Меган Маркъл показа първи кадри от живота във Великобритания (ВИДЕО)

Меган Маркъл и принц Хари отново се оказаха в центъра на дебат за личното пространство, след като херцогинята на Съсекс публикува в Instagram ново видео с първи кадри от семейния им живот във Великобритания след завръщането им там.

Кадрите показват 45-годишната Меган Маркъл, 41-годишния принц Хари и двете им деца, 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет. Семейството е заснето по време на разходки сред природата, каране на колело и други моменти от ежедневието след преместването им обратно във Великобритания в края на август. Лицата на децата не се виждат.

Публикацията предизвика критики от кралски коментатори, според които подобно съдържание влиза в противоречие с дългогодишните призиви на двойката за повече лично пространство.

Кралският коментатор Кинси Скофийлд заяви пред Page Six, че ако неприкосновеността на семейния живот действително е водещ приоритет, публикуването на внимателно подбрани кадри с децата и дома им неизбежно увеличава обществения интерес.

По думите ѝ фактът, че лицата на принц Арчи и принцеса Лилибет не се показват, не премахва вниманието към тях. Скофийлд припомня и че принц Хари многократно е говорил за негативното влияние, което медийният интерес е оказал върху него още от детството му.

Подобна позиция изрази и кралският коментатор Том Сайкс. Според него видеото представя силно идеализирана версия на семейния живот и контрастира с предишни изказвания на принц Хари за начина, по който социалните мрежи могат да създават нереалистична представа за „перфектен живот“.

Самата Меган Маркъл също е говорила публично за защитата на децата си от нежелано медийно внимание. В интервю през 2022 г. бившата актриса от „Костюмари“ заяви, че не би приела фотографи да снимат децата ѝ по време на пътуванията им до училище.

Темата отново стана актуална след завръщането на семейството във Великобритания. Принц Арчи и принцеса Лилибет вече започнаха новата учебна година в страната, като това е първият път, когато и двете деца посещават британско училище. Според People основният приоритет на Меган Маркъл и принц Хари в момента е адаптацията им към новата среда.

В района, където семейството се установява, родители са получили и напомняния за правилата относно снимането и публикуването на информация за други деца и техните семейства. Според британски медии мерките са част от общата политика за защита на ученици, които могат да привлекат засилен обществен или медиен интерес.

Преместването във Великобритания не променя официалния статут на Меган Маркъл и принц Хари. Двамата не се връщат към задълженията на работещи членове на британското кралско семейство и продължават да бъдат разглеждани като частни лица с търговски и благотворителни интереси. Това беше потвърдено и след завръщането им в страната.

Меган Маркъл и принц Хари се отказаха от ролите си на старши работещи членове на кралското семейство през 2020 г. и впоследствие се установиха в Монтесито, Калифорния. Сега семейството планира продължителен престой във Великобритания, като същевременно запазва дома си в САЩ.