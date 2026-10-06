Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас отново е кралят на Токио! Испанецът защити титлата си след победа над Лехечка

Карлос Алкарас отново е кралят на Токио! Испанецът защити титлата си след победа над Лехечка

6 Октомври, 2026 15:55 506 1

  • карлос алкарас-
  • иржи лехечка-
  • atp 500-
  • токио-
  • тенис-
  • atp-
  • тенис турнир-
  • финал-
  • карлос алкарас титла-
  • australian open-
  • доха-
  • алекс микелсен-
  • матео арналди-
  • денис шаповалов-
  • тенис новини-
  • испански тенис-
  • световен тенис

Сезонът за 23-годишния тенисист обаче далеч не премина безпроблемно

Карлос Алкарас отново е кралят на Токио! Испанецът защити титлата си след победа над Лехечка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Карлос Алкарас продължава да демонстрира отлична форма и постигна нов сериозен успех в своята кариера. Испанската звезда защити титлата си от миналия сезон на турнира от категория ATP 500 в Токио, след като се справи с Иржи Лехечка във финалния сблъсък.

Алкарас се наложи в два сета – 7:6(4), 6:4, като показа необходимата концентрация в решаващите моменти и не позволи на чешкия си съперник да стигне до решаваща трета част.

Първият сет бе изключително равностоен и нито един от двамата тенисисти не успя да реализира пробив. Така закономерно се стигна до тайбрек, в който испанецът демонстрира по-здрави нерви. Алкарас спечели дългия гейм със 7:4 и направи важна крачка към защитата на трофея.

Втората част също предложи оспорвана битка, но световният №1 успя да намери необходимото предимство. Той реализира ключов пробив и впоследствие запази аванса си, за да затвори мача при 6:4.

Любопитното е, че това бе четвъртият от общо петте двубоя на Алкарас в японската столица, в който той печели първия сет именно чрез тайбрек. Преди финала същият сценарий се разигра в срещите му с Алекс Микелсен, Матео Арналди и Денис Шаповалов.

Успехът в Токио носи на Алкарас трети трофей за сезона. Преди триумфа в японската столица испанецът спечели Australian Open и турнира в Доха.

Сезонът за 23-годишния тенисист обаче далеч не премина безпроблемно. Алкарас пропусна значителна част от кампанията заради контузия, но след завръщането си постепенно възстанови най-добрата си форма и отново започна да трупа победи и титли.

Триумфът над Лехечка има значение и за впечатляваща серия на испанеца. Алкарас вече може да се похвали с 21 поредни спечелени мача в турнири от категория ATP 500.

За Лехечка финалът в Токио бе възможност да завоюва престижен трофей, но чехът не успя да направи последната крачка. Въпреки това представянето му в японската столица остава сред силните му изяви през сезона.

Алкарас от своя страна продължава да затвърждава статута си на един от водещите играчи в световния тенис. След поредния успех в Токио испанецът вече гледа към следващите предизвикателства в календара с още по-голямо самочувствие.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    1 1 Отговор
    Алкатрас няма ли да се обръсне?! И да се подстриже.Така прилича на дядка.

    15:59 06.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове