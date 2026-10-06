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УЕФА разследва скандалните сцени след мача между Ирландия и Израел

УЕФА разследва скандалните сцени след мача между Ирландия и Израел

6 Октомври, 2026 15:36 552 5

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Двубоят се проведе в неделя в сръбския град Бачка Топола

УЕФА разследва скандалните сцени след мача между Ирландия и Израел - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Европейската футболна централа УЕФА започва официално разследване на инцидентите, възникнали между футболисти и представители на двата отбора след двубоя между Ирландия и Израел от Лигата на нациите. Срещата бе белязана от сериозно напрежение както на терена, така и извън него.

Мачът от четвъртия кръг на група „Б3“ се проведе в неделя в сръбския град Бачка Топола. Причината двубоят да се състои на неутрален терен е свързана със сложната политическа обстановка около Израел. Само няколко дни по-рано двата състава се бяха срещнали в Унгария, където символичните домакини Израел отстъпиха с 0:3.

Втората среща обаче приключи без победител – 1:1, като футболът остана на заден план заради огромното напрежение около двата национални отбора.

Конфликтът между Ирландия и Израел отдавна надхвърля спортните рамки. В Ирландия редица организации, фенски структури и представители на спортната общественост призоваваха националният отбор да бойкотира срещите с Израел заради военния конфликт в Газа и ситуацията с цивилното население в Палестина.

Още преди първия двубой част от ирландските футболисти са изразили нежелание да участват в мача. В крайна сметка единственият играч, който отказа да бъде част от националния тим като форма на протест, бе вратарят Гавин Базуну.

Напрежението между двете страни се пренесе и в дните около втория мач. То започна още преди срещата, по време на официалната пресконференция на ирландския селекционер Хейми р Халгримсон. Израелски журналист отправи обвинения към ирландската страна в расизъм, което допълнително нажежи атмосферата.

В деня на мача напрежението продължи. По време на официалните церемонии преди началото ирландските футболисти отново отказаха традиционното ръкостискане с израелските си съперници. Те също така сведоха глави по време на изпълнението на израелския национален химн.

Най-сериозният инцидент обаче се разигра след края на първото полувреме. В района пред тунела към съблекалните възникна спречкване, в което бяха замесени футболисти и представители на треньорските щабове на двата отбора.

От ирландския лагер дойде и конкретно обвинение. Деймиън Дойъл, който е част от щаба на Халгримсон, твърди, че е бил наплют от играч на Израел. Случаят предстои да бъде разгледан от съответните дисциплинарни органи на УЕФА като част от започналото разследване.

След последния съдийски сигнал ирландският селекционер Халгримсон предпочете да не задълбочава темата и избегна подробни коментари за случилото се край тунела.

Наставникът на Израел Ран Бен-Шимон от своя страна заяви, че по време на предполагаемия инцидент вече се е намирал в съблекалнята и не е бил пряк свидетел на случилото се.

Сега окончателната оценка за поведението на участниците ще бъде направена от УЕФА. Европейската централа ще трябва да установи какво точно се е случило и дали има основание за налагане на дисциплинарни санкции.

Случаят допълнително засилва напрежението около мачовете между Ирландия и Израел, които през последните дни се превърнаха не само в спортно съперничество, но и в отражение на дълбокия политически конфликт, разделящ общественото мнение далеч извън футбола.


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  • 1 ОТ ПРЕКОМЕРНО ТОЛЕРИРАНЕ

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    НА ЕВРЕИТЕ ,ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХА ДА НИ ХОДЯТ ПО ГЛАВИТЕ И ДА СИ ПРАВЯТ КАКВОТО ИСКАТ. НЕ Е ДОБЪР КРАЯ НА ТОВА НЕЩО.

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    Израел трябва да бъде изхвърлен от всички спортни събития заради геноцида срещу палестинския народ!

    15:55 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ако не искаш плюнки по лицето си,

    2 1 Отговор
    Няма да играеш срещу Израел.

    15:58 06.10.2026

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