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Обрат прати Берое на 1/16-финал за Купата

Обрат прати Берое на 1/16-финал за Купата

4 Октомври, 2026 16:25 453 0

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Старозагорци се наложиха над Миньор Перник

Обрат прати Берое на 1/16-финал за Купата - 1
Кадър: Diema Sport
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Берое Стара Загора си осигури място в 1/16-финалите на турнира за Купата на България по футбол след изключително драматичен мач.

В среща от 1/32-финалната фаза старозагорци гостуваха на Миньор в Перник и успяха да осъществят пълен обрат от 0:1 до 2:1, като победният гол падна чак в 89-ата минута.

Домакините от Перник, водени от ентусиазма на своята публика, откриха резултата в 25-ата минута. „Чуковете“ поведоха след нелепа ситуация, при която футболиста на Берое Георги Вълчев си отбеляза автогол.

Радостта на перничани обаче не продължи дълго. Само осем минути по-късно, в 33-ата минута, Берое изравни. Шейх Диаманка възстанови паритета и върна интригата в мача.

Когато изглеждаше, че двубоят отива към продължения, се стигна до решителния момент. В 89-ата минута Исмаел Ферер се превърна в герой за заралии, след като изпълни брилянтно пряк свободен удар и донесе класирането напред за своя тим.

В следващата фаза на надпреварата Берое ще има изключително тежко изпитание – в Стара Загора пристига шампионът Лудогорец.


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