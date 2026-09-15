Хари Кейн е заслуженият носител на „Златната топка“ според Лотар Матеус

Известният германски футболист и бивш национален селекционер на България Лотар Матеус изрази ясно мнение относно това кой трябва да грабне престижната награда „Златната топка“ тази година. Според него, именно Хари Кейн е най-достойният кандидат, изпреварвайки конкуренти като Ламин Ямал и Килиан Мбапе.

Матеус не спести похвалите си към английския нападател, като изтъкна впечатляващите му индивидуални постижения през сезона. „Хари Кейн е моят фаворит за „Златната топка“. Той демонстрира изключителна форма, спечели „Златната обувка“, а головете му бяха решаващи както в Шампионската лига, така и на Световното първенство, където Англия завърши на трето място“, подчертава германецът.

Освен индивидуалните отличия, Матеус акцентира и върху лидерските качества на Кейн. „Той беше истински капитан както за Байерн Мюнхен, така и за английския национален отбор. С Байерн спечели всички възможни трофеи на вътрешната сцена, а в Европа достигна до полуфиналите на Шампионската лига и Мондиал 2026“, допълва футболната легенда.

Със своите забележителни изяви и решителни голове, Хари Кейн се утвърди като един от най-ярките футболни таланти на съвременната сцена. Матеус е категоричен – ако има играч, който заслужава „Златната топка“ тази година, това безспорно е английският голмайстор.