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Румен Радев: Ясно е, че дроновете, ударили корабите, са или украински, или руски ВИДЕО
  Тема: Украйна

Румен Радев: Ясно е, че дроновете, ударили корабите, са или украински, или руски ВИДЕО

6 Октомври, 2026 13:13, обновена 6 Октомври, 2026 14:03 3 378 144

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  • alfa watan

България няма как да задейства член 4 или 5 на НАТО

Румен Радев: Ясно е, че дроновете, ударили корабите, са или украински, или руски ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Все още не мога да кажа от коя страна са дроновете, атакували корабите. Тепърва ще се опитваме да установим откъде е дошла атаката, но то е ясно - или са руски, или са украински. Това заяви премиерът Румен Радев, който, след извънредния брифинг заради двата ударени кораба в Черно море.

Той участва в откриването на изложението на дронове и други безпилотни системи INTER DRONE EXPO 2026.

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Радев обясни и защо е закъснял за брифинга.

"Имахме видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на Европейския съюз. Срещата бе по друг повод, за конкурентоспособността и решаване на енергийните проблеми, но аз споделих за това, което се случва в нашата извънредна икономическа зона. Изключително обезпокоително - това е факт", разкри премиерът.

Той обясни, че вече е информирал за случилото се Съвета на ЕС и НАТО. Но бе категоричен, че няма как да бъдат задействани член 4 и 5 по договора на НАТО, защото има и по-тежки случаи на атака в териториални води.

"Това е на 130 км от нашия бряг, пада в нашата икономическа зона, но все още не са териториални води, водят се неутрални. Имаше такива атаки и в Полша, и в Румъния, където бе ударен и жилищен блок. Тези въпроси се поставят под вниманието на НАТО, там се решава по какъв начин и какъв да бъде отговорът. Но въпросът вече е поставен", обяви Радев. В Черно море непрекъснато се потопяват кораби, има непрекъснато удари с дронове. Едва ли това е най-сериозният инцидент, но той е сериозен като тенденция, защото когато една война не се спре навреме, тя разширява своя пространствен обхват", разкри как стоят нещата от правна гледна точка Румен Радев.

Запитан дали трябва да бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност (КСНС), той бе категоричен, че са взети всички необходими мерки и обстановката се следи.

"Дали ще се свика КСНС зависи от президента Илияна Йотова. Но сами виждате, че това вече е обект на политически спекулации. Когато некомпетентни хора използват един такъв случай, чуваме всякакви малоумни теории. Аз ги съветвам първо да четат повече, да питат, където не им е ясно, и тогава да говорят. Има голям риск КСНС да се превърне в злоупотреба с цялата ситуация", коментира премиерът.

В момента ние сме взели всички необходими мерки. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев в отговор на въпрос дали е необходимо свикването на Консултативен съвет по национална сигурност след атаките срещу два кораба в Черно море. Той припомни, че по-рано през деня е свикал службите и институциите по темата.

"Разбира се, това е решение на президента на Републиката, но вие виждате вече как някои политически сили спекулират. И при един КСНС, точно в предизборната обстановка, от некомпетентни хора ще чуем всякакви приумици."

Най-важното е да издирим хора, които са оцелели, това е наша първостепенна задача, обясни още Румен Радев. Според него не е добре, че Русия и Украйна си разменят удари с дронове, които излизат далеч извън техните граници и териториални води.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    54 47 Отговор
    Радев ще ни вкара в окопите.

    Коментиран от #5, #14

    13:14 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тик-Ток

    82 9 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    Коментиран от #25

    13:16 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не не

    53 64 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Радев ще вкара мир и разум, доколкото зависи от него, а не риск за България.

    Коментиран от #133

    13:16 06.10.2026

  • 6 Малий

    65 49 Отговор
    Фурашката чака инструкции от Митрофанова

    13:18 06.10.2026

  • 7 Камион

    71 29 Отговор
    Господин Радев, нали това не беше война, а "специална операция"? Сега какво стана? Пак ли се обърна палачнката? А какво стана с падането на цените... чакаме си едни 15% надолу!!!

