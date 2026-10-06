Христо Крушарски разкри: Двама кандидати искат акциите на Локомотив Пловдив

Собственикът на Локомотив Пловдив Христо Крушарски разкри пред "24 часа", че към акциите на клуба има интерес от двама потенциални купувачи. По думите му в момента се очаква тяхното окончателно решение, но той не пожела да даде повече подробности около възможната смяна на собствеността.

Крушарски, който вече обяви намерението си да се оттегли от управлението на „черно-белите“, коментира и бъдещето на старши треньора Душан Косич и част от футболистите.

Бизнесменът призна, че е поел лични ангажименти към наставника и някои от играчите и възнамерява да ги изпълни независимо от бъдещето си в клуба.

„Притеснявам се за треньора Душан Косич и още няколко футболисти, към които бях поел персонални ангажименти. Аз съм човек, който си държи на думата и няма да ги подведа“, заяви Крушарски.

Той потвърди също, че вече е изпълнил обещанието си да подпомага клуба финансово с по 10 000 евро месечно, като първият транш вече е преведен.

Крушарски допълни, че планира да продължи да помага и на детско-юношеската школа на Локомотив, както и на ветераните на клуба.

„Отделно ще подпомогна финансово детско-юношеската школа. Боли ме и за ветераните“, добави той.

Така бъдещето на Локомотив Пловдив остава пряко свързано с решението на двамата потенциални кандидати за акциите, докато Крушарски заявява готовност да изпълни поетите към клуба и хората в него ангажименти.