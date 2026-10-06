Карлос Алкарас отново е кралят на Токио! Испанецът защити титлата си след победа над Лехечка

Карлос Алкарас продължава да демонстрира отлична форма и постигна нов сериозен успех в своята кариера. Испанската звезда защити титлата си от миналия сезон на турнира от категория ATP 500 в Токио, след като се справи с Иржи Лехечка във финалния сблъсък.

Алкарас се наложи в два сета – 7:6(4), 6:4, като показа необходимата концентрация в решаващите моменти и не позволи на чешкия си съперник да стигне до решаваща трета част.

Първият сет бе изключително равностоен и нито един от двамата тенисисти не успя да реализира пробив. Така закономерно се стигна до тайбрек, в който испанецът демонстрира по-здрави нерви. Алкарас спечели дългия гейм със 7:4 и направи важна крачка към защитата на трофея.

Втората част също предложи оспорвана битка, но световният №1 успя да намери необходимото предимство. Той реализира ключов пробив и впоследствие запази аванса си, за да затвори мача при 6:4.

Любопитното е, че това бе четвъртият от общо петте двубоя на Алкарас в японската столица, в който той печели първия сет именно чрез тайбрек. Преди финала същият сценарий се разигра в срещите му с Алекс Микелсен, Матео Арналди и Денис Шаповалов.

Успехът в Токио носи на Алкарас трети трофей за сезона. Преди триумфа в японската столица испанецът спечели Australian Open и турнира в Доха.

Сезонът за 23-годишния тенисист обаче далеч не премина безпроблемно. Алкарас пропусна значителна част от кампанията заради контузия, но след завръщането си постепенно възстанови най-добрата си форма и отново започна да трупа победи и титли.

Триумфът над Лехечка има значение и за впечатляваща серия на испанеца. Алкарас вече може да се похвали с 21 поредни спечелени мача в турнири от категория ATP 500.

За Лехечка финалът в Токио бе възможност да завоюва престижен трофей, но чехът не успя да направи последната крачка. Въпреки това представянето му в японската столица остава сред силните му изяви през сезона.

Алкарас от своя страна продължава да затвърждава статута си на един от водещите играчи в световния тенис. След поредния успех в Токио испанецът вече гледа към следващите предизвикателства в календара с още по-голямо самочувствие.