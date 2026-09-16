Ученически обяд във Варна - 4,20 евро

Здравословната храна в училищните столове във Варна да стане по-привлекателна за учениците, които често предпочитат пакетирани и висококалорични продукти. Търси се начини за осъвременяване на менюто, без да се нарушават здравните изисквания, както и модернизиране на базата. Цената на обяда за децата от първи до четвърти клас в училищен стол във Варна е около 4,20 евро. Тя се формира от стойността на вложените продукти и разходите за приготвянето и доставката на храната, без в нея да се включва печалба.

Това каза в предването на Радио Варна "Новият ден" директорът на общинското предприятие "Ученическо и столово хранене" Даниела Колева.

Стараем се храната да бъде преди всичко безопасна, разнообразна и здравословна, подчерта Колева. Тя обясни, че рецептите се разработват от експерти по хранене и се утвърждават съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването. Не можем да предлагаме чипс, вафли и солети, но трябва да намерим варианти храната да бъде едновременно полезна и привлекателна за съвременните деца, каза още Колева.

Амбицията на новото ръководство е училищните столове постепенно да се доближат до съвременните заведения за хранене. Димитрова посочи, че една от идеите е създаването на по-приветлива среда с модерно оборудване, поточни линии и бенмари, така че децата да могат сами да избират храната си.

Децата предпочитат да ходят на ресторант. Искаме училищният стол да стане по-близък до този модел, за да се чувстват по-комфортно и да приемат по-лесно здравословното хранене, обясни тя.

Засега за улеснение на родителите продължава да функционира и електронната система "Виртуална кухня", чрез която купоните за хранене могат да се закупуват онлайн, а при отсъствие на детето неизползваните порции се презаверяват.