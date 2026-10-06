ГЕРБ, ПП и ДБ с реакции след атаката с дронове

ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност и допълнителна информация от правителството и службите след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.
Инцидентът е станал около 3:00 часа на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал. От екипажа му не са открити оцелели. Вторият плавателен съд, под флага на Палау, е бил обхванат от пожар, но 18-членният му екипаж е евакуиран. Двама моряци са ранени, а останалите 16 са спасени.
Премиерът Румен Радев определи нападението срещу цивилни кораби като „абсолютно недопустимо“ и заяви, че произходът на дроновете се изяснява. До този момент българските институции не са потвърдили официално коя страна стои зад атаката.
Искания за свикване на КСНС
Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС заяви, че случилото се представлява сериозна заплаха за българската изключителна икономическа зона. Той настоя президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност и определи това като закъсняла реакция.
„Не разбрахме как се е стигнало до атаката в Черно море“, каза Гаджев на брифинг в Народното събрание. По думите му президентът и премиерът подценяват ескалацията на войната и е необходимо да бъде обсъдена защитата на страната.
Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също поиска свикване на КСНС. Той заяви, че държавните институции и политическите сили трябва да обменят информация и да обсъдят мерки за сигурността. Василев отправи критики към президента Илияна Йотова и заяви, че България няма адекватна защита въпреки увеличения бюджет на армията.
ДБ поиска изслушване на службите
Ивайло Мирчев от „Демократична България“ определи брифинга на премиера като „скандален“ заради липсата на посочен извършител. „Не чухме кой е източникът на атаката“, заяви той.
Мирчев твърди, че дроновете са руски, но това твърдение не е потвърдено официално. Той поиска спешен КСНС, консултации с НАТО и изслушване в парламента на премиера, министъра на отбраната, ДАНС, военното контраразузнаване и Държавната агенция „Разузнаване“.
Николай Денков от „Продължаваме промяната“ също обвини управляващите, че не назовават Русия като извършител. Според него липсва заявка за тясно взаимодействие с НАТО и Европейския съюз. Политическите искания идват на фона на продължаващата спасителна операция и изясняването на обстоятелствата около атаката.
Източници: eurocom.bg, dariknews.bg, news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #17
13:19 06.10.2026
2 авантгард
Де да бяха толкова загрижени за нашего брата на сушата...
Алабалисти.
13:21 06.10.2026
3 честен ционист
13:21 06.10.2026
4 Пецата
13:22 06.10.2026
5 Мда
Коментиран от #18
13:23 06.10.2026
6 Хмм
13:23 06.10.2026
7 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Инцидентът е станал в МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ България няма право дори да коментира случая Няма замесени български кораби или български моряци Спасили сме когото можем точка по въпроса
13:24 06.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мимч
13:28 06.10.2026
10 ППДБ и Герб
13:29 06.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Някой
13:35 06.10.2026
15 путинофил Радев
13:35 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 преклонена главица
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Преклонената главица сабя не я сече! Да дадем и Камчия за руска военна база!?!?
13:37 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 Този коментар е премахнат от модератор.