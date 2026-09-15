ЦИК влага над 10 млн. евро в ремонт на машините за гласуване, близо 2000 са повредени

ЦИК залага индикативен бюджет от малко над 10 милиона евро за ремонт и поддръжка на машините за гласуване преди предстоящите избори. Очаква се договорът с изпълнителя да бъде подписан до края на следващата седмица.
Крайната цел на комисията е всички 12 800 устройства да бъдат напълно технически изправни и подготвени за изборния процес. Това съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова, предаде БГНЕС.
Поетият ангажимент предвижда ремонтните дейности да приключат изцяло в рамките на един месец, посочи Балова.
"Очакваме, че следващата седмица, ако прогнозно бъде подписан договорът, то до 15 октомври – това ни е срокът, в който трябва да получим изцяло готови машините, за да ги предадем на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране.“
От ЦИК подчертаха, че работят в близко сътрудничество с компетентното министерство и гарантират спазването на сроковете за гласуването у нас и в чужбина. При евентуален балотаж за вота зад граница няма да се прави повторно препрограмиране на наличните машини, а ще се изпращат нови устройства.
Причината за мащабната поръчка е натрупаният през последните години брой дефектирали машини, които са били изваждани от употреба без последваща техническа намеса.
„Имаме около 2000 машини, които изцяло не работят, и освен частите по тях – предимно са принтери и дисплеи, но има и колелца, куфари, капаци на машина – абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да може държавата да разполага с тях и да ги включим в изборния процес", допълни говорителят на Комисията.
От комисията разясниха, че това са натрупани повреди от 2021 г. насам. Оценката на състоянието им е направена въз основа на доклад на Министерството на електронното управление, изготвен след официално запитване от предходния състав на ЦИК.
Освен бюджета за ремонт на устройствата, предстоят преговори и с печатницата на Българската народна банка (БНБ) за осигуряване на хартиените бюлетини и ролките за машинния вот. „Мисля, че беше около 2 милиона евро. Отново там е с предварително условие, там изпълнителят е БНБ, предстоят преговори и в следващата седмица ще имаме отново окончателен резултат.
Според предварителните списъци на ГРАО право на глас към момента имат около 6 645 000 граждани по постоянен адрес, като окончателните данни за избирателите ще бъдат обявени в началото на октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #36, #38
17:46 15.09.2026
2 Ще се задавите ей
Коментиран от #4
17:47 15.09.2026
3 Новичок
17:49 15.09.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Ще се задавите ей":Свързаха се с кораба майка в Каракас.
17:50 15.09.2026
5 ван мaaмy
17:52 15.09.2026
6 Хе хе
17:53 15.09.2026
7 Само смахнат индивид може да
17:55 15.09.2026
8 Прогресивно
17:56 15.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 за спестяване
17:58 15.09.2026
11 Това
17:58 15.09.2026
12 Кой Ще се Облажи ?
Работа ?
17:58 15.09.2026
13 Еййй..
17:59 15.09.2026
14 Половин
18:00 15.09.2026
15 Цял ферман гъста боза.
не съм дльжен да овластявам никого
18:01 15.09.2026
16 Мъпет шоу
18:01 15.09.2026
17 Ел Муньос
18:01 15.09.2026
18 населени ама със какво са населени?
Коментиран от #32
18:02 15.09.2026
19 И се чудите
18:03 15.09.2026
20 На последните избори заявих ясно
Отговорът беше че машината е повредена и през целия ден няма кой да я поправи.
Или гласувайте с хартия ако не bye bye.
Предпочетох да гласувам въпреки че не бях сигурен но бях решил да го направи и затова бях отишъл.
Представяте ли си ако бях вдигнал скандал В секцията как от факти щяха да ме изобличат като Нарцис който иска да провали и опорочи изборния ден. Смешници
18:04 15.09.2026
21 Илияна
18:05 15.09.2026
22 вие вярвате ли
Вие ще вярвате ли на бърникана машина с изтекла гаранция? Аз не и няма да гласувам. Прав е Бойко Борисов да се отдръпне от този нагласен цирк.
18:06 15.09.2026
23 Пиргова
18:07 15.09.2026
24 Ремонтът
18:08 15.09.2026
25 Пенсионерка
18:09 15.09.2026
26 Крадливо 🚾
2. Как знаете, че ремонта ще струва 10 мил.€ ?
3. Как ще ремонтирате 2000 машини за толкова малък срок?
4. На кой е фирмата за ремонти?
5. 10 000 000€ за 2000 машини е по 5000€ ремонт на 1 машина.
6. Да взимаме бухалките и да ги почваме тези крадци!!!!! Кръв не ни остана вече от тези кърлежи!!!!!
7. Как без да си отворил нещо знаеш какъв е проблема и колко ще струва ремонта?
18:14 15.09.2026
27 Горски
18:18 15.09.2026
28 Крадливо 🚾
Коментиран от #40
18:19 15.09.2026
29 Защо
Защо ли ще ги барат и народа да си плати.
18:21 15.09.2026
30 селяк
18:27 15.09.2026
31 7255435
18:31 15.09.2026
32 Пешо
До коментар #18 от "населени ама със какво са населени?":Там няма жители, но има избиратели, избирателни списъци и избирателни комисии. Всички те имат право да гласуват и да получат полагащого им са възнаграждение за това.
18:39 15.09.2026
33 Ремонт на ремонтите
18:40 15.09.2026
34 Център
18:40 15.09.2026
35 Софийски селянин,Пенсионер
На това какво му се казва,безочие безсрамие и чиновническо безхаберие..
18:42 15.09.2026
36 Колелца имало -))
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":А копчета и шнурове?
Свещена пpocToTa ..
18:42 15.09.2026
37 Българската нация нация техническа
Т.Ж.
18:43 15.09.2026
38 прогресивно
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":лапане и пипане
където и каквото е необходимо
за благото на ЦК-Гумен
18:44 15.09.2026
39 Бай Хасан
18:47 15.09.2026
40 Пенсионер ОСВ
До коментар #28 от "Крадливо 🚾":Аз лично и категорично НЕ!
Вжда се че една малка част от заблудените ще отидат да гласуват,и съм напълно сигурен дори и с малцинство ще изберат Журналистката.
18:48 15.09.2026
41 Избори
Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!
Есен идва. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.
18:59 15.09.2026