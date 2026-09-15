"Дронов апокалипсис"! Започна нов етап във войната в Украйна

"Дронов апокалипсис" може да обхване Украйна от Донбас чак до Ужгород, но основната опасност в момента не е географският обхват на ударите. Това заяви в коментар пред УНИАН Игор Луценко, командир на подразделения за управление на дронове и основател на Центъра за подкрепа на въздушното разузнаване на Украйна.

В отговор на въпрос дали ударите с реактивни дронове по Волинска, Ивано-Франковска и Лвовска област сигнализират за нова руска тактика - или просто отразяват факта, че разполагат с повече дронове, способни да летят на по-големи разстояния - военнослужещият отбеляза, че цялата страна винаги е била в обсега на ударите.

"За тях беше по-лесно да избират по-близки цели, за да ги поразяват по-бързо. Що се отнася до тези удари, бих се съсредоточил не толкова върху Стрий и Лвов, колкото върху вчерашния удар по влак. Това, което виждаме сега, е демонстрация на възможности за нанасяне на прецизни удари", обясни той.

Луценко добави, че са разработени нови комуникационни системи, позволяващи дроновете "Шахед" да бъдат насочвани към целите с висока точност в FPV режим. Това, подчерта командирът, е основната опасност, а не конкретното разстояние, което дроновете могат да изминат.

"Те могат да долетят чак до Ужгород - това не е проблем. Фактът, че вече могат да поразяват цели прецизно, е много по-голям проблем. За съжаление, противодействието на това ще бъде доста трудно", казва Луценко.

Помолен да уточни прецизността на подобни удари, той обясни, че в FPV режим руснаците управляват дроновете в реално време.

"Ударът, насочен срещу Поклад [визирайки Олександър Поклад, изпълняващ длъжността ръководител на СБУ - бел. ред.], и ударът по влака, с който пътуваше Борис Джонсън - всичко това бяха демонстрации на възможностите на тази система. И това представлява много по-голяма заплаха от каквито и да било техни възможности - реални или въображаеми - да достигнат определено разстояние. Въпросът не е просто в достигането на целта, а в прецизното ѝ поразяване", отбеляза командирът.

Ролята на Беларус

Същевременно, запитан дали това може да е свързано с ретранслатори на сигнала в Беларус, той отбеляза, че това е второстепенен въпрос. "В момента те сами изграждат мрежови структури - това е основното им предимство. С други думи, те систематично развиват способностите си за удари на голяма дълбочина", заяви Луценко.

"Покриване" на Украйна

По отношение на това дали Русия разполага с физическата възможност да "покрие" цяла Украйна с дронове денонощно - буквално всеки час - и дали обемите на производство биха били достатъчни за това, военнослужещият отбеляза, че към момента отговорът е отрицателен.

"Но мисля, че догодина може да придобият тази способност. Те са планирали развитие в тази сфера и искат да произвеждат огромен брой реактивни дронове. Следователно вярвам, че това, за което говорите, е част от плановете им", посочи той.

Перспективи за следващите месеци

В отговор на въпрос относно прогнозата за следващите месеци и какво възпира руснаците да "тероризират" цялата страна едновременно, той обясни, че основното ограничение в момента е броят на дроновете.

"В момента не разполагам с конкретните цифри. Но мисля, че за догодина са планирани мащабни договори за разгръщане на този процес. Става въпрос за реактивни дронове с усъвършенствани системи за насочване - било то с използване на изкуствен интелект или насочване в реално време", отбеляза командирът.

Противодействие на руските дронове

Що се отнася до това как Украйна може да отговори на заплаха от дронове в по-голям мащаб, той посочи реактивните прехващачи и ракетите с твърдо гориво.

"Те вече съществуват под определени форми", казва Луценко, като добави, че всичко това трябва да се мащабира по-бързо, отколкото го правят руснаците.

Според него например са необходими поне два прехващача - а не само един - за един реактивен дрон тип "Шахед", тъй като единият може да пропусне целта. "И всичко това трябва да бъде на цена, която можем да си позволим", отбеляза командирът.

"Дронов апокалипсис"

На въпроса дали може да се каже, че в близко бъдеще Украйна я очаква "дронов апокалипсис", военнослужещият отбеляза, че той "е започнал отдавна".

"Това е просто нов етап", добави Луценко.