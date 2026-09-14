Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Синът на Паоло Малдини е управлявал автомобила си под въздействието на алкохол и наркотици

Синът на Паоло Малдини е управлявал автомобила си под въздействието на алкохол и наркотици

14 Септември, 2026 19:08 548 1

  • даниел малдини-
  • катастрофа-
  • алкохол-
  • наркотици-
  • каляри-
  • паоло малдини-
  • милано-
  • футбол-
  • скандал-
  • италия

Футболистът на Каляри Даниел Малдини е изправен пред сериозни неприятности след автомобилната катастрофа в Милано

Синът на Паоло Малдини е управлявал автомобила си под въздействието на алкохол и наркотици - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В ранните часове на неделната сутрин Милано стана сцена на драматичен пътен инцидент, в който главно действащо лице се оказа Даниел Малдини – наследник на футболната династия Малдини. Младият играч на Каляри, който само преди часове бе герой за своя отбор в мача срещу Аталанта, попадна в центъра на скандал, след като катастрофира с луксозното си Porsche Carrera.

Според официалната информация, предоставена от италианските власти, 24-годишният Малдини е управлявал автомобила си под въздействието на алкохол и наркотици. Дрегерът е отчел 0,91 мг/л алкохол в издишания въздух при първия тест и 0,89 мг/л при втория – стойности, които значително надвишават допустимата граница от 0,5 мг/л в Италия. Освен това, предварителният тест за наркотици също е дал положителен резултат, което допълнително утежнява положението на футболиста.

Инцидентът се е случил, след като Малдини не е спазил предимство и се е сблъскал с Volkswagen Golf, в който са пътували мъж и жена. За щастие, няма сериозно пострадали, но материалните щети са значителни, а последствията за кариерата и репутацията на Даниел Малдини тепърва ще се изясняват.

Веднага след катастрофата, органите на реда са отнели шофьорската книжка на футболиста. Случаят предизвика бурни реакции сред феновете и футболните среди, като мнозина изразиха разочарование от поведението на младия спортист, наследник на легендарните Паоло и Чезаре Малдини.

Очаква се разследването да продължи, а санкциите за Даниел Малдини могат да бъдат сериозни – както от страна на закона, така и от страна на клуба му Каляри.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДА дойде

    3 0 Отговор
    да рита в БГ. За такова изпълнение, може да получи и медал дори..

    19:26 14.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове