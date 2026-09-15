Футболният пазар полудя: Белгийски национал осмива трансферната лудост след рекордната сделка за Буади

В последните дни трансферният пазар отново разбуни духовете, след като Манчестър Сити осъществи сензационен трансфер, привличайки мароканския полузащитник Аюб Буади срещу колосалната сума от 100 милиона евро. Новината предизвика бурни реакции, а сред най-гласовитите критици се открои белгийският национал Тома Мюние.

Мюние, който познава отлично Буади от съвместния им престой в Лил през сезон 2024/2025, не спести нито похвали, нито критики. В интервю за „Foot Mercato“ белгиецът изрази възмущението си от абсурдната инфлация на трансферния пазар: „Аюб е изключителен футболист, но вече няма никакъв смисъл да обсъждаме парите. В днешно време можеш да купиш магаре за 200 милиона, а истински класен играч – за 20. Логиката напълно отсъства“, заяви 35-годишният защитник.

Въпреки критичния си тон към финансовите аспекти, Мюние не пропусна да подчертае впечатляващия прогрес на младия мароканец. Буади се превърна в ключова фигура за Лил, записвайки 96 мача с екипа на френския клуб. Впечатляващото му представяне на Световното първенство през 2026 година, където бе титуляр в пет от шестте срещи на „Атласките лъвове“, го изстреля в полезрението на европейските грандове.

След блестящото си участие на Мондиала, Буади се превърна в ябълката на раздора между някои от най-големите клубове на Стария континент. Арсенал, Манчестър Юнайтед и Байерн Мюнхен също проявиха сериозен интерес, но именно Манчестър Сити успя да финализира сделката, превръщайки трансфера в рекордна продажба за Лил.