    Коментиран от #10, #96

    13:18 06.10.2026

  • 8 Хмм

    64 21 Отговор
    най-после и самият Радев признава, че това е работа на президентката, какво ни готвиш Радев с тая куха лейка, която не знае нито какво да прави, нито какво подписва

    13:19 06.10.2026

  • 9 Не е трудно

    41 50 Отговор
    да се видят партиите които спекулират! Както винаги първи са националните предатели ПП и ДБ. Веднага налазиха.

    13:19 06.10.2026

  • 10 Последния Софиянец

    24 9 Отговор

    До коментар #7 от "Камион":

    След тези атаки цените ще се дигнат още.

    13:21 06.10.2026

  • 11 рундьо

    48 15 Отговор
    обясни защо цените в България са европейски а заплатите като на рашките стига празни приказки?????

    Коментиран от #125

    13:21 06.10.2026

  • 12 ТЕМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    40 13 Отговор
    Ни вкарват във британските войни.

    Коментиран от #56

    13:21 06.10.2026

  • 13 РЕШЕТНИКОВ

    38 13 Отговор
    ТОА Е МНОГО СТРАХЛИВ.

    13:21 06.10.2026

  • 14 хмм

    28 17 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    въпроса е вие купейте на страната на България или русия ще се биете

    Коментиран от #43

    13:22 06.10.2026

  • 15 Да бе ! "всички необходими мерки" ...

    16 14 Отговор
    Просто трябва да забраним временно плаването на кораби в наши води и проблеми няма да има. Включително и всякакви военни учения и тъпотии !

    13:22 06.10.2026

  • 16 НАЛИ ДАВАХТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ОРЪЖИЕ

    27 30 Отговор
    Храни куче, да те лае.

    Коментиран от #69

    13:23 06.10.2026

  • 17 ТЪЙ ...ТЪЙ ... РАДЕВ

    39 13 Отговор
    Обещанията не струват нищо , всичко е лъжа и измама !!!!! Обещахте да паднат цените преди да ви изберем , но те нарастнаха главоломно !!!!!! Обещахте да паднат цените на горивата , пак излъгахте , гледали ли сте колко е на колконките на бензиностанциите ?????обещахте .....много други такива неща но се превърнахте във най - големия ЛЪЖЕЦ на Българския Народ .....не ви ли е срам пилоте ??????

    13:23 06.10.2026

  • 18 СЕГА НИ ОБСТРЕЛВАТ?

    22 12 Отговор
    ББ ПОДАРЯВАШЕ КУЧЕНЦА, ПЛЯСКАШЕ ГИ ЗАД ВРАТА РАЗНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ВЕЛИЧИЯ, ЛАФЕХА СИ С ЧИЧО ДОНЧО ДО КАМИНАТА И ВСИЧКИ НИ БЯХА ПРИЯТЕЛИ.

    13:24 06.10.2026

  • 19 ТЪЙ ...ТЪЙ ... РАДЕВ

    24 11 Отговор
    На крива ракета космоса и пречи !!!

    13:24 06.10.2026

  • 20 Да бе ! "всички необходими мерки" ...

    18 8 Отговор
    Няма кораби - няма проблеми! Има кораби - ние сме пас и да се оправят на тяхна отговорност

    13:24 06.10.2026

  • 21 Пецата

    18 11 Отговор
    Тука неколко дена ме занимавахте с некви кокали разбираш ли сега с дронове ли ше ме занимавате 🤣

    13:24 06.10.2026

  • 22 Смехоран

    35 13 Отговор
    Къде я безгласната буква йоцовица?Тя ако е президент,аз съм дедо Господ Бог.

    Коментиран от #23

    13:25 06.10.2026

  • 23 чака инструкции

    25 12 Отговор

    До коментар #22 от "Смехоран":

    от мацква

    13:27 06.10.2026

  • 24 Картофената глава

    34 12 Отговор
    Бил взел всички мерки, да ни « довършат».
    Радев, излез с юмоука СЕГА пред хората!
    Долнопробен си! И жалък!

