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Доминацията на Новак Джокович в Пекин продължава: Седма титла и рекордни 34 поредни победи

Доминацията на Новак Джокович в Пекин продължава: Седма титла и рекордни 34 поредни победи

6 Октомври, 2026 16:47 796 4

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Съперникът му във финала Алекс де Минор се отказа поради контузия

Доминацията на Новак Джокович в Пекин продължава: Седма титла и рекордни 34 поредни победи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новак Джокович спечели своята седма титла от турнира от сериите ATP 500 в Пекин, след като съперникът му във финала Алекс де Минор се отказа поради контузия в началото на втория сет.

Първият сет премина изключително оспорвано, като нито един от двамата тенисисти не успее да постигне пробив на сервис на съперника. В последвалия тайбрек Джокович реализира ранен минипробив за 2:0, а при резултат 6:3 осъществи втори пробив, за да затвори първата част в своя полза.

Алекс де Минор успя да спечели първия гейм на втория сет, но веднага след това бе принуден да се оттегли от двубоя поради физически проблем.

С този успех сръбският шампион запазва невероятния си баланс от 34 победи и 0 поражения в китайската столица. За Джокович това е първа титла за 2026 година и общо 102-ра в бляскавата му кариера.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кубрат Донев

    3 0 Отговор
    Брависимо!

    17:09 06.10.2026

  • 3 Перничанин

    5 0 Отговор
    Честито , Ноле !!!

    17:09 06.10.2026

  • 4 Казвайте ги и тези неща-дядя дръмпир

    1 1 Отговор
    Отказвайки се и не ЗагубВАЙКИ мача /за букмейкърите коефициент 1/ Алекс де миньор спаси няколко чувала с пари ,които букмейкърите щяха да изгубят...

    17:36 06.10.2026

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