като старши треньор на женския гранд Нумия Веро Волей Милано.

В двубой от откриващия кръг на италианската Серия А1 за жени воденият от него тим се наложи категорично с 3:0 гейма у дома срещу Адзура Волей Флоренция. Частите 25:22, 25:20 и 25:22 показват, че гостите са оказали съпротива, но срещата, продължила малко над 90 минути, бе изцяло под контрола на домакините.

Пред близо 4500 зрители в залата в Милано безспорната героиня за успеха бе суперзвездата Паола Егону, която завърши като най-резултатен състезател в мача с впечатляващите 27 точки.

Така Бленджини записа първи официален успех на клубно ниво за новия сезон.

Във втория кръг на шампионата предстои гостуване – на 11 октомври Веро Волей Милано ще мери сили като гост на отбора на Мачерата.


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