Емблематичната чешма на Димитър Пенев е обратно на „Армията“, стана ясно от кадри, разпространени в социалните мрежи. Тя бе възстановена през 2008 г. именно благодарение на непрежалимия Стратег и неговия голям приятел – дългогодишния управник на музея на ЦСКА Александър Манов.

Двамата вече не са на този свят, но паметта им ще остане вечна и със сигурност биха се усмихнали от небето, виждайки какво се случва на любимото им място в Борисовата градина.

До чешмата ще бъде изграден и паметник на великия Димитър Пенев. Точно там, където в продължение на дълги години великият футболист и треньор си определяше срещи с познати и непознати, а след това задължително се отбиваше до „Дървеното“.

Инициатива за издигане на монумент на Пената беше подкрепена от редица спортни знаменитости, актьори и обществени деятели. Случайно или не, новината за завръщането на чешмата дойде часове преди двубоя между ЦСКА и Локомотив София, воден от неговия племенник Любослав Пенев.