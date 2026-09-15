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ЦИК влага над 10 млн. евро в ремонт на машините за гласуване, близо 2000 са повредени

ЦИК влага над 10 млн. евро в ремонт на машините за гласуване, близо 2000 са повредени

15 Септември, 2026 17:46 580 41

  • цик-
  • ремонт-
  • машини

От комисията разясниха, че това са натрупани повреди от 2021 г. насам

ЦИК влага над 10 млн. евро в ремонт на машините за гласуване, близо 2000 са повредени - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦИК залага индикативен бюджет от малко над 10 милиона евро за ремонт и поддръжка на машините за гласуване преди предстоящите избори. Очаква се договорът с изпълнителя да бъде подписан до края на следващата седмица.

Крайната цел на комисията е всички 12 800 устройства да бъдат напълно технически изправни и подготвени за изборния процес. Това съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова, предаде БГНЕС.

Поетият ангажимент предвижда ремонтните дейности да приключат изцяло в рамките на един месец, посочи Балова.

"Очакваме, че следващата седмица, ако прогнозно бъде подписан договорът, то до 15 октомври – това ни е срокът, в който трябва да получим изцяло готови машините, за да ги предадем на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране.“

От ЦИК подчертаха, че работят в близко сътрудничество с компетентното министерство и гарантират спазването на сроковете за гласуването у нас и в чужбина. При евентуален балотаж за вота зад граница няма да се прави повторно препрограмиране на наличните машини, а ще се изпращат нови устройства.

Причината за мащабната поръчка е натрупаният през последните години брой дефектирали машини, които са били изваждани от употреба без последваща техническа намеса.

„Имаме около 2000 машини, които изцяло не работят, и освен частите по тях – предимно са принтери и дисплеи, но има и колелца, куфари, капаци на машина – абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да може държавата да разполага с тях и да ги включим в изборния процес", допълни говорителят на Комисията.

От комисията разясниха, че това са натрупани повреди от 2021 г. насам. Оценката на състоянието им е направена въз основа на доклад на Министерството на електронното управление, изготвен след официално запитване от предходния състав на ЦИК.

Освен бюджета за ремонт на устройствата, предстоят преговори и с печатницата на Българската народна банка (БНБ) за осигуряване на хартиените бюлетини и ролките за машинния вот. „Мисля, че беше около 2 милиона евро. Отново там е с предварително условие, там изпълнителят е БНБ, предстоят преговори и в следващата седмица ще имаме отново окончателен резултат.

Според предварителните списъци на ГРАО право на глас към момента имат около 6 645 000 граждани по постоянен адрес, като окончателните данни за избирателите ще бъдат обявени в началото на октомври.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    8 1 Отговор
    Хитро...😎

    Коментиран от #36, #38

    17:46 15.09.2026

  • 2 Ще се задавите ей

    14 1 Отговор
    Колко работиха та се повредиха?

    Коментиран от #4

    17:47 15.09.2026

  • 3 Новичок

    12 1 Отговор
    Герберска работа " Ремонт на ремонта " не се наядохте бре.Пфу...

    17:49 15.09.2026

  • 4 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ще се задавите ей":

    Свързаха се с кораба майка в Каракас.

    17:50 15.09.2026

  • 5 ван мaaмy

    9 1 Отговор
    Тия, каква ясла набараха.... напраоо, мaaтa си трака.

    17:52 15.09.2026

  • 6 Хе хе

    13 1 Отговор
    10 млн. евро за поправка? Че то всичките 11 237 броя машини са закупени за 27,56 млн. евро с ддс хе хе хе

    17:53 15.09.2026

  • 7 Само смахнат индивид може да

    13 0 Отговор
    повярва че право на глас към момента имат около 6 645 000 граждани по постоянен адрес.. и до кога така другари мъртви души ще гласуват да ви питам? А?

    17:55 15.09.2026

  • 8 Прогресивно

    5 1 Отговор
    папкане!

    17:56 15.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 за спестяване

    1 0 Отговор
    При евентуален балотаж за вота зад граница няма да се прави повторно препрограмиране на наличните машини, а ще се изпращат нови устройства. Доверието в резултатите от изборите е в ръцете на програмистите.

    17:58 15.09.2026

  • 11 Това

    7 0 Отговор
    да не са багери,да се повредят?

    17:58 15.09.2026

  • 12 Кой Ще се Облажи ?

    6 1 Отговор
    От Цялата !

    Работа ?

    17:58 15.09.2026

  • 13 Еййй..

    10 1 Отговор
    Тия милионите ги нямат за нищо.Та това са 20млн.лева.Те машините не струват толкова бе!!!

    17:59 15.09.2026

  • 14 Половин

    6 0 Отговор
    детска болница!

    18:00 15.09.2026

  • 15 Цял ферман гъста боза.

    2 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    18:01 15.09.2026

  • 16 Мъпет шоу

    0 0 Отговор
    РунДя не краде той само гледа да догони Шиши. Вече е почнал да се усфинвЪ.

    18:01 15.09.2026

  • 17 Ел Муньос

    0 0 Отговор
    Няма цял живот да карам Шкода!

    18:01 15.09.2026

  • 18 населени ама със какво са населени?

    7 0 Отговор
    забравих да питам населените места... без нито един жител ще гласуват ли и те?

    Коментиран от #32

    18:02 15.09.2026

  • 19 И се чудите

    4 0 Отговор
    как и с какви пари се купуват гласове!

