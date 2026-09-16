Ученически обяд във Варна - 4,20 евро

Здравословната храна в училищните столове във Варна да стане по-привлекателна за учениците, които често предпочитат пакетирани и висококалорични продукти. Търси се начини за осъвременяване на менюто, без да се нарушават здравните изисквания, както и модернизиране на базата. Цената на обяда за децата от първи до четвърти клас в училищен стол във Варна е около 4,20 евро. Тя се формира от стойността на вложените продукти и разходите за приготвянето и доставката на храната, без в нея да се включва печалба.
Това каза в предването на Радио Варна "Новият ден" директорът на общинското предприятие "Ученическо и столово хранене" Даниела Колева.
Стараем се храната да бъде преди всичко безопасна, разнообразна и здравословна, подчерта Колева. Тя обясни, че рецептите се разработват от експерти по хранене и се утвърждават съгласно изискванията на Министерството на здравеопазването. Не можем да предлагаме чипс, вафли и солети, но трябва да намерим варианти храната да бъде едновременно полезна и привлекателна за съвременните деца, каза още Колева.
Амбицията на новото ръководство е училищните столове постепенно да се доближат до съвременните заведения за хранене. Димитрова посочи, че една от идеите е създаването на по-приветлива среда с модерно оборудване, поточни линии и бенмари, така че децата да могат сами да избират храната си.
Децата предпочитат да ходят на ресторант. Искаме училищният стол да стане по-близък до този модел, за да се чувстват по-комфортно и да приемат по-лесно здравословното хранене, обясни тя.
Засега за улеснение на родителите продължава да функционира и електронната система "Виртуална кухня", чрез която купоните за хранене могат да се закупуват онлайн, а при отсъствие на детето неизползваните порции се презаверяват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Моят ученически
Коментиран от #15, #23, #31
13:16 16.09.2026
4 Пущиня(к)
13:16 16.09.2026
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7 14/88
13:17 16.09.2026
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9 Много
13:17 16.09.2026
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15 Бум
До коментар #3 от "Моят ученически":бум...бум!И други сме живели онова време....Или си дете на партийци?
Коментиран от #28
13:19 16.09.2026
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17 бушприт
13:19 16.09.2026
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19 Българин
13:20 16.09.2026
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23 Дааам
До коментар #3 от "Моят ученически":затова останалите мизерувахме!
Коментиран от #50
13:20 16.09.2026
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28 Не, такива си
До коментар #15 от "Бум":Бяха цените за всички тогава. Столът беше пълен. От понеделник до петък работеше ученическия стол и беше пълен с ученици и обед и за вечеря. Тогава нямаше бедни.
Коментиран от #39, #44, #51
13:22 16.09.2026
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31 Майна
До коментар #3 от "Моят ученически":Кока-кола,пиехме само на панаира!Рапорт даден!
Коментиран от #55
13:23 16.09.2026
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39 Защо
До коментар #28 от "Не, такива си":при мен бяха други! И не познавам никой с 35 лева стипендия и 15 квартира!В Устово двама плащахме пи 30 лева в една стая!
Коментиран от #54
13:25 16.09.2026
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42 бушприт
13:26 16.09.2026
43 14/88
13:26 16.09.2026
44 Факт
До коментар #28 от "Не, такива си":Всички бяха еднакво бедни,а и нямаше какво да си купиш,даже и да имаш пари!За партийните секретари историята беше друга!
13:26 16.09.2026
45 14/88
13:26 16.09.2026
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50 Глупости
До коментар #23 от "Дааам":Тогава всичките училища бяха така. Даже можехме да отидем и в стола на друго училище. От стола на гимназията в стола на някой техникум и обратно. Просто си купуваш купона за 55 ст. и обядваш там с приятели. Ако ти сега изразяваш такива глупости, значи не си живял тогава...
13:27 16.09.2026
51 Бобо
До коментар #28 от "Не, такива си":По скоро тогава нямаше богати. Защото всички бяха бедни. Особено тези, които ходиха по подобни "столове".
Коментиран от #57
13:30 16.09.2026
52 Пак е много
13:30 16.09.2026
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54 В техникума даваха
До коментар #39 от "Защо":За отличен успех 35 лева стипендия на месец. Готвиха ни за специалисти за заводите и заводите в града имаха договори и те ни отпускаха парите. Изглежда в различните градове са били различни цените на квартирите? Ние обаче си плащахме отделно за отоплението. Някои бяха на ток, други на нафта. Нафтата беше добро отопление, ама печките миришеха на нафта... Аз се греех на ток, с голям маслен радиатор. При 2 ст. на КВтчас радиаторът беше включен постоянно... Баща ми не забеляза, колко лесно ме изучи тогава. А днеска...
13:35 16.09.2026
55 И ти говориш
До коментар #31 от "Майна":Глупости. Във всяка сладкарница имаше и кока кола. Малките стъклени бутилки. Ядяхме пасти с кока кола. Или банички. Баничките със сирене бяха 10 ст. Кифла с мармалад също 10 ст. Миленките бяха 12 ст. Медена питка 8 стотинки. Една дъвка 10 стотинки. Пликче слънчогледово семе 100 гр. също 10 стотинки. 6664
13:40 16.09.2026
56 А децата
13:43 16.09.2026
57 Еми сигурно съм
До коментар #51 от "Бобо":Бил беден, ама когато отвориха границите и отидох в известен, западен концерн на работа, онези не повярваха, какво съм работил в България... Каквото ми показаха при тях, сядах и веднага почвах... А те мислеха, че ние в България не сме виждали техника...
13:44 16.09.2026