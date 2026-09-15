Рубен Аморим разкри амбициите на Милан

С настъпването на новия сезон в Лига Европа, Милан се изправя пред свежо предизвикателство, а треньорът Рубен Аморим не крие високите цели на отбора. В навечерието на първия двубой срещу Бенфика, наставникът на "росонерите" подчерта, че единствената приемлива цел за клуба е триумфът в турнира.

Утрешният мач срещу Бенфика не е просто поредната среща за Милан. Това е първият им двубой в Лига Европа за сезона, а историята между двата гранда придава допълнителна тежест на събитието. "Това е специален момент – първа стъпка към голямата ни мечта", сподели Аморим. Той припомни и легендарните финали между Милан и Бенфика в миналото, както и ролята на Руи Коща – президент на португалския клуб и бивша звезда на "росонерите".

Рубен Аморим бе категоричен, че в клуб с мащаба на Милан няма място за "минимални цели". "В такъв колос като нашия, всичко освен победа се възприема като провал. Или печелиш, или не си изпълнил задачата", заяви той. Треньорът подчерта, че мотивацията и качеството на състава са ключови за успеха, а конкуренцията в турнира само засилва амбицията на отбора.

Със самочувствие, решителност и жажда за успех, Милан започва похода си в Лига Европа. Под ръководството на Рубен Аморим, "росонерите" са готови да се борят за трофея и да върнат европейската слава на "Сан Сиро".