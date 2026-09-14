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Зендая показа драстична промяна - най-късата си прическа (СНИМКИ)

Зендая показа драстична промяна - най-късата си прическа (СНИМКИ)

14 Септември, 2026 14:31 984 7

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  • къса коса

Актрисата излезе на вечеря с колежките си от "Еуфория", където показа промяната за пръв път

Зендая показа драстична промяна - най-късата си прическа (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Зендая направи една от най-драматичните промени във визията си през последните години, като замени по-дългите си къдрици с къса пикси прическа. 30-годишната актриса показа новия стил в Ню Йорк, където в момента тече Седмицата на модата.

Звездата от „Еуфория“ беше забелязана на 11 септември по време на вечерно излизане с колежките си от сериала Хънтър Шафър и Алекса Деми. Трите актриси посетиха японския ресторант Rule of Thirds, а новата прическа на Зендая веднага привлече вниманието.

Косата ѝ е оформена в много късо пикси с текстурирани вълни и повече обем в горната част. Това е най-късата визия, която актрисата е носила от години, и продължава серията от експерименти с косата ѝ през 2026 г.

За вечерта Зендая избра втален пуловер в ягодовочервен нюанс, бели дънки, черни мокасини и кожена чанта в неутрален кафяв тон.

Малко по-късно актрисата показа късата прическа и на събитие на Prada Paradoxe по време на New York Fashion Week. Там пиксито беше оформено с къси страни и меки къдрици в горната част, което подчерта още повече промяната.

Новата визия идва след няколко различни къси прически през годината. През март Зендая се появи на ревю на Louis Vuitton в Париж с т.нар. „бикси“, комбинация между боб и пикси. По-късно тя експериментира с по-дълго пикси, естествени къдрици и по-рошав къс стил.

Трансформацията идва в най-динамичната година в кариерата на актрисата. Зендая навърши 30 години на 1 септември след година, в която участва в няколко от най-обсъжданите продукции на Холивуд, сред които „The Drama“, третия сезон на „Еуфория“, „Одисея“ на Кристофър Нолан и „Спайдър-мен: Нов ден“.

До края на 2026 г. предстои и премиерата на „Дюн: Част трета“, в който Зендая отново изпълнява ролята на Чани редом до Тимъти Шаламе. Филмът на режисьора Дени Вилньов е насрочен за декември.

Самата актриса призна по-рано през годината, че след поредицата от снимки и промоционални турнета планира за известно време да се оттегли от публичното пространство и да си даде почивка.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 0 Отговор
    Зендая ако я видя в Монтана, последната ми мисъл ще бъде, че може да е холивудска звезда.

    Коментиран от #2

    14:36 14.09.2026

  • 2 Без Отговорник

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Прав си, ционисте, но това се отнася и за всички останали. Холивудци не са много различни от тези по улиците на Монтана.

    Коментиран от #4

    14:42 14.09.2026

  • 3 Зендая...

    2 1 Отговор
    на задная...

    14:44 14.09.2026

  • 4 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Без Отговорник":

    Бабата на Ди Каприо е от Одеса, както и бабата и дядото на Сталоун. Може и някоя рода на холивудските звезди да се окаже от Монтана/Михайловград, ама ме съмнява. Всичкият Ганчо, дето е бягал навремето в Щатско е декларирал произход Македония, понеже фашаги не обичат през океана.

    14:52 14.09.2026

  • 5 препис

    1 0 Отговор
    Rule of Thirds-Правилото на третините.

    15:26 14.09.2026

  • 6 Събке, ти си по-хубава и по-голяма

    3 0 Отговор
    от тази ромка. И мустаците са ти по-хубави

    15:38 14.09.2026

  • 7 Котенце

    0 0 Отговор
    Мър-мър

    15:53 14.09.2026