Южна Корея е доставила над 176 хил. тона гориво на Русия с танкери, част от които са под санкции

Южна Корея е доставила гориво на Русия с танкери, три от които са под санкции на Великобритания и Европейския съюз. Това се случва на фона на опитите на Москва да компенсира недостига на горива, причинен от прекъсвания в работата на нефтопреработвателните заводи, съобщава „Гардиън“, позовавайки се на анализ на пристанищни регистри и данни за проследяване на кораби, предава Фокус.

През юли и август от няколко южнокорейски пристанища са били натоварени над 176 хиляди тона гориво, предимно дизел. Товарите са били превозени от седем танкера, които общо са извършили 14 плавания до руския Далечен изток.

Сред корабите са три, които са обект на санкции. Най-големият от тях е танкерът „Layla“, който на два пъти е транспортирал дизел от южнокорейското пристанище Улсан до Владивосток. Общо корабът е превозил 57 хиляди тона гориво. При второто си плаване „Layla“ е посочил японското пристанище Ниигата като дестинация, но впоследствие е променил курса си и се е насочил към Русия.

Другият санкциониран кораб е „Astoria“, плаващ под руски флаг и попадащ също под австралийски санкции. На 1 август танкерът е натоварил в Улсан близо 11 хиляди тона гориво. Като крайна дестинация той е посочил Япония, но след това е поел към Владивосток.

Третият санкциониран танкер е „Chongchon“. Той не е влизал в пристанище. В началото на август корабът е претоварил около 26 хиляди тона гориво от танкера „Селесте I“ край пристанището Йосу, след което е отплавал към Владивосток. Като крайна дестинация „Chongchon“ е посочил Сингапур.

Според информацията участието на санкционирани кораби в превоза вероятно не представлява нарушение на законодателството на Южна Корея. Собствените санкции на Сеул срещу Русия са насочени предимно към износа на промишлено оборудване, електроника и превозни средства.

Не е било възможно да бъдат установени собствениците или продавачите на горивото, тъй като в южнокорейските пристанищни регистри липсват такива данни. Не е бил осъществен и контакт със собствениците и операторите на останалите четири танкера.

По данни на морската аналитична компания Kpler сред купувачите на горивото са били „Роснефт“ - руската държавна петролна компания, която е под санкции на Великобритания, САЩ, ЕС и Австралия - както и руската петролна група „ННК“.

Собственикът на „ННК“ Едуард Худайнатов и компанията „ННК-Ойл“ също са обект на британски санкции.