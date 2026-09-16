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Ученически обяд във Варна - 4,20 евро

Ученически обяд във Варна - 4,20 евро

16 Септември, 2026 13:12 431 57

  • ученици-
  • обяд-
  • ученически стол

Здравословната храна в училищните столове във Варна да стане по-привлекателна за учениците

Ученически обяд във Варна - 4,20 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Здравословната храна в училищните столове във Варна да стане по-привлекателна за учениците, които често предпочитат пакетирани и висококалорични продукти. Търси се начини за осъвременяване на менюто, без да се нарушават здравните изисквания, както и модернизиране на базата. Цената на обяда за децата от първи до четвърти клас в училищен стол във Варна е около 4,20 евро. Тя се формира от стойността на вложените продукти и разходите за приготвянето и доставката на храната, без в нея да се включва печалба.

Това каза в предването на Радио Варна "Новият ден" директорът на общинското предприятие "Ученическо и столово хранене" Даниела Колева.

Стараем се храната да бъде преди всичко безопасна, разнообразна и здравословна, подчерта Колева. Тя обясни, че рецептите се разработват от експерти по хранене и се утвърждават съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването. Не можем да предлагаме чипс, вафли и солети, но трябва да намерим варианти храната да бъде едновременно полезна и привлекателна за съвременните деца, каза още Колева.

Амбицията на новото ръководство е училищните столове постепенно да се доближат до съвременните заведения за хранене. Димитрова посочи, че една от идеите е създаването на по-приветлива среда с модерно оборудване, поточни линии и бенмари, така че децата да могат сами да избират храната си.

Децата предпочитат да ходят на ресторант. Искаме училищният стол да стане по-близък до този модел, за да се чувстват по-комфортно и да приемат по-лесно здравословното хранене, обясни тя.

Засега за улеснение на родителите продължава да функционира и електронната система "Виртуална кухня", чрез която купоните за хранене могат да се закупуват онлайн, а при отсъствие на детето неизползваните порции се презаверяват.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Моят ученически

    11 2 Отговор
    Обяд беше 1977-ма година 55 стотинки. 1, 2 и трето. С хляб, колкото искаш. Вечерята струваше в стола 25 ст. Основно ястие и някакъв десерт. Стипендията ми беше 35 лева. А квартирата ми струваше 15 лева на месец.

    Коментиран от #15, #23, #31

    13:16 16.09.2026

  • 4 Пущиня(к)

    3 0 Отговор
    Я гле, Пламенката ли ги рани дечурлигата за тие пари?

    13:16 16.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 14/88

    5 1 Отговор
    у парламентa кuфтe е 15 цента (30 cт)

    13:17 16.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много

    0 0 Отговор
    или малко е ???

    13:17 16.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Бум

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Моят ученически":

    бум...бум!И други сме живели онова време....Или си дете на партийци?

    Коментиран от #28

    13:19 16.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 бушприт

    0 0 Отговор
    ...директорката на общинското предприятие "Ученическо и столово хранене"- Даниела Колева.

    13:19 16.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    3 1 Отговор
    Здравословната храна е за богаташите,а тези деца в детските градини и училищата ще консумират храни от ГМО,пестициди и отрови от различен калибър,къде с Ета ,къде с цялата гама от подобрители

    13:20 16.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дааам

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Моят ученически":

    затова останалите мизерувахме!

    Коментиран от #50

    13:20 16.09.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Не, такива си

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бум":

    Бяха цените за всички тогава. Столът беше пълен. От понеделник до петък работеше ученическия стол и беше пълен с ученици и обед и за вечеря. Тогава нямаше бедни.

    Коментиран от #39, #44, #51

    13:22 16.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Майна

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Моят ученически":

    Кока-кола,пиехме само на панаира!Рапорт даден!

    Коментиран от #55

    13:23 16.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Защо

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Не, такива си":

    при мен бяха други! И не познавам никой с 35 лева стипендия и 15 квартира!В Устово двама плащахме пи 30 лева в една стая!

    Коментиран от #54

    13:25 16.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 бушприт

    0 0 Отговор
    Бен Мари е специализирана витрина или уред, който поддържа храната на опредлена температура за дълго време, така че всяко ястие да достигне до клиента в своя най-добър вид.

    13:26 16.09.2026

  • 43 14/88

    0 2 Отговор
    тука един петроханец

    13:26 16.09.2026

  • 44 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Не, такива си":

    Всички бяха еднакво бедни,а и нямаше какво да си купиш,даже и да имаш пари!За партийните секретари историята беше друга!

    13:26 16.09.2026

  • 45 14/88

    0 1 Отговор
    тука един петроханец яко

    13:26 16.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Глупости

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Дааам":

    Тогава всичките училища бяха така. Даже можехме да отидем и в стола на друго училище. От стола на гимназията в стола на някой техникум и обратно. Просто си купуваш купона за 55 ст. и обядваш там с приятели. Ако ти сега изразяваш такива глупости, значи не си живял тогава...

    13:27 16.09.2026

  • 51 Бобо

    3 2 Отговор

    До коментар #28 от "Не, такива си":

    По скоро тогава нямаше богати. Защото всички бяха бедни. Особено тези, които ходиха по подобни "столове".

    Коментиран от #57

    13:30 16.09.2026

  • 52 Пак е много

    1 0 Отговор
    Няма печалба ли, какво се правите, поне 2 евро трябваше да е

    13:30 16.09.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 В техникума даваха

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Защо":

    За отличен успех 35 лева стипендия на месец. Готвиха ни за специалисти за заводите и заводите в града имаха договори и те ни отпускаха парите. Изглежда в различните градове са били различни цените на квартирите? Ние обаче си плащахме отделно за отоплението. Някои бяха на ток, други на нафта. Нафтата беше добро отопление, ама печките миришеха на нафта... Аз се греех на ток, с голям маслен радиатор. При 2 ст. на КВтчас радиаторът беше включен постоянно... Баща ми не забеляза, колко лесно ме изучи тогава. А днеска...

    13:35 16.09.2026

  • 55 И ти говориш

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Майна":

    Глупости. Във всяка сладкарница имаше и кока кола. Малките стъклени бутилки. Ядяхме пасти с кока кола. Или банички. Баничките със сирене бяха 10 ст. Кифла с мармалад също 10 ст. Миленките бяха 12 ст. Медена питка 8 стотинки. Една дъвка 10 стотинки. Пликче слънчогледово семе 100 гр. също 10 стотинки. 6664

    13:40 16.09.2026

  • 56 А децата

    0 0 Отговор
    що са шишкави?

    13:43 16.09.2026

  • 57 Еми сигурно съм

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Бобо":

    Бил беден, ама когато отвориха границите и отидох в известен, западен концерн на работа, онези не повярваха, какво съм работил в България... Каквото ми показаха при тях, сядах и веднага почвах... А те мислеха, че ние в България не сме виждали техника...

    13:44 16.09.2026

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