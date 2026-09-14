Синът на Паоло Малдини е управлявал автомобила си под въздействието на алкохол и наркотици

В ранните часове на неделната сутрин Милано стана сцена на драматичен пътен инцидент, в който главно действащо лице се оказа Даниел Малдини – наследник на футболната династия Малдини. Младият играч на Каляри, който само преди часове бе герой за своя отбор в мача срещу Аталанта, попадна в центъра на скандал, след като катастрофира с луксозното си Porsche Carrera.

Според официалната информация, предоставена от италианските власти, 24-годишният Малдини е управлявал автомобила си под въздействието на алкохол и наркотици. Дрегерът е отчел 0,91 мг/л алкохол в издишания въздух при първия тест и 0,89 мг/л при втория – стойности, които значително надвишават допустимата граница от 0,5 мг/л в Италия. Освен това, предварителният тест за наркотици също е дал положителен резултат, което допълнително утежнява положението на футболиста.

Инцидентът се е случил, след като Малдини не е спазил предимство и се е сблъскал с Volkswagen Golf, в който са пътували мъж и жена. За щастие, няма сериозно пострадали, но материалните щети са значителни, а последствията за кариерата и репутацията на Даниел Малдини тепърва ще се изясняват.

Веднага след катастрофата, органите на реда са отнели шофьорската книжка на футболиста. Случаят предизвика бурни реакции сред феновете и футболните среди, като мнозина изразиха разочарование от поведението на младия спортист, наследник на легендарните Паоло и Чезаре Малдини.

Очаква се разследването да продължи, а санкциите за Даниел Малдини могат да бъдат сериозни – както от страна на закона, така и от страна на клуба му Каляри.