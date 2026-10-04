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Топли сърца в ледения Рейкявик: Страхотен и трогателен жест от българските национали

Топли сърца в ледения Рейкявик: Страхотен и трогателен жест от българските национали

4 Октомври, 2026 16:23 600 1

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Без никакво колебание момчетата съблякоха и предоставиха своите горни анцузи на децата

Топли сърца в ледения Рейкявик: Страхотен и трогателен жест от българските национали - 1
Снимка: БФС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Суровият студ и ниските температури в Исландия не попречиха на българските футболисти да покажат страхотен дух и топли сърца преди началото на двубоя. Прекрасният и благороден жест на „трикольорите“ бързо стопли всички присъстващи на стадиона и пред телевизионните екрани.

Малките талисмани, които имаха честта да изведат националите ни на терена за официалните химни, усетиха хапливия исландски студ. Българските играчи обаче реагираха мигновено – без никакво колебание момчетата съблякоха и предоставиха своите горни анцузи на децата, за да ги предпазят от мраза.


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