    13:27 06.10.2026

  • 25 Пепа

    8 9 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    Дааа с Боко, Делянчето, хардварчето на тати от ДС и “великия комунистически летец, до там, ама това си могат това знаят и ни ……представляват

    13:27 06.10.2026

  • 26 Йода

    31 9 Отговор
    Който е бил в казармата знае колко е акъла на шапкарите.

    13:29 06.10.2026

  • 27 Пламен

    32 11 Отговор
    Спомням си каква истерия настъпи , когато украиски дрон събори два кочана царевица.
    А сега , след два кораба, ... мерки взел. :)

    Тоз е тотал-щета.То затуй жена му и Деса го ритнаха.

    Коментиран от #121

    13:29 06.10.2026

  • 28 !!!?

    23 11 Отговор
    Глас: На кремълския патриарх да се молим или на арменския поп...!!!?

    Коментиран от #54

    13:29 06.10.2026

  • 29 Радевски

    18 6 Отговор
    Взети са всички необходими мерки, като дължина , ширина , водоизместимост и други !

    13:29 06.10.2026

  • 30 Фори

    27 15 Отговор
    Ако дроновете се окажат руски Радев ще започне да казва , че дронове не е имало а товара се е самозапалил.

    Коментиран от #33, #34, #38

    13:29 06.10.2026

  • 31 ЧАКАЙТЕ ГОРИВАТА ДА ПОЕВТИНЕЯТ.

    10 7 Отговор
    И КАК ВЕЧЕ ЩЕ ИДВАТ ТАНКЕРИТЕ С ПЕТРОЛ ДО БУРГАС? ЩЕ ГОРЯТ КАТО ФАКЛИ!

    13:31 06.10.2026

  • 32 Въобще не е нужен никакъв

    20 12 Отговор
    Консултативен съвет по национална сигурност. Нищо национално в случая не е заплашено дори камо ли да е потопено. Чуждото не е наше

    13:31 06.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хмм

    13 9 Отговор
    Радев чака нареждания от Йотова, абсолютен нонсенс

    13:32 06.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Единственото сигурно е

    14 12 Отговор

    До коментар #30 от "Фори":

    че каквото и да каже Радев, безродните глупаци пак ще тролят.

    Нещо невярно ли има в твърдението или триещият се припозна! 😄

    13:35 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Късно е атлантенца !...

    12 12 Отговор
    Консултативен съвет по национална сигурност трябваше да искате ама когато НАТО военни учения, мисии и тъпотии в България планираше. Сега е действително след дъжд качулка. Ще питате тея у централата на НАТЮ що не ни пазят и защо гражданският флот не предупреждават за малоумните си учения и тъпотии

    13:35 06.10.2026

  • 41 До 17/ТЪЙ..ТЪЙ...

    15 3 Отговор
    Просто има голям прогрес в цените бе хора , нали прогрес искахте !

    13:36 06.10.2026

  • 42 до 17 - и

    17 6 Отговор
    Да бе, брато! Много си прав! Измамиха и излъгаха българския народ, цените хвърчат нагоре неудържимо, намалиха заплати и пенсии, половината от тях се оказаха деца и внуци на висши ДС - началници и активни бърци, някои от които изверги и убийиц! И ти да видиш майтап бе, брато! Рейтингът на "прогресивната" фатмашка слугиня Йотовица, растял! Че как е възможно бе, брато? И докога ще продължават да ни лъжат разни безгръбначни, мазни, пълзящи двукопитни , дето се слагат за социолози, политолози и анализатори! Представяш ли си, брато, колко пари са гушнали, за тези фалшиви прогнози?! Защото на мен ми казаха, че засега Йотовица има едва 12%! Всички мразягт и нея, и началникът й - кремълската подлога Фатмак Радев!

    13:36 06.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Прогресивно ми е ще повърна

    21 11 Отговор
    Пада на границата отклонен от заглушаване Украински дрон, без да нанесе щети.... Свикване на КСНС, привикване на посланика на Украйна... Руски дронове удряд два търговски кораба на 80 мили от брега , потапят единия, има много загинали.... няма нужда от КСНС, никой посланник не е привикан ?!?!?!

    13:37 06.10.2026

  • 45 Чичо

    8 6 Отговор
    Ало, бившият главнокомандващ, от 30 години нямаме гранични войски! Имаме гранична полиция. Аман от некадърници...

