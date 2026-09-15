LÙNAR: „Светлините на София“ превзема столицата този уикенд

На 17 септември София отбелязва своя празник, а тази година градът ще го отпразнува и със светлина. От 17 до 20 септември емблематичното Ларго ще се превърне в огромна сцена за светлинно изкуство в рамките на петото издание на LÙNAR: „Светлините на София“. Празничното издание се организира от Столична община и MP-STUDIO и ще бъде с вход свободен, всяка вечер от 20:00 до 23:00 ч.

София ще бъде домакин на най-големия международен конкурс за имерсивен видеомапинг в света. Своите спектакли ще представят седем финалисти от Индонезия, Италия, Китай, Полша, Украйна и Чехия, селектирани от международно жури. Всички творби са създадени по тазгодишната тема „Градски пулс“ – разказ за града като жив организъм, който непрекъснато се променя, движи се и събира хора, идеи и енергия.

Празничната програма ще започне със светлинния спектакъл „Топографии на светлината“, създаден от екипа на MP-STUDIO специално за София. След конкурсните спектакли програмата ще продължи със специално художествено съдържание, посветено на града, създадено в колаборация между „Етюд-и-те на София“ и MP-STUDIO.

За първи път посетителите ще могат да дадат своя глас и да изберат любимото си шоу. Вотът на публиката ще се провежда през мобилното приложение на фестивала от 20:00 ч. на 17 септември до 23:59 ч. на 19 септември. На 20 септември ще бъдат обявени двата отличени спектакъла – наградата на журито и наградата на публиката.

Кметът на София Васил Терзиев също отправи покана към софиянци и гостите на града в социалните мрежи:

„Елате да видите София по начин, по който не сте я виждали досега. От 17 до 20 септември, между 20 и 23 часа. Входът е свободен. Аз вече нямам търпение. Ще се видим на Ларгото!“

Във видеото си кметът подчертава, че тази година празникът на София ще бъде специален и отправя покана към гражданите да станат част от четирите вечери на LÙNAR.

За да бъде осигурено удобно и безопасно придвижване на посетителите, Столична община ще осигури свободно пешеходно пространство в района на площад „Независимост“. В периода от 20:00 до 24:00 ч. на 17, 18, 19 и 20 септември за движение на моторни превозни средства ще бъдат затворени бул. „Цар Освободител“ между ул. „Княз Александър I“ и бул. „Кн. Мария-Луиза“, както и бул. „Княз Александър Дондуков“ между ул. „Сердика“ и бул. „Цар Освободител“.

За улеснение на публиката „Център за градска мобилност“ ЕАД и „Метрополитен“ ЕАД ще осигурят минимален възможен интервал на движение на метровлаковете и при необходимост ще удължат работното време до извозването на посетителите на фестивала.

По време на LÙNAR на площад „Атанас Буров“ ще бъде обособена зона с фестивални артикули и напитки.