ЦИК влага над 10 млн. евро в ремонт на машините за гласуване, близо 2000 са повредени

ЦИК залага индикативен бюджет от малко над 10 милиона евро за ремонт и поддръжка на машините за гласуване преди предстоящите избори. Очаква се договорът с изпълнителя да бъде подписан до края на следващата седмица.

Крайната цел на комисията е всички 12 800 устройства да бъдат напълно технически изправни и подготвени за изборния процес. Това съобщи говорителят на комисията Стоянка Балова-Цветкова, предаде БГНЕС.

Поетият ангажимент предвижда ремонтните дейности да приключат изцяло в рамките на един месец, посочи Балова.

"Очакваме, че следващата седмица, ако прогнозно бъде подписан договорът, то до 15 октомври – това ни е срокът, в който трябва да получим изцяло готови машините, за да ги предадем на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за сертифициране.“

От ЦИК подчертаха, че работят в близко сътрудничество с компетентното министерство и гарантират спазването на сроковете за гласуването у нас и в чужбина. При евентуален балотаж за вота зад граница няма да се прави повторно препрограмиране на наличните машини, а ще се изпращат нови устройства.

Причината за мащабната поръчка е натрупаният през последните години брой дефектирали машини, които са били изваждани от употреба без последваща техническа намеса.

„Имаме около 2000 машини, които изцяло не работят, и освен частите по тях – предимно са принтери и дисплеи, но има и колелца, куфари, капаци на машина – абсолютно искаме до изборния ден да имаме всичките 12 800 машини, да може държавата да разполага с тях и да ги включим в изборния процес", допълни говорителят на Комисията.

От комисията разясниха, че това са натрупани повреди от 2021 г. насам. Оценката на състоянието им е направена въз основа на доклад на Министерството на електронното управление, изготвен след официално запитване от предходния състав на ЦИК.

Освен бюджета за ремонт на устройствата, предстоят преговори и с печатницата на Българската народна банка (БНБ) за осигуряване на хартиените бюлетини и ролките за машинния вот. „Мисля, че беше около 2 милиона евро. Отново там е с предварително условие, там изпълнителят е БНБ, предстоят преговори и в следващата седмица ще имаме отново окончателен резултат.

Според предварителните списъци на ГРАО право на глас към момента имат около 6 645 000 граждани по постоянен адрес, като окончателните данни за избирателите ще бъдат обявени в началото на октомври.