    13:37 06.10.2026

  • 46 Късно е атлантенца !...

    8 14 Отговор
    Гюролайката е вече обявен за враг на България и никакъв шанс няма да има човката да си отвори повече и България да хули в полза на нацистка Украйна

    Коментиран от #49

    13:37 06.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Мунчо

    16 3 Отговор
    Пууутину помоооолимсяяяя

    13:40 06.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Под рундьовото

    12 5 Отговор
    засега тлее, но ако пламне язък му за всичките мерки, които бил взел незнайно онкъде!

    13:40 06.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тия

    14 4 Отговор
    съвсем се овъртолиха ! Ни очи , ни срама у всички в сбирщината на регресивните ! Оставка доде е време !

    13:42 06.10.2026

  • 53 Митрофанова вече трябваше

    16 6 Отговор
    да я обявят за персона нонграта.

    13:43 06.10.2026

  • 54 Георги

    3 13 Отговор

    До коментар #28 от "!!!?":

    на киевския наркоман

    13:44 06.10.2026

  • 55 Йода

    13 2 Отговор
    Истински български генерали е имало преди 9 септември.

    13:44 06.10.2026

  • 56 За тамплиерите и за масоните

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "ТЕМПЛИЕРИ И МАСОНИ":

    още не съм го измислил, но за излъчването от 5G мрежата, където пренарежда мозъка съм. Увивам най-обикновено алуминиево фолио около главата и така си ходя. Става клетка на Фарадей и нищо нито може да влезе, нито да излезе.

    13:46 06.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Наблюдател

    13 4 Отговор
    Има моменти, когато трябва да вземеш страна. Не да мънкаш, като след арогантните обвинения на патриарх Кирил в собствения ти кабинет, защо си се осмелил да споменеш и другите народи в Освободителната война.

    13:48 06.10.2026

  • 59 Няма такъв резил

    17 6 Отговор
    В главите на Румката и тетката Йотовица, все още кънтят оръдията на крайцера Аврора, а ние очакваме някаква достойна позиция за защита на страната ни!!!

    13:48 06.10.2026

  • 60 Ясно

    13 9 Отговор
    Руски са,щом всичко е точно и всички мерки са взети🤣.Ако бяха украински щеше да има вой до небесата и свикване на всички възможни органи-полови и безполови🤣

    13:48 06.10.2026

  • 61 Война и Мир

    14 9 Отговор
    Спрете войната на чудовището Путин! И на другото чудовище Тръмп!

    Коментиран от #66

    13:50 06.10.2026

  • 62 Фатмака

    16 6 Отговор
    Е ПРЕДАТЕЛ

    Коментиран от #63

    13:53 06.10.2026

  • 63 Съгласен

    12 6 Отговор

    До коментар #62 от "Фатмака":

    съм че е предател, но сега е и със омазани шорти. С такива отрепки берем ядове цял живот.

    13:56 06.10.2026

  • 64 Радеф мекотело

    14 6 Отговор
    Изгонихте ли вече посланика на страната потопила кораб до брега на България ?

    Коментиран от #105

    13:56 06.10.2026

  • 65 Констатация

    3 0 Отговор
    Немски Червени флумастери (не щем китайски)??? -))))) Памперсите, не забравяйте памперсите... -))))

    13:56 06.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Йотова Наркотрафиканта

    11 6 Отговор
    Жена главнокомандващ, който закриля наркотрафиканти - врагове пиратстват и убиват на българска територия.

    Това ли искаш народе? Върнаха ни в Самуиловите времена. Следва ослепяване на армията и ново робство.

    14:01 06.10.2026

  • 69 Умен

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "НАЛИ ДАВАХТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ОРЪЖИЕ":

    Дробовете май,май не са на Зеленски

    14:02 06.10.2026

  • 70 Безхаберници

    11 3 Отговор
    За какво да се събирате, като не знаете кой е нападателя.За какво ще си говорите?

    14:03 06.10.2026

  • 71 преклонена главица

    11 5 Отговор
    Мизерен руски зелен чорап!

