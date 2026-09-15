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Трабзонспор брои 1 милион евро за наставника на Лудогорец – частен самолет чака Томас Райс

Трабзонспор брои 1 милион евро за наставника на Лудогорец – частен самолет чака Томас Райс

15 Септември, 2026 18:21 578 1

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Новината е водеща в редица турски медии

Трабзонспор брои 1 милион евро за наставника на Лудогорец – частен самолет чака Томас Райс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Интересни часове текат около бъдещето на Томас Райс – настоящият старши треньор на Лудогорец. Турският футболен тим Трабзонспор е на път да привлече германския специалист, като според последните информации от южната ни съседка, преговорите между двата клуба са в заключителна фаза и се очаква развръзка до денонощие.

Медиите в Турция съобщават, че ръководството на Трабзонспор е решено да плати откупната клауза, заложена в договора на Райс с Лудогорец, която възлиза на внушителните 1 милион евро. Това ще позволи на клуба, където играе и звездата Мохамед Салах, да привлече опитния наставник още преди началото на новия сезон.

Според източници, близки до преговорите, Томас Райс вече е постигнал съгласие с турския клуб относно личните си условия. Договорът, който му се предлага, е със срок от една година с опция за удължаване с още един сезон – формула, която устройва и двете страни.

В случай че сделката бъде официално финализирана в следващите часове, президентът на Трабзонспор Ертугрул Доган е готов да изпрати личния си самолет до България, за да транспортира новия треньор директно в Турция. Това е ясен знак за сериозните намерения на клуба и желанието им да осигурят бърза адаптация на Райс към новата среда.



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  • 1 Сираков

    0 0 Отговор
    Нулио е по скъп

    18:58 15.09.2026

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