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Южна Корея е доставила над 176 хил. тона гориво на Русия с танкери, част от които са под санкции

Южна Корея е доставила над 176 хил. тона гориво на Русия с танкери, част от които са под санкции

6 Октомври, 2026 16:34, обновена 6 Октомври, 2026 16:32 867 20

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  • гориво

Седем танкера са извършили 14 плавания до руския Далечен изток; сред корабите има три, санкционирани от Великобритания и ЕС

Южна Корея е доставила над 176 хил. тона гориво на Русия с танкери, част от които са под санкции - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южна Корея е доставила гориво на Русия с танкери, три от които са под санкции на Великобритания и Европейския съюз. Това се случва на фона на опитите на Москва да компенсира недостига на горива, причинен от прекъсвания в работата на нефтопреработвателните заводи, съобщава „Гардиън“, позовавайки се на анализ на пристанищни регистри и данни за проследяване на кораби, предава Фокус.

През юли и август от няколко южнокорейски пристанища са били натоварени над 176 хиляди тона гориво, предимно дизел. Товарите са били превозени от седем танкера, които общо са извършили 14 плавания до руския Далечен изток.

Сред корабите са три, които са обект на санкции. Най-големият от тях е танкерът „Layla“, който на два пъти е транспортирал дизел от южнокорейското пристанище Улсан до Владивосток. Общо корабът е превозил 57 хиляди тона гориво. При второто си плаване „Layla“ е посочил японското пристанище Ниигата като дестинация, но впоследствие е променил курса си и се е насочил към Русия.

Другият санкциониран кораб е „Astoria“, плаващ под руски флаг и попадащ също под австралийски санкции. На 1 август танкерът е натоварил в Улсан близо 11 хиляди тона гориво. Като крайна дестинация той е посочил Япония, но след това е поел към Владивосток.

Третият санкциониран танкер е „Chongchon“. Той не е влизал в пристанище. В началото на август корабът е претоварил около 26 хиляди тона гориво от танкера „Селесте I“ край пристанището Йосу, след което е отплавал към Владивосток. Като крайна дестинация „Chongchon“ е посочил Сингапур.

Според информацията участието на санкционирани кораби в превоза вероятно не представлява нарушение на законодателството на Южна Корея. Собствените санкции на Сеул срещу Русия са насочени предимно към износа на промишлено оборудване, електроника и превозни средства.

Не е било възможно да бъдат установени собствениците или продавачите на горивото, тъй като в южнокорейските пристанищни регистри липсват такива данни. Не е бил осъществен и контакт със собствениците и операторите на останалите четири танкера.

По данни на морската аналитична компания Kpler сред купувачите на горивото са били „Роснефт“ - руската държавна петролна компания, която е под санкции на Великобритания, САЩ, ЕС и Австралия - както и руската петролна група „ННК“.

Собственикът на „ННК“ Едуард Худайнатов и компанията „ННК-Ойл“ също са обект на британски санкции.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Едуард Худайнатов

    1 9 Отговор
    Какво настоящо руско славянско православно имя!

    Коментиран от #9, #15

    16:36 06.10.2026

  • 2 Крез

    12 3 Отговор
    Ю. Корея ще се обедини със С. Корея и ще приеме идеологията на севернокорейците и управлението на Ким Чен ун

    Коментиран от #3

    16:36 06.10.2026

  • 3 хе хе

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Крез":

    Южна Корея е всичко, което Северна Корея .... не е.

    Коментиран от #6

    16:39 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тия па и те

    10 7 Отговор
    Помагат на фашистите. Ама Северната е до Русия. И правилно. Бъдещето е на Азия и БРИКС! Фашистите ще загубят и тази война. Но заради техните тъпи и дебели глави, милиони още невинни хора ще бъдат убити.

    16:41 06.10.2026

  • 6 Крез

    9 4 Отговор

    До коментар #3 от "хе хе":

    Така е! В Ю. Корея има малко много богати и много бедни.

    Коментиран от #8

    16:41 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хе хе

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Крез":

    Така е. В С.К. има един богат и останалото много бедни.

    16:44 06.10.2026

  • 9 Витали Етизон кмет на Киев

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Едуард Худайнатов":

    И моето име е чисто украинско.🤭

    16:46 06.10.2026

  • 10 Похвално!

    12 0 Отговор
    За доставения руски нефт на Южна Корея, последната плаща чрез бартер - готова продукция.

    Всеки да си гледа интереса. Защото интересът клати феса.

    16:46 06.10.2026

  • 11 Рижавия ветропоказател реве,

    9 1 Отговор
    че заради ударите на укро наркомана киевски, Русия спря износа на горива и доведе до драстично покачване на цените на горивата в световен мащаб. Русия изнася пък вие пляскате, че внасяла. върви го разбери.

    16:47 06.10.2026

  • 12 Браво

    11 2 Отговор
    Южна Корея е минала на правилната страна! Нищо чудно да помага и с оръжие!😂😂😂

    Коментиран от #19

    16:48 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Pa3kлeцaна шорошпия

    5 3 Отговор
    Това не е вярно, руска пропаганда.

    16:50 06.10.2026

  • 15 Южна Корея

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Едуард Худайнатов":

    си гледа интереса..

    16:55 06.10.2026

  • 16 укра без крак

    7 1 Отговор
    А ние имаме гориво само за бусофикация и перемога.

    16:57 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пустите корейци станали московци

    1 1 Отговор
    А пък иранци донски казаци.

    17:22 06.10.2026

  • 19 Южна Корея не само помага

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Браво":

    но и участва в социалистическо съревнование със Северна Корея,

    17:24 06.10.2026

  • 20 Любопитко

    0 0 Отговор
    Списвача да не е объркал юг и север?

    17:36 06.10.2026

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