    14:04 06.10.2026

  • 72 Слави

    10 6 Отговор
    С този фатмак си вървим към окопи...комуснист гаден

    14:04 06.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Путин

    12 2 Отговор
    след атаката в Черно море: " Русия уверява България в своята пълна солидарност срещу украинският тероризъм ! "

    14:04 06.10.2026

  • 75 Вън Митрофанова

    12 7 Отговор
    русия се доказа че е Агресор и Терорист!

    Коментиран от #108

    14:05 06.10.2026

  • 76 Фатмака

    10 4 Отговор
    Е ПРЕДАТЕЛ

    14:06 06.10.2026

  • 77 Това със сигурност е "ясно"!

    9 3 Отговор
    Не е ясно ти като премиер и твоята бивша секретарка къде сте в тая ситуация?

    14:07 06.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Путин е предложил да предостави

    11 5 Отговор
    Сателитни снимки на маршрута на дроновете и доказателства че са били украински! Митрофанова го е заявила жената

    14:07 06.10.2026

  • 80 Алкарас спиичели...

    5 4 Отговор
    некоректен изказ.дроновете са или просиянски или украински.но той уведомил Нато и те щели да вземат решение.Дроновете са просиянски доказано и затова той е уведомил нато и урсула.ако бяха украински той щещше да го е казал поне 5 пъти и тогава няма за какво да "Уведомява" неето и урсула ,а нас щеше да ни пролайва през 5 минути!

    14:08 06.10.2026

  • 81 Инокс

    10 4 Отговор
    Нека обърнем внимание и отчететем следните важни подробности от
    изявлението на министър-председателя Радев /т.е. тези детайли вече са проверени/ :
    1. Нанесените удари са били комбинирани - с въздушни и морски безпилотни апарати
    /само едната от двете воюващи страни ги използва/...;
    2. Кораб с удар на въздушен безпилотник не може да се потопи-
    може да се опожари, обездвижи /имаме вече примери/, но не и да се потопи.
    Освен, ако няма вторична детонация на модифицирана "пшеница" или удар с морски безпилотник/БЕК/.
    3. Двата кораба са с различен курс - ALPHA WATAN от Египет към Украйна,
    а ABLE - от Румъния към Турция;
    4. Товарът на ABLE е деклариран като пшеница. За ALPHA WATAN - товар не е посочен !!!
    Но, вероятно всички имаме догадки за товара...
    5. Потъналият /или потопеният/ кораб е именно ALPHA WATAN, плаващ към Украйна;
    6. Двата кораба не са се намирали в непосредствена близост...

    14:08 06.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Боци

    6 5 Отговор
    Чакай от мунчо, от умрел писмо.

    14:08 06.10.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 ами защо

    11 1 Отговор
    Радев направо не пита американците чии са дроновете от атаката, имат десетки сателити над Черно море и са абсолютно наясно чии са.

    Коментиран от #106

    14:09 06.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Само споделям

    11 10 Отговор
    Руски са, ако бяха украински да е привикал посланичката.

    Коментиран от #109

    14:11 06.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Стойко

    10 5 Отговор
    Кажи си го честно, бе! Вече всички знаем, че на окрайнски!

    14:11 06.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Радев

    9 4 Отговор
    Най вероятно са украински дронове 😏

    14:16 06.10.2026

  • 92 ОТ ФАБРИКАТА НА ТАГАРЕВ СА

    7 8 Отговор
    Румен лъжлив масон такъв.

    14:16 06.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Панеленият

    7 5 Отговор
    Фашага коментиращ активно тук нищо чудно да е вътрешен трол - все пръв , все най-бързо св включва и винаги против русите … ама ще видим вдругиден на изборите !

    14:17 06.10.2026

  • 96 Самосвал

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Камион":

    Питай Бойко. Радев каза, че не сме готови за еврото.

    14:17 06.10.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Русия

    3 3 Отговор

    До коментар #98 от "ШЕФА":

    По вероятно към трета национална катастрофа !

    14:22 06.10.2026

  • 100 !!!?

    8 2 Отговор
    Гълъби на мира летят над Черно море...!!!?

    14:23 06.10.2026

  • 101 Бит русораст

    7 6 Отговор
    Болен съм от Иркутска чума!Малко ми остана.

    14:23 06.10.2026

  • 102 Пламен

    8 2 Отговор
    Направо откри топлата вода....комичен

    14:24 06.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Биби

    6 0 Отговор
    Мутри вън! Внетен ли сме?

    14:24 06.10.2026

  • 105 Мокой

    6 6 Отговор

    До коментар #64 от "Радеф мекотело":

    И коя е страната според вас? Че то ако беше Русия, досега щяха до небето да реват Мирчевци, Гюров, Тагарев и още от обичаите Украйна. Ама нрщо мълчат, що ли?

    14:26 06.10.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Варна

    9 4 Отговор
    Виждате ли нагледно как се отклонява вниманието от кражбите и основните катастрофални за България проблеми ,като ще ни разтягат цяла седмица локуми за които България няма абсолютно нищо общо,и не ни касае никак,но Пагубни за България са на огневия рубеж и ни бранят достойно и мъжки,а през това време грабят народа като обезумели .

    14:27 06.10.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Липсва ми

    9 5 Отговор

    До коментар #87 от "Само споделям":

    Липсва ми симпатягата Кирил Петков, който натовари два пътнически самолета с мусор от руското посолство за полет към Москвата. Ако си беше на поста сега, безотлагателно щеше да натовари на товарен влак селската погача Митрофанова. Която яде и дефекира на корем на територията на България/ЕС/НАТО, но се опитва да ги ерозира и руинира.

    14:30 06.10.2026

  • 110 Смешник

    4 10 Отговор
    Няма значение чий са дроноветиАко са руски най вероятно са ударени кораби който освен зърното пренасят и оръжие за фашисткия режим в Киев и се явяват легитимна цел за руснаците

    Коментиран от #122

    14:32 06.10.2026

  • 111 Значи са руски тогава

    10 4 Отговор
    Ако имаше и един процент шанс да не са руски дронове, ушанката вече щеше да е обвинил Украйна. Война е, нормално е такива атаки, но нека наричаме нещата с истинските им имена

    Коментиран от #114

    14:33 06.10.2026

  • 112 РАДЕВ Е ПРАВ!

    6 7 Отговор
    Явно при украинците се е появило ново хоби - да стрелят по кораби, които превозват техни стоки, след като са напуснали техни пристанища, поради което нашият премиер не знае чий е дронът!!!🙈

    14:36 06.10.2026

  • 113 Война и Мир

    8 4 Отговор
    Няма значение какви са дроновете, все на някой са. Въпросът е кой е агресорът и светът трябва да спре чудовището Путин. Другото чудовище Тръмп и той води войни и не му дреме, че загиват хора и цените хвърчат.

    14:36 06.10.2026

  • 114 Смешник

    3 4 Отговор

    До коментар #111 от "Значи са руски тогава":

    Най вероятно са руски но обслужват фашисткия корумпиран режим в Киев

    14:38 06.10.2026

  • 115 Пламен

    6 4 Отговор
    Абе ние Президент и Главнокомандващ имаме ли?
    Що трябва да слушаме на тоз глупостите?!
    Къде е оная ? Да не би пак да милва някой наркоман или да е на инструктаж при ,,Галя" от Пасольството ?

    14:38 06.10.2026

  • 116 Независим

    6 3 Отговор
    Тоя Радев е изключително лукава личност подвластна на сатаната.

    14:40 06.10.2026

  • 117 Зелен чорап

    5 3 Отговор
    Наистина ли? Умопомрачително заключение. За Гъба - толкова.

    14:40 06.10.2026

  • 118 Наблюдател

    2 4 Отговор
    Украински бойни дронове се произвеждат от украинци в авиоремонтния завод на летище София , така че...

    14:41 06.10.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Историк

    10 3 Отговор
    Този човек вече напълно забрави за националната сигурност и единствено се интересува как да не каже истината за Путин. Дроновете са руски,както Крим е украински. Съдбата на България е в ръцете на национални предатели страхливци. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    14:43 06.10.2026

  • 121 Демокрация ли?

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Пламен":

    Украинският дрон се взриви на БЪЛГАРСКА територия, а тези кораби са ударени в МЕЖДУНАРОДНИ води. Правиш ли разлика?

    14:45 06.10.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Опа

    8 3 Отговор
    Руски са дроновете Румба, не се прави на умряла лисица. Признай си, че руснаците взривиха и оръжейния завод в България преди няколко месеца.

    14:47 06.10.2026

  • 124 Газ

    6 1 Отговор
    Мистър Кеш да дава старите мигове на Украйна като урок за руснаците. Да знаят, че няма да стоим със скръстени ръце и да се снишаваме.

    14:49 06.10.2026

  • 125 Заплатата ти е

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "рундьо":

    като на рашките, защото вместо да бачкаш нещо смислено седиш пред клавиатурата и словоблудствашАко искаш да ти вдигнат заплатата, говори с Мирчев. Той ти плаща.

    14:50 06.10.2026

  • 126 Мери

    8 1 Отговор
    Зеленски има изявление, че дроновете са руски, т.е отрича да имат нещо общо. Не чувам руснаците да отричат. Само Радев не знае какви са.

    14:51 06.10.2026

  • 127 НЕ РАДЕВ

    9 1 Отговор
    РУСКИ СА

    СТИГА СИ СЕ ПРАВИЛ НА
    УДАРЕН

    ЖАЛКА РУСКА ПОДЛОГА .

    14:55 06.10.2026

  • 128 Подсказка за измъкване на Радеф

    6 1 Отговор
    Като излезат официалните данни, че дроновете са съветцки, вади картата за украинска атака под чужд флаг !!! Така Радеф, няма да наскърби господарите и да изрича името русия в негативна конотация....

    15:01 06.10.2026

  • 129 Перо

    3 2 Отговор
    Аз си мислих, че дроновете са албански, а не както казва Радев украински или руски!

    15:02 06.10.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 ГУНДЯЕВ

    7 1 Отговор
    Ясно е че РАДЕВ
    Напълни Памперса .

    15:06 06.10.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Селянин

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Не не":

    След като паднаха цените на хранителните стоки Сега взеха да ни замерзать с дронове и да търпим помощ Ех не остават българския народ да се порадва на щастието си

    15:12 06.10.2026

  • 134 Цвете

    3 1 Отговор
    РАДЕВ, РУСИЯ АГРЕСОР ЛИ Е? 🤔✈️🇧🇬

    15:17 06.10.2026

  • 135 Руси Филев

    2 1 Отговор
    Английскии е!Дошъл през Ла Манша!

    15:17 06.10.2026

  • 136 Докато

    2 1 Отговор
    четеше,трепереше повече от Никодимов по БНТ!

    15:19 06.10.2026

  • 137 Наблюдател

    3 0 Отговор
    Ясно е, че дроновете са на някоя държава.

    15:25 06.10.2026

  • 138 Трябва да има отговор

    4 0 Отговор
    Нападат се българските черноморски води, напада се Българската икономическа зона. Определено трябва да има отговор!

    15:25 06.10.2026

  • 139 Ъхъ

    2 0 Отговор
    Ако Украйна не беше нападнала Русия преди около пет години…

    15:28 06.10.2026

  • 140 Радевпе винаги прав

    2 0 Отговор
    Радев: "Дроновете или са руски или не са руски."

    Както винаги право в десятката. Радев винаги е прав.
    Води ни, Отче наш, баю Радев към светли бъднини!

    15:28 06.10.2026

  • 141 Директно

    2 0 Отговор
    Твърде директни въпроси към човечец с мултифункционално отношение към случващото се. Но пък се излага с удоволствие.

    15:29 06.10.2026

  • 142 Дии

    1 0 Отговор
    Много умен и мъдър е Радев. Рече и отсече - дроновете са украински или руски. Каква мисъл, какво прозрение? Не е някакъв да шикалкави. Дано по скоро да забравят гласоподаватели, че да не се налага да вика Митрофанова. Как ще й се кара, след като тя му е шеф? Ъпсурт. Ета невъзможна !

    15:51 06.10.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Тъпотия до шия

    0 0 Отговор
    И тоя ни 2 премиер и бивш президент.

    15:59 06.10.2026

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