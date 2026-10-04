Джанлоренцо Бленджини стартира с чиста победа начело на Веро Волей Милано

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини започна по перфектен начин официалната си работа като старши треньор на женския гранд Нумия Веро Волей Милано.

В двубой от откриващия кръг на италианската Серия А1 за жени воденият от него тим се наложи категорично с 3:0 гейма у дома срещу Адзура Волей Флоренция. Частите 25:22, 25:20 и 25:22 показват, че гостите са оказали съпротива, но срещата, продължила малко над 90 минути, бе изцяло под контрола на домакините.

Пред близо 4500 зрители в залата в Милано безспорната героиня за успеха бе суперзвездата Паола Егону, която завърши като най-резултатен състезател в мача с впечатляващите 27 точки.

Така Бленджини записа първи официален успех на клубно ниво за новия сезон.

Във втория кръг на шампионата предстои гостуване – на 11 октомври Веро Волей Милано ще мери сили като гост на отбора на Мачерата.