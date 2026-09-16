Моуриньо след трилъра с Елче: Имаме пейка, пълна с талант, и то различни видове талант

Старши треньорът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо изрази смесени чувства след трудната победа на своя тим с 3:2 над Елче.

"Белият балет" допусна почти пълен обрат, след като водеше с два гола, което предизвика острата, но откровена реакция на португалския наставник пред медиите.

"Изглежда ми очевидно. Лесно е за разбиране," коментира Моуриньо относно почти настъпилия срив.

"Това са мачове, които изглеждат вече решени, където имаме шансове да ги довършим и не го правим. След като не ги довършваме, преминаваме от лесно положение към липса на контрол над играта. Не вкарваме. Когато всичко изглежда лесно, оставяте нещата недовършени. Обяснението, което намирам, е, че ако мачът изглежда лесен и не го довършите, тогава отпускате се, губите контрол, погрешно интерпретирате лекотата на ситуацията. Може да се случи. Нищо не е лесно."

"Три точки и нищо повече. Очевидно, след първото полувреме всички имахме усещането, че три, четири или пет гола ще дойдат през второто. Но намалихме интензивността, дадохме им твърде много пространство", каза още той.

"Когато Белингам и Браим влязоха, опитах се да дам на халфовата линия малко стабилност, защото Винисиус и Гюлер бяха уморени. Но точно когато мислех за стабилност, те направиха 1:2, а на тези препълнени стадиони, отбори, които изглеждат мъртви... за миг, те се връщат към живот. След това дойде 2:2. Но имаме пейка, пълна с талант, и то различни видове талант. Поех максимални рискове... но равенството не е достатъчно. И отбелязахме с много силна реакция. С усещането, че не можем да губим точки. Финалният период беше невероятно силен. Справихме се."

На въпрос дали Арда