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ГЕРБ, ПП и ДБ с реакции след атаката с дронове
  Тема: Украйна

ГЕРБ, ПП и ДБ с реакции след атаката с дронове

6 Октомври, 2026 13:18 956 21

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  • христо гаджев-
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Партиите поискаха свикване на КСНС и изслушване на правителството и службите. Произходът на дроновете все още не е официално установен

ГЕРБ, ПП и ДБ с реакции след атаката с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност и допълнителна информация от правителството и службите след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Инцидентът е станал около 3:00 часа на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал. От екипажа му не са открити оцелели. Вторият плавателен съд, под флага на Палау, е бил обхванат от пожар, но 18-членният му екипаж е евакуиран. Двама моряци са ранени, а останалите 16 са спасени.

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Премиерът Румен Радев определи нападението срещу цивилни кораби като „абсолютно недопустимо“ и заяви, че произходът на дроновете се изяснява. До този момент българските институции не са потвърдили официално коя страна стои зад атаката.

Искания за свикване на КСНС

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС заяви, че случилото се представлява сериозна заплаха за българската изключителна икономическа зона. Той настоя президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност и определи това като закъсняла реакция.

„Не разбрахме как се е стигнало до атаката в Черно море“, каза Гаджев на брифинг в Народното събрание. По думите му президентът и премиерът подценяват ескалацията на войната и е необходимо да бъде обсъдена защитата на страната.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също поиска свикване на КСНС. Той заяви, че държавните институции и политическите сили трябва да обменят информация и да обсъдят мерки за сигурността. Василев отправи критики към президента Илияна Йотова и заяви, че България няма адекватна защита въпреки увеличения бюджет на армията.

ДБ поиска изслушване на службите

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ определи брифинга на премиера като „скандален“ заради липсата на посочен извършител. „Не чухме кой е източникът на атаката“, заяви той.

Мирчев твърди, че дроновете са руски, но това твърдение не е потвърдено официално. Той поиска спешен КСНС, консултации с НАТО и изслушване в парламента на премиера, министъра на отбраната, ДАНС, военното контраразузнаване и Държавната агенция „Разузнаване“.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ също обвини управляващите, че не назовават Русия като извършител. Според него липсва заявка за тясно взаимодействие с НАТО и Европейския съюз. Политическите искания идват на фона на продължаващата спасителна операция и изясняването на обстоятелствата около атаката.

Източници: eurocom.bg, dariknews.bg, news.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 4 Отговор
    Дига се голям шум.Ще ни вкарат във война.И в чужбина.

    Коментиран от #7, #17

    13:19 06.10.2026

  • 2 авантгард

    13 3 Отговор
    Ей големи реакционери.
    Де да бяха толкова загрижени за нашего брата на сушата...
    Алабалисти.

    13:21 06.10.2026

  • 3 честен ционист

    3 2 Отговор
    България трябвада закупи самолетоносач и подвидници.

    13:21 06.10.2026

  • 4 Пецата

    3 3 Отговор
    Тука неколко дена ме занимавахте с некви кокали разбираш ли сега с дронове ли ше ме занимавате 🤣

    13:22 06.10.2026

  • 5 Мда

    15 4 Отговор
    Тези от герб, „продължаваме промяната“ и „демократична България“ са от един дол дренки с едни и същи пиари и опорки...

    Коментиран от #18

    13:23 06.10.2026

  • 6 Хмм

    7 6 Отговор
    вижте какви неща трябва да прави президентът, не е съвсем безгласна буква, а тя си обикаля страната и не я е еня, пък и какво ли разбира, разберете гласуваме не само за представително лице, макар че какво ли е представителното, но и за главнокомандващ на българската армия, трябва да взема решения в критични за националната сигурност ситуации

    13:23 06.10.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Инцидентът е станал в МЕЖДУНАРОДНИ ВОДИ България няма право дори да коментира случая Няма замесени български кораби или български моряци Спасили сме когото можем точка по въпроса

    13:24 06.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мимч

    8 2 Отговор
    Какво свикване и такива работи.Удара е нанесен на 100 км.от България в морето на нарушители и то предупредени предварително какво ги очаква...

    13:28 06.10.2026

  • 10 ППДБ и Герб

    14 2 Отговор
    Отново проявяват тотален непрофесионализъм и търсят сензации. Без никаква информация класифицираха извършителя и търсят виновни. Абсолютни изтерици.

    13:29 06.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой

    4 1 Отговор
    Морските води на държава били на 12 морски мили или 22.2 км. Тук това било на 70 морски мили или почти 130км.

    13:35 06.10.2026

  • 15 путинофил Радев

    6 6 Отговор
    радев срам за България!

    13:35 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 преклонена главица

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Преклонената главица сабя не я сече! Да дадем и Камчия за руска военна база!?!?

    13:37 06.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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