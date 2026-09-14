Зендая показа драстична промяна - най-късата си прическа (СНИМКИ)

Зендая направи една от най-драматичните промени във визията си през последните години, като замени по-дългите си къдрици с къса пикси прическа. 30-годишната актриса показа новия стил в Ню Йорк, където в момента тече Седмицата на модата.

Звездата от „Еуфория“ беше забелязана на 11 септември по време на вечерно излизане с колежките си от сериала Хънтър Шафър и Алекса Деми. Трите актриси посетиха японския ресторант Rule of Thirds, а новата прическа на Зендая веднага привлече вниманието.

Zendaya seen last night after dinner with Hunter Schafer & Alexa Demie. pic.twitter.com/MwEGgRx191 — Zendaya Updates (@UpdatedZendaya) September 12, 2026

Косата ѝ е оформена в много късо пикси с текстурирани вълни и повече обем в горната част. Това е най-късата визия, която актрисата е носила от години, и продължава серията от експерименти с косата ѝ през 2026 г.

За вечерта Зендая избра втален пуловер в ягодовочервен нюанс, бели дънки, черни мокасини и кожена чанта в неутрален кафяв тон.

Малко по-късно актрисата показа късата прическа и на събитие на Prada Paradoxe по време на New York Fashion Week. Там пиксито беше оформено с къси страни и меки къдрици в горната част, което подчерта още повече промяната.

Zendaya stuns in newly shared photos. pic.twitter.com/UYPOFLsKJa — Film Updates (@FilmUpdates) September 12, 2026

Новата визия идва след няколко различни къси прически през годината. През март Зендая се появи на ревю на Louis Vuitton в Париж с т.нар. „бикси“, комбинация между боб и пикси. По-късно тя експериментира с по-дълго пикси, естествени къдрици и по-рошав къс стил.

Трансформацията идва в най-динамичната година в кариерата на актрисата. Зендая навърши 30 години на 1 септември след година, в която участва в няколко от най-обсъжданите продукции на Холивуд, сред които „The Drama“, третия сезон на „Еуфория“, „Одисея“ на Кристофър Нолан и „Спайдър-мен: Нов ден“.

До края на 2026 г. предстои и премиерата на „Дюн: Част трета“, в който Зендая отново изпълнява ролята на Чани редом до Тимъти Шаламе. Филмът на режисьора Дени Вилньов е насрочен за декември.

Самата актриса призна по-рано през годината, че след поредицата от снимки и промоционални турнета планира за известно време да се оттегли от публичното пространство и да си даде почивка.