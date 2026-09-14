Линията на бедност се увеличава на 443 евро

Националният съвет за тристранно сътрудничество се събра на заседание, за да обсъди новата линия на бедност за 2027 г. Постигнато беше съгласие тя да бъде 443 евро за 2026 г. Това е с 52 евро повече от сегашния праг.
От линията на бедност зависят месечните помощи на над 800 хил. души с трайни увреждания. С него е свързан и достъпът до други социални помощи.
НСТС разглежда и още две предложения за промени в Кодекса на труда. Първото касае срочните трудови договори при майчинство, родителство и осиновяване. Като идеята е за време на защита, например, договорът да важи до края на майчинството.
Второто е разрешителният режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомяване към Инспекцията по труда.
Председателят на КНСБ Пламен Димитров заяви, че трябва да се коментира дали да има спешни мерки за компенсация на горивата. "Това, което става през последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Няма нищо предвидено в Бюджет 2026 по тази тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда", каза той. Министърът на финансите Гълъб Донев прие да бъде обсъден този въпрос.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20
13:27 14.09.2026
2 Не си играят
Коментиран от #3
13:31 14.09.2026
3 Виж ти, виж ти !
До коментар #2 от "Не си играят":Професията конекрадец се завръща! Сещам се за фразата: "онези конекрадци от долен Дунав", кой западен политик ни беше оприличил така, не помня!🤥
13:36 14.09.2026
4 колчо
13:38 14.09.2026
5 ДрайвингПлежър
Цветнокожи, без нито ден стаж получават по-високи "социални пенсии"!!!
Не просто грабителска държава КРЕТЕНСКА, ПРЕСТЪПНА КЛОАКА!
Коментиран от #14
13:38 14.09.2026
6 123
13:41 14.09.2026
7 ОТ 3 МЛН. РАБОТОСПОСОБНИ 1 МЛН
13:41 14.09.2026
8 Инженегър Иванов
. Съпругата с 37 години стаж като учител в техникум - 440 €.
Никакви инженери не сме- инженегъри сме.
13:43 14.09.2026
9 Аз Мисля Че е !
Коментиран от #10
13:45 14.09.2026
10 Бъркаш евро с лева
До коментар #9 от "Аз Мисля Че е !":Всичко стана от лев на евро но не и доходите
Коментиран от #15
13:48 14.09.2026
11 Без окови
Коментиран от #12
13:48 14.09.2026
12 Ако знаеш малко руски
До коментар #11 от "Без окови":Направи се на украинец.
Далаверата е по голяма
13:50 14.09.2026
13 Тая Държава Е Лишена !
И Смисъл !
13:50 14.09.2026
14 123
До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":Демокрацията е вашето нещастие,демокрацията се грижи само за олигархията ,интернационална и местна ,а вие сте магарета дето плащате само данъци и такси
Коментиран от #21
13:51 14.09.2026
15 Я прочети Пак !
До коментар #10 от "Бъркаш евро с лева":---------- !
Пак !
И Пак !
Докато Схванеш !
13:53 14.09.2026
16 ДрайвингПлежър
13:54 14.09.2026
17 Без име
13:55 14.09.2026
18 ......-
Нал за това скачахте кат мамуни 89 ,а??
Коментиран от #22
13:55 14.09.2026
19 ОБЕКТИВНИЯ
Събират се някакви и решават колко
да е линията на бедност !Защо не се приемат критериите на развитите страни ?
И какво правят след като определят тази сума ?зОсъвременяват си техните заплати !
13:59 14.09.2026
20 ......
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А "червените" задължително да си плащат билетчето, когато посещават "заведението" ти, особено по голяма !
14:02 14.09.2026
21 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "123":Доколкото знам е цитат на Достовески, макар и да не мога да потвърдя, че той го е казал, въпреки, че един ден рових, но в крайна сметка няма значение кой е. Та Достоевски е казал:
Демокрацията е нещо великолепно, ако имаш 1 милион... но дава ли ти демокрацията 1 милион?!
Не съм фен на социализма, вярвам в частната собственост и в здравата работа, за да постигнеш нещо... но не мисля, че капитализъма, който виждаме днес правилен! Пътят трябва да е някъде по средата между двете, от страна на капитализма, защото въпреки глупостите, които пише в Конституцията ни, както и във всяка друга - ние не сме равни! Т.е. трябва да има и някакви механизми за изравняване и социална справедливост!
И нямам проблем с това, че ултрабогатите си купуват яхти за милиарди - проблема ми е, че покупката на яхта им за милиарди е дефакто освободена от данъци.
14:02 14.09.2026
22 ......
До коментар #18 от "......-":Преди да скачаме рафтовете беха празни. Тогава и банани нямаше !
А сега им се радваш тайно, но като верен комуняга ги плюеш
14:05 14.09.2026
23 НЕ БОЙТЕ СЕ, ДЕЦА - Никола Вапцаров
работим от сутрин до здрач.
Но хлеба е малко.
Но хлеба не стига, деца.
И ваште лица
са сгърчени вече от плач.
И ваште очи -
са сухи и неми -
такива големи,
мъчително тъжни очи...
И в тех е стаен
ужас свиреп:
Хлеб!
Хлеб!
Хлеб!
14:11 14.09.2026