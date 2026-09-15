Президентът на Барселона Жоан Лапорта доволен от решението на УЕФА за „Камп Ноу“

Изпълнителният комитет на УЕФА официално определи легендарния „Камп Ноу“ за арена на финала в Шампионската лига през сезон 2028/2029.

Президентът на Барселона, Жоан Лапорта, не скри вълнението си от избора на УЕФА. В специално изявление на официалния сайт на клуба той подчерта значимостта на това събитие: „Да бъдем домакини на финала на Шампионската лига е изключителна чест и повод за гордост за всички, свързани с Барселона. Това е международно признание за модернизирания „Спотифи Камп Ноу“, който вече се нарежда сред най-иновативните и впечатляващи стадиони в света. Новите технологии, подобрената свързаност, достъпността и уникалното изживяване за феновете ни издигат на ново ниво“.

Лапорта изрази специална благодарност към Общинския съвет на Барселона, правителството на Каталуния и Кралската испанска футболна федерация (RFEF) за тяхната подкрепа по време на кандидатстването. „Това е резултат от обединените ни усилия и ще даде възможност да представим Барселона, Каталуния и нашия клуб пред целия свят“, допълни той.

Реновираният стадион не само ще бъде домакин на най-големия клубен мач в Европа, но и ще затвърди статута си на емблематична забележителност и международен стандарт за спортни съоръжения. Събитието ще привлече хиляди фенове и ще постави Барселона под светлините на прожекторите, превръщайки града в притегателен център за футболни страсти и незабравими емоции.