    18:03 15.09.2026

  • 20 На последните избори заявих ясно

    2 0 Отговор
    Искам да гласувам с машина
    Отговорът беше че машината е повредена и през целия ден няма кой да я поправи.
    Или гласувайте с хартия ако не bye bye.
    Предпочетох да гласувам въпреки че не бях сигурен но бях решил да го направи и затова бях отишъл.
    Представяте ли си ако бях вдигнал скандал В секцията как от факти щяха да ме изобличат като Нарцис който иска да провали и опорочи изборния ден. Смешници

    18:04 15.09.2026

  • 21 Илияна

    0 0 Отговор
    ще дава ли по 5000?

    18:05 15.09.2026

  • 22 вие вярвате ли

    5 0 Отговор
    Какво може да повреди 2000 машини от един ден употреба?
    Вие ще вярвате ли на бърникана машина с изтекла гаранция? Аз не и няма да гласувам. Прав е Бойко Борисов да се отдръпне от този нагласен цирк.

    18:06 15.09.2026

  • 23 Пиргова

    4 0 Отговор
    Резултатите са ясни!Само трябва да се вкарат в машините!

    18:07 15.09.2026

  • 24 Ремонтът

    3 0 Отговор
    Включва добавяне на ИИ поради неграмотните гласоподаватели, взели пари и гласували за грешния кандидат!

    18:08 15.09.2026

  • 25 Пенсионерка

    2 0 Отговор
    На мене ми се проби кошницата!Къде ги ремонтират?

    18:09 15.09.2026

  • 26 Крадливо 🚾

    5 0 Отговор
    Как се развалят 2000 машини като не са ползвани?
    2. Как знаете, че ремонта ще струва 10 мил.€ ?

    3. Как ще ремонтирате 2000 машини за толкова малък срок?

    4. На кой е фирмата за ремонти?

    5. 10 000 000€ за 2000 машини е по 5000€ ремонт на 1 машина.

    6. Да взимаме бухалките и да ги почваме тези крадци!!!!! Кръв не ни остана вече от тези кърлежи!!!!!

    7. Как без да си отворил нещо знаеш какъв е проблема и колко ще струва ремонта?

    18:14 15.09.2026

  • 27 Горски

    3 0 Отговор
    Ще захранят с милиони евро Сиела, Информационно обслужване. Все пак хората са подобрили кода и той ще изкара нужните резултати, за да може масоно-сектантката, кокаиновата кралица Йотова да стане президент на територията. Дори при нула гласували, машините ще покажат, че Йотова печели убедително с няколкостотин хиляди гласа повече. Няма значение как се гласува, важното е като се натисне бутона "Принт" да излезе това, което му е заложено като резултат.

    18:18 15.09.2026

  • 28 Крадливо 🚾

    4 0 Отговор
    Който отиде да гласува е предател!!!!!

    Коментиран от #40

    18:19 15.09.2026

  • 29 Защо

    4 0 Отговор
    Е некой верва ли че 2000 машини са повредени като са толкова прости и от какво ще се повредят.
    Защо ли ще ги барат и народа да си плати.

    18:21 15.09.2026

  • 30 селяк

    0 0 Отговор
    ча тиа умници нещо кат гаранционен срок не са ли искале кат ги купуваа тиа кочини :Д че ся и още грешни пари наливат у таа тапня

    18:27 15.09.2026

  • 31 7255435

    1 0 Отговор
    проклети безочливи крадци !

    18:31 15.09.2026

  • 32 Пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "населени ама със какво са населени?":

    Там няма жители, но има избиратели, избирателни списъци и избирателни комисии. Всички те имат право да гласуват и да получат полагащого им са възнаграждение за това.

    18:39 15.09.2026

  • 33 Ремонт на ремонтите

    1 0 Отговор
    Избори до дупка

    18:40 15.09.2026

  • 34 Център

    1 0 Отговор
    Новите крадци!

    18:40 15.09.2026

  • 35 Софийски селянин,Пенсионер

    2 0 Отговор
    А за изгорелият покрив на гимназията по приложни изкуства в Трявна вече втора година няма пари...
    На това какво му се казва,безочие безсрамие и чиновническо безхаберие..

    18:42 15.09.2026

  • 36 Колелца имало -))

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    А копчета и шнурове?
    Свещена пpocToTa ..

    18:42 15.09.2026

  • 37 Българската нация нация техническа

    1 0 Отговор
    Нация комунистическа
    Т.Ж.

    18:43 15.09.2026

  • 38 прогресивно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    лапане и пипане
    където и каквото е необходимо
    за благото на ЦК-Гумен

    18:44 15.09.2026

  • 39 Бай Хасан

    1 0 Отговор
    Тогава няма смисъл народа да гласуват после не се чудете защо хората не излизат да гласуват резултатите са ясни изборите ще ги спечели рижавата куманистическа кокошка Йотова ей гадни куманисти нямат свършване докато свят светува

    18:47 15.09.2026

  • 40 Пенсионер ОСВ

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Крадливо 🚾":

    Аз лично и категорично НЕ!
    Вжда се че една малка част от заблудените ще отидат да гласуват,и съм напълно сигурен дори и с малцинство ще изберат Журналистката.

    18:48 15.09.2026

  • 41 Избори

    0 0 Отговор
    Есен идва. Чашките разместват, народ към изборните урни го подвеждат.
    Тука има, тука няма. Играе се игра голяма. Софята има, Провинцията няма.
    Има, няма. Всяка петилетка дилъри подменят, та масите да не се досетят.
    Избори. Провинция на Бога за късмет се моли. Да, не? Отново София ще е!

    Есен идва. От правешки ливади Тато измуча, България я дадъх нa Москвa.
    Софиьо, Родино красна! Зъвети мои съхрънете, паметници Руски вий строете,
    Цялътъ стрънъ зъ Софията дъ ръботи, Провинциътъ дъ гo карът нъ къртофи.
    Нашите другaри с купони и кредитите безотчетни, имоти краднаха безчетни.

    18:59 15.09.2026

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