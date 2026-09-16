Левски за зимната селекция: Имаме набелязани позиции и план за действие

Българският шампион Левски направи през лятото една от най-мащабните си селекции в историята, но нещата ще бъдат съвсем различни през зимата. Това обяви за „Мач Телеграф“ една от основните фигури на „Герена“ Георги Костадинов.

„През зимата със сигурност ще бъдем по-скромни на трансферния пазар, но имаме набелязани позиции и план за действие. Търсенето не е преставало и ще продължи. Надявам се да вдигнем класата на отбора на определени позиции драстично“, заяви бившият капитан на „сините“.