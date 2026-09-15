Трабзонспор брои 1 милион евро за наставника на Лудогорец – частен самолет чака Томас Райс

Интересни часове текат около бъдещето на Томас Райс – настоящият старши треньор на Лудогорец. Турският футболен тим Трабзонспор е на път да привлече германския специалист, като според последните информации от южната ни съседка, преговорите между двата клуба са в заключителна фаза и се очаква развръзка до денонощие.

Медиите в Турция съобщават, че ръководството на Трабзонспор е решено да плати откупната клауза, заложена в договора на Райс с Лудогорец, която възлиза на внушителните 1 милион евро. Това ще позволи на клуба, където играе и звездата Мохамед Салах, да привлече опитния наставник още преди началото на новия сезон.

Според източници, близки до преговорите, Томас Райс вече е постигнал съгласие с турския клуб относно личните си условия. Договорът, който му се предлага, е със срок от една година с опция за удължаване с още един сезон – формула, която устройва и двете страни.

В случай че сделката бъде официално финализирана в следващите часове, президентът на Трабзонспор Ертугрул Доган е готов да изпрати личния си самолет до България, за да транспортира новия треньор директно в Турция. Това е ясен знак за сериозните намерения на клуба и желанието им да осигурят бърза адаптация на Райс към новата среда.

Thomas Reis bugün Trabzon’a gelecek! Hayırlı olsun. https://t.co/TL9ixZgCtS — Hasan Tüncel (@hasanntuncel) September 15, 2026