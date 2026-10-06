Доминацията на Новак Джокович в Пекин продължава: Седма титла и рекордни 34 поредни победи

Новак Джокович спечели своята седма титла от турнира от сериите ATP 500 в Пекин, след като съперникът му във финала Алекс де Минор се отказа поради контузия в началото на втория сет.

Първият сет премина изключително оспорвано, като нито един от двамата тенисисти не успее да постигне пробив на сервис на съперника. В последвалия тайбрек Джокович реализира ранен минипробив за 2:0, а при резултат 6:3 осъществи втори пробив, за да затвори първата част в своя полза.

Алекс де Минор успя да спечели първия гейм на втория сет, но веднага след това бе принуден да се оттегли от двубоя поради физически проблем.

С този успех сръбският шампион запазва невероятния си баланс от 34 победи и 0 поражения в китайската столица. За Джокович това е първа титла за 2026 година и общо 102-ра в бляскавата му кариера.