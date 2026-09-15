Новини
Свят »
Украйна »
"Дронов апокалипсис"! Започна нов етап във войната в Украйна
  Тема: Украйна

"Дронов апокалипсис"! Започна нов етап във войната в Украйна

15 Септември, 2026 17:33 1 296 20

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • ракети-
  • донбас

Игор Луценко добави, че са разработени нови комуникационни системи, позволяващи дроновете "Шахед" да бъдат насочвани към целите с висока точност в FPV режим

"Дронов апокалипсис"! Започна нов етап във войната в Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

"Дронов апокалипсис" може да обхване Украйна от Донбас чак до Ужгород, но основната опасност в момента не е географският обхват на ударите. Това заяви в коментар пред УНИАН Игор Луценко, командир на подразделения за управление на дронове и основател на Центъра за подкрепа на въздушното разузнаване на Украйна.

В отговор на въпрос дали ударите с реактивни дронове по Волинска, Ивано-Франковска и Лвовска област сигнализират за нова руска тактика - или просто отразяват факта, че разполагат с повече дронове, способни да летят на по-големи разстояния - военнослужещият отбеляза, че цялата страна винаги е била в обсега на ударите.

"За тях беше по-лесно да избират по-близки цели, за да ги поразяват по-бързо. Що се отнася до тези удари, бих се съсредоточил не толкова върху Стрий и Лвов, колкото върху вчерашния удар по влак. Това, което виждаме сега, е демонстрация на възможности за нанасяне на прецизни удари", обясни той.

Луценко добави, че са разработени нови комуникационни системи, позволяващи дроновете "Шахед" да бъдат насочвани към целите с висока точност в FPV режим. Това, подчерта командирът, е основната опасност, а не конкретното разстояние, което дроновете могат да изминат.

"Те могат да долетят чак до Ужгород - това не е проблем. Фактът, че вече могат да поразяват цели прецизно, е много по-голям проблем. За съжаление, противодействието на това ще бъде доста трудно", казва Луценко.

Помолен да уточни прецизността на подобни удари, той обясни, че в FPV режим руснаците управляват дроновете в реално време.

"Ударът, насочен срещу Поклад [визирайки Олександър Поклад, изпълняващ длъжността ръководител на СБУ - бел. ред.], и ударът по влака, с който пътуваше Борис Джонсън - всичко това бяха демонстрации на възможностите на тази система. И това представлява много по-голяма заплаха от каквито и да било техни възможности - реални или въображаеми - да достигнат определено разстояние. Въпросът не е просто в достигането на целта, а в прецизното ѝ поразяване", отбеляза командирът.

Ролята на Беларус

Същевременно, запитан дали това може да е свързано с ретранслатори на сигнала в Беларус, той отбеляза, че това е второстепенен въпрос. "В момента те сами изграждат мрежови структури - това е основното им предимство. С други думи, те систематично развиват способностите си за удари на голяма дълбочина", заяви Луценко.

"Покриване" на Украйна

По отношение на това дали Русия разполага с физическата възможност да "покрие" цяла Украйна с дронове денонощно - буквално всеки час - и дали обемите на производство биха били достатъчни за това, военнослужещият отбеляза, че към момента отговорът е отрицателен.

"Но мисля, че догодина може да придобият тази способност. Те са планирали развитие в тази сфера и искат да произвеждат огромен брой реактивни дронове. Следователно вярвам, че това, за което говорите, е част от плановете им", посочи той.

Перспективи за следващите месеци

В отговор на въпрос относно прогнозата за следващите месеци и какво възпира руснаците да "тероризират" цялата страна едновременно, той обясни, че основното ограничение в момента е броят на дроновете.

"В момента не разполагам с конкретните цифри. Но мисля, че за догодина са планирани мащабни договори за разгръщане на този процес. Става въпрос за реактивни дронове с усъвършенствани системи за насочване - било то с използване на изкуствен интелект или насочване в реално време", отбеляза командирът.

Противодействие на руските дронове

Що се отнася до това как Украйна може да отговори на заплаха от дронове в по-голям мащаб, той посочи реактивните прехващачи и ракетите с твърдо гориво.

"Те вече съществуват под определени форми", казва Луценко, като добави, че всичко това трябва да се мащабира по-бързо, отколкото го правят руснаците.

Според него например са необходими поне два прехващача - а не само един - за един реактивен дрон тип "Шахед", тъй като единият може да пропусне целта. "И всичко това трябва да бъде на цена, която можем да си позволим", отбеляза командирът.

"Дронов апокалипсис"

На въпроса дали може да се каже, че в близко бъдеще Украйна я очаква "дронов апокалипсис", военнослужещият отбеляза, че той "е започнал отдавна".

