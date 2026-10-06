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Федерацията по щанги обяви несъстоятелност преди Световното първенство

Федерацията по щанги обяви несъстоятелност преди Световното първенство

6 Октомври, 2026 15:14 629 5

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Проблемите вече се отразяват пряко и върху самите щангисти

Федерацията по щанги обяви несъстоятелност преди Световното първенство - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българското вдигане на тежести е изправено пред сериозна финансова и организационна криза. Българската федерация по вдигане на тежести е подала молба за обявяване в несъстоятелност, съобщава bTV. Развитието идва само 25 дни преди началото на Световното първенство за мъже и жени в Китай.

Документите са внесени от президента на федерацията Стефан Ботев, който в края на миналото лято постави началото и на нова структура във вдигането на тежести. Според информацията, съдържаща се в молбата, централата се намира в трайно финансово затруднение и не е в състояние да обслужва натрупаните си задължения.

Сериозността на ситуацията се вижда и от размера на дълговете. Федерацията има непогасени задължения към Националната агенция за приходите на стойност над 95 000 евро. Към тях се добавят повече от 85 000 евро, дължими на спортната база „Спортпалас“ във Варна. Отделно от това Националната спортна база очаква близо 63 000 евро за проведени лагери в периода между 2022 и 2024 година.

На този фон възниква и опасността българската федерация да остане без държавно финансиране за срок от една година. Подобен сценарий би поставил под още по-сериозен въпрос подготовката на националните състезатели и участието им в международни състезания.

Проблемите вече се отразяват пряко и върху самите щангисти. Според информацията състезателите от националния отбор не са получавали възнаграждения в продължение на около година. Допълнително усложнение е липсата на осигурено финансиране за подготовката и участието на България на предстоящия шампионат на планетата в Китай.

Сред малкото изключения е звездата на българските щанги Карлос Насар. Неговият клуб е успял да внесе необходимите документи по-рано, което му дава възможност да продължи подготовката си за световното първенство.

Стефан Ботев пое ръководството на федерацията на 8 ноември 2024 година. Впоследствие част от задълженията към кредитори бяха погасени, но финансовите проблеми на централата не бяха окончателно решени.

Междувременно напрежението в управлението на българските щанги се засили. Клубове от страната организираха подписка с искане за провеждане на изборно събрание. През декември Асен Златев спечели изборите за президент на федерацията, но до окончателното му вписване не се стигна.

Причината е жалба, подадена от треньора Пламен Братойчев, която блокира процедурата по вписването на новото ръководство.

Така българското вдигане на тежести се оказва в изключително сложна ситуация само няколко седмици преди едно от най-важните състезания в международния календар. Освен сериозните финансови задължения, остава нерешен и въпросът с управлението на федерацията, а липсата на средства поставя под заплаха нормалната подготовка на националния отбор.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Обяви,че шефовете й вече са я окрали до шушка 😏😉

    15:34 06.10.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    То само майбаха на шефа на федерацията струва повече от нейния бюджет 🤡

    15:34 06.10.2026

  • 4 вехтия

    1 0 Отговор
    шиши ще даде някой лев.демек нищо,няма да даде

    15:42 06.10.2026

  • 5 Еми . .

    3 0 Отговор
    Когато лиспва държава, така става. Мишките си развяват байрака.
    35г демократично унищожение.

    15:47 06.10.2026

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