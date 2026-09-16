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Емблематичната чешма на Димитър Пенев е обратно на „Армията“

Емблематичната чешма на Димитър Пенев е обратно на „Армията“

16 Септември, 2026 11:59 763 3

  • димитър пенев-
  • футбол-
  • чешма-
  • българска армия

Двамата вече не са на този свят, но паметта им ще остане вечна и със сигурност биха се усмихнали от небето, виждайки какво се случва на любимото им място в Борисовата градина

Емблематичната чешма на Димитър Пенев е обратно на „Армията“ - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Емблематичната чешма на Димитър Пенев е обратно на „Армията“, стана ясно от кадри, разпространени в социалните мрежи. Тя бе възстановена през 2008 г. именно благодарение на непрежалимия Стратег и неговия голям приятел – дългогодишния управник на музея на ЦСКА Александър Манов.

Двамата вече не са на този свят, но паметта им ще остане вечна и със сигурност биха се усмихнали от небето, виждайки какво се случва на любимото им място в Борисовата градина.

До чешмата ще бъде изграден и паметник на великия Димитър Пенев. Точно там, където в продължение на дълги години великият футболист и треньор си определяше срещи с познати и непознати, а след това задължително се отбиваше до „Дървеното“.

Инициатива за издигане на монумент на Пената беше подкрепена от редица спортни знаменитости, актьори и обществени деятели. Случайно или не, новината за завръщането на чешмата дойде часове преди двубоя между ЦСКА и Локомотив София, воден от неговия племенник Любослав Пенев.


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