"Това е просто нов етап", добави Луценко.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубаво

    4 7 Отговор
    Ама защо дедо Дончо иска укрите да спрат да удрят не разбрах.

    Коментиран от #7, #20

    17:36 15.09.2026

  • 2 Пич

    19 0 Отговор
    Доскуча ми Украйна!!!
    Вие си се разправяйте, аз ще ударя едно, а Украйна ще си я дотрепват и без мен!!!

    17:36 15.09.2026

  • 3 ГОЛЕМ СМЕХ

    13 3 Отговор
    Укра реве, че го замяргали яко с дронове и сака мир, а кви отворени бяха до вчера, предупреждаваха ги да не правят така, обаче не се спряха и сега кат апнаха от същото лекарство настанаха рев и сополи, е сега ша погълнете хурката до край, а и евраста е казал до последната укра и ша дърпа заеми до откат и тотален фалит, що па сега руснака не бърза, има дрони, войници и ракети и си угажда хахахахаха.

    Коментиран от #6, #8

    17:40 15.09.2026

  • 4 Боби Баламата

    3 8 Отговор
    Без аналоговите монголски оръжия ги видехме при 3 дневната...13 год Движуха на педофила!
    Я не разбрах само кога и къде ше дават Парада на Победата на ху Йло и Ким Газо..у Киев, Дамаск и Лиса бон?!?
    И... монгольята влезнаха ли БЕЗ- аналогово...у Киев?!?

    17:42 15.09.2026

  • 5 Кина

    12 1 Отговор
    Крайно време е водачите на ЕС да прекратят това безумие в противен случай ще дойде още много ненужна смърт...! Редкоземните ресурси за в окупираните руски територии с малки изключения..! ЕС не е подготвен за война с ядрена държава като Русия ако това се случи ще е катастрофа за всички европейски вампири..!

    17:43 15.09.2026

  • 6 Да ама сега като

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    започне операция Вивалди ти ще видиш какво ще стане.
    Андрей Билецки го готвят за кмет на Хабаровск.

    Коментиран от #9

    17:43 15.09.2026

  • 7 хахахаха

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хубаво":

    Ми щот дедо ти дончо взема нафтица от Русия и сега му спряха доставките а в САЩ 60% от дизела е внос от Русия, те за това реве зеления гном да не цели рафинерии, тука му на донча за цената на горивата в европа и света, требе си му дизел.

    17:44 15.09.2026

  • 8 СМЕХ..я

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Те така... СССР.. Ум..ре!
    И после,..10 год...ХУМАНИТАРКИ за П едерацията монголска и.. оризогризачите на Ким
    Хихихихи
    Глааад мори до Битъка Монголски

    17:45 15.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Розовото пони зеля

    4 1 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    17:49 15.09.2026

  • 11 а зеля иска да пътува

    4 1 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    17:51 15.09.2026

  • 12 последната укра

    6 2 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 8ма седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #14, #15

    17:52 15.09.2026

  • 13 Тип Шахед

    2 0 Отговор
    Благодаря ви за комплиментите!

    17:54 15.09.2026

  • 14 Монголите влезнаа ли

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "последната укра":

    У Киев и Одеса?
    Или педофила и Ким са веке..там?!?

    17:56 15.09.2026

  • 15 Тва го видееме ма г ЕЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "последната укра":

    2 дня и все.
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон,...
    Тее БА у Мало Умнико
    Хехехехе

    17:58 15.09.2026

  • 16 апокалипсис за бандеровците само

    4 0 Отговор
    отдавна са си го заслужили и трябва да се случи час по рано за да не загиват повече невинни украинци и руснаци

    18:00 15.09.2026

  • 17 нищо вече не се чува за турски байрактар

    5 0 Отговор
    абе къде са байрактарите бе?


    нали турските дронове бяха голяма работа а вече 5 година няма нито един байрактарин ?

    18:00 15.09.2026

  • 18 С други думи е казал

    2 0 Отговор
    на европолитиците: ."Каквото и да ви говоря става дума за пари. И не стискайте, вашето не се губи"⁵

    18:00 15.09.2026

  • 19 Папата

    1 0 Отговор
    одавна каза на наркомана да вдига бялото знаме но колегите му по Бело по върховете на ЕК не Му разрешиха! За сега умират повече рускоговорящи но това може бързо да се промени и ако Путин имаше някакви морални пречки да убива украинци то за другите те няма да са в сила.

    18:01 15.09.2026

  • 20 като питаш, да ти кажа

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хубаво":

    Вече всички разбраха, че има голямо задължение към Путин за това, че най близкия му олигарх е финансирал сватбата на сина на Тръмп и не къде да е, а на специален остров. Ако още не си го разбрал, дядо ти си пада по далаверите повече от всичките наши мародери, взети заедно.

    18:01 15.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания