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Дани Карвахал може да се завърне в Ла Лига

Дани Карвахал може да се завърне в Ла Лига

6 Октомври, 2026 16:15 460 1

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Хетафе подготвя сензационен трансфер

Дани Карвахал може да се завърне в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Хетафе е на крачка от привличането на едно от емблематичните имена в съвременната история на Реал Мадрид. Според информация на испанския „Ас“ столичният клуб е в напреднали преговори с Дани Карвахал, който може да се присъедини към отбора като свободен агент.

34-годишният десен защитник е получил интерес от няколко клуба през летния трансферен прозорец, но нито едно от предложенията не го е убедило да продължи кариерата си извън Реал Мадрид. Сега обаче вариантът да остане в Испания и да се присъедини към Хетафе изглежда все по-реален.

Една от основните причини Карвахал да обмисля положително възможността е свързана с треньора на Хетафе Пепе Бордалас. Опитният специалист е сред хората, които най-силно привличат бившия капитан на Реал, а възможността да работи под негово ръководство може да се окаже решаваща за трансфера.

Хетафе в момента заема 11-ото място във временното класиране на Ла Лига, като тимът е спечелил само два мача от началото на сезона. Привличането на футболист с огромния опит на Карвахал би могло да даде допълнителна стабилност на състава, особено в дефанзивен план.

Кариерата на Карвахал в Реал Мадрид продължи цели 13 години. Той се превърна в една от най-разпознаваемите фигури на клуба и натрупа впечатляващите 435 официални срещи с екипа на „кралския клуб“.

В тях защитникът е отбелязал 14 гола и е записал 65 асистенции, като освен индивидуалните си статистики остави сериозна следа и в богатата клубна история на Реал Мадрид.

Ако сделката с Хетафе бъде финализирана, Карвахал ще има възможност да продължи кариерата си в Ла Лига и същевременно да остане в познатата футболна среда. Предстои да се види дали преговорите ще приключат успешно и дали опитният бранител ще облече екипа на Хетафе.


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