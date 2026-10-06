ГЕРБ, ПП и ДБ с реакции след атаката с дронове

ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ поискаха свикване на Консултативния съвет за национална сигурност и допълнителна информация от правителството и службите след атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море.

Инцидентът е станал около 3:00 часа на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал. От екипажа му не са открити оцелели. Вторият плавателен съд, под флага на Палау, е бил обхванат от пожар, но 18-членният му екипаж е евакуиран. Двама моряци са ранени, а останалите 16 са спасени.

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Премиерът Румен Радев определи нападението срещу цивилни кораби като „абсолютно недопустимо“ и заяви, че произходът на дроновете се изяснява. До този момент българските институции не са потвърдили официално коя страна стои зад атаката.

Искания за свикване на КСНС

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС заяви, че случилото се представлява сериозна заплаха за българската изключителна икономическа зона. Той настоя президентът да свика Консултативния съвет за национална сигурност и определи това като закъсняла реакция.

„Не разбрахме как се е стигнало до атаката в Черно море“, каза Гаджев на брифинг в Народното събрание. По думите му президентът и премиерът подценяват ескалацията на войната и е необходимо да бъде обсъдена защитата на страната.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също поиска свикване на КСНС. Той заяви, че държавните институции и политическите сили трябва да обменят информация и да обсъдят мерки за сигурността. Василев отправи критики към президента Илияна Йотова и заяви, че България няма адекватна защита въпреки увеличения бюджет на армията.

ДБ поиска изслушване на службите

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ определи брифинга на премиера като „скандален“ заради липсата на посочен извършител. „Не чухме кой е източникът на атаката“, заяви той.

Мирчев твърди, че дроновете са руски, но това твърдение не е потвърдено официално. Той поиска спешен КСНС, консултации с НАТО и изслушване в парламента на премиера, министъра на отбраната, ДАНС, военното контраразузнаване и Държавната агенция „Разузнаване“.

Николай Денков от „Продължаваме промяната“ също обвини управляващите, че не назовават Русия като извършител. Според него липсва заявка за тясно взаимодействие с НАТО и Европейския съюз. Политическите искания идват на фона на продължаващата спасителна операция и изясняването на обстоятелствата около атаката.

Източници: eurocom.bg, dariknews.bg, news.bg