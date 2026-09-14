Новини
България »
Линията на бедност се увеличава на 443 евро

Линията на бедност се увеличава на 443 евро

14 Септември, 2026 13:26 740 23

  • линия-
  • бедност-
  • тристранка

Националният съвет за тристранно сътрудничество постигна съгласие

Линията на бедност се увеличава на 443 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество се събра на заседание, за да обсъди новата линия на бедност за 2027 г. Постигнато беше съгласие тя да бъде 443 евро за 2026 г. Това е с 52 евро повече от сегашния праг.

От линията на бедност зависят месечните помощи на над 800 хил. души с трайни увреждания. С него е свързан и достъпът до други социални помощи.

НСТС разглежда и още две предложения за промени в Кодекса на труда. Първото касае срочните трудови договори при майчинство, родителство и осиновяване. Като идеята е за време на защита, например, договорът да важи до края на майчинството.

Второто е разрешителният режим за наемане на работа на лица от 16 до 18 години да бъде заменен с предварително уведомяване към Инспекцията по труда.

Председателят на КНСБ Пламен Димитров заяви, че трябва да се коментира дали да има спешни мерки за компенсация на горивата. "Това, което става през последните седмици, особено за нас е силно притеснително. Няма нищо предвидено в Бюджет 2026 по тази тема. Смятаме, че добре е да обсъдим има ли такова намерение, има ли такава нужда", каза той. Министърът на финансите Гълъб Донев прие да бъде обсъден този въпрос.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    27 2 Отговор
    Всички политици с 450 евро заплата.

    Коментиран от #20

    13:27 14.09.2026

  • 2 Не си играят

    9 0 Отговор
    Бургаската полиция разкри мащабната кражба на 40 коне от землището на странджанското село Момина църква и задържа двама 27-годишни мъже от Факия

    Коментиран от #3

    13:31 14.09.2026

  • 3 Виж ти, виж ти !

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не си играят":

    Професията конекрадец се завръща! Сещам се за фразата: "онези конекрадци от долен Дунав", кой западен политик ни беше оприличил така, не помня!🤥

    13:36 14.09.2026

  • 4 колчо

    16 0 Отговор
    линията на бедноста не е като линията на заплати на депутатите,народе пак да си ги избереш!

    13:38 14.09.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Баща ми с 28 години трудов стаж (години наред трябваше да гледа първо дадо ми и баба ми на легло) получава много по-малко от 443!!!
    Цветнокожи, без нито ден стаж получават по-високи "социални пенсии"!!!

    Не просто грабителска държава КРЕТЕНСКА, ПРЕСТЪПНА КЛОАКА!

    Коментиран от #14

    13:38 14.09.2026

  • 6 123

    7 1 Отговор
    Сега в клуба на богатите ставайте богати или напуснете държавата,вече няма място за дрипльовци

    13:41 14.09.2026

  • 7 ОТ 3 МЛН. РАБОТОСПОСОБНИ 1 МЛН

    9 0 Отговор
    ТЕЛКА...?!?!?!!! СЕЕЕКИ ТРЕТИ Е С ТЕЛК?!!!?!!! МИ ТО ВЪВ ВСЕЛЕНАТА НЯМА ТОЛКОЗ ИНВАЛИДИ НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО......

    13:41 14.09.2026

  • 8 Инженегър Иванов

    17 1 Отговор
    Позорно е. 40 години стаж - 390 €
    . Съпругата с 37 години стаж като учител в техникум - 440 €.
    Никакви инженери не сме- инженегъри сме.

    13:43 14.09.2026

  • 9 Аз Мисля Че е !

    2 1 Отговор
    744 евро !

    Коментиран от #10

    13:45 14.09.2026

  • 10 Бъркаш евро с лева

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Аз Мисля Че е !":

    Всичко стана от лев на евро но не и доходите

    Коментиран от #15

    13:48 14.09.2026

  • 11 Без окови

    10 1 Отговор
    Храним и калпавите цигани дето нямат ден трудов стаж със същите пари. Циганин да бях се родил, по-добре щеше да е.

    Коментиран от #12

    13:48 14.09.2026

  • 12 Ако знаеш малко руски

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Без окови":

    Направи се на украинец.
    Далаверата е по голяма

    13:50 14.09.2026

  • 13 Тая Държава Е Лишена !

    2 0 Отговор
    От Мисъл !

    И Смисъл !

    13:50 14.09.2026

  • 14 123

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Демокрацията е вашето нещастие,демокрацията се грижи само за олигархията ,интернационална и местна ,а вие сте магарета дето плащате само данъци и такси

    Коментиран от #21

    13:51 14.09.2026

  • 15 Я прочети Пак !

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бъркаш евро с лева":

    ---------- !

    Пак !

    И Пак !

    Докато Схванеш !

    13:53 14.09.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    6 0 Отговор
    Като се замислих един работещ на минимална заплата е на някакви си 25 евро мисля разлика от линията на бедност! Дефакто всеки на минимална (това са над 500 000 човека) е нищо повече от роб!

    13:54 14.09.2026

  • 17 Без име

    4 1 Отговор
    Аз не вярвам, че в България има 800 хиляди души с трайни увреждания. Тази далавера с телк-овете трябва да спре! Работят на по две работи и са с телк

    13:55 14.09.2026

  • 18 ......-

    5 0 Отговор
    Стигат за половин тон БАНАНИ !!

    Нал за това скачахте кат мамуни 89 ,а??

    Коментиран от #22

    13:55 14.09.2026

  • 19 ОБЕКТИВНИЯ

    4 1 Отговор
    Това е жива "стъкмистика"!
    Събират се някакви и решават колко
    да е линията на бедност !Защо не се приемат критериите на развитите страни ?
    И какво правят след като определят тази сума ?зОсъвременяват си техните заплати !

    13:59 14.09.2026

  • 20 ......

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А "червените" задължително да си плащат билетчето, когато посещават "заведението" ти, особено по голяма !

    14:02 14.09.2026

  • 21 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "123":

    Доколкото знам е цитат на Достовески, макар и да не мога да потвърдя, че той го е казал, въпреки, че един ден рових, но в крайна сметка няма значение кой е. Та Достоевски е казал:

    Демокрацията е нещо великолепно, ако имаш 1 милион... но дава ли ти демокрацията 1 милион?!

    Не съм фен на социализма, вярвам в частната собственост и в здравата работа, за да постигнеш нещо... но не мисля, че капитализъма, който виждаме днес правилен! Пътят трябва да е някъде по средата между двете, от страна на капитализма, защото въпреки глупостите, които пише в Конституцията ни, както и във всяка друга - ние не сме равни! Т.е. трябва да има и някакви механизми за изравняване и социална справедливост!

    И нямам проблем с това, че ултрабогатите си купуват яхти за милиарди - проблема ми е, че покупката на яхта им за милиарди е дефакто освободена от данъци.

    14:02 14.09.2026

  • 22 ......

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "......-":

    Преди да скачаме рафтовете беха празни. Тогава и банани нямаше !
    А сега им се радваш тайно, но като верен комуняга ги плюеш

    14:05 14.09.2026

  • 23 НЕ БОЙТЕ СЕ, ДЕЦА - Никола Вапцаров

    2 0 Отговор
    Работиме много,
    работим от сутрин до здрач.
    Но хлеба е малко.
    Но хлеба не стига, деца.
    И ваште лица
    са сгърчени вече от плач.
    И ваште очи -
    са сухи и неми -
    такива големи,
    мъчително тъжни очи...
    И в тех е стаен
    ужас свиреп:
    Хлеб!
    Хлеб!
    Хлеб!

    14:11 14.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове