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Нов удар за Джордж Ръсел: започва последен в Сингапур

Нов удар за Джордж Ръсел: започва последен в Сингапур

6 Октомври, 2026 17:02 546 1

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Британският състезател се намира в трудна ситуация в битката за челните позиции в шампионата

Нов удар за Джордж Ръсел: започва последен в Сингапур - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Джордж Ръсел ще стартира от последната позиция в предстоящото Гран при на Сингапур във Формула 1. Пилотът на Мерцедес ще бъде санкциониран заради принудителна смяна на задвижващата система, съобщава Sky Sports.

Решението идва в неприятен момент за британския състезател, който вече се намира в трудна ситуация в битката за челните позиции в шампионата. В предходния кръг на сезона, провел се в Сепанг, Ръсел не успя да завърши състезанието, а това допълнително увеличи разликата между него и съотборника му Андреа Кими Антонели.

След последното състезание британецът изостава с 84 точки от Антонели, който оглавява класирането. До края на сезона остават още седем кръга, което оставя възможност за промяна на ситуацията, но всяка загуба на точки вече може да се окаже от голямо значение.

Новата задвижваща система ще бъде поставена в автомобила на Ръсел още за петъчната тренировъчна сесия в Сингапур. След нея предстои и спринт квалификация, а смяната ще доведе до автоматично наказание за британеца.

Това ще бъде петата задвижваща система, използвана от Ръсел през сезона. Тъй като лимитът е надхвърлен, пилотът ще трябва да понесе санкцията, като тя ще го изпрати на последната стартова позиция.

Първоначалният план на Мерцедес е бил новият компонент, включително очакваният технически ъпгрейд, да бъде въведен по-късно през месеца по време на Гран при на САЩ. От германския тим обаче са решили да ускорят програмата и да внедрят промените още в Сингапур.

По този начин Мерцедес се надява да спечели време в развитието на автомобила и едновременно с това да избегне необходимостта от допълнителни наказания при следващи състезания.

Ръсел не е единственият пилот на отбора, който вече е преминал през подобна ситуация. Андреа Кими Антонели получи своя пети двигател по време на Гран при на Италия в Монца и също трябваше да потегли от дъното на колоната.

Италианецът обаче успя да превърне тежката стартова позиция в впечатляващ резултат. Антонели направи силно състезание и в крайна сметка стигна до победата, доказвайки, че наказанието за смяна на задвижваща система не означава автоматично отпадане от битката за челните позиции.

Пред Ръсел сега стои сходно предизвикателство. Пилотът на Мерцедес ще трябва да навакса максимално много позиции по време на състезателния уикенд в Сингапур, ако иска да намали изоставането си в генералното класиране.

Същевременно вниманието ще бъде насочено и към представянето на Антонели, който ще има възможност да увеличи преднината си в шампионата при нов силен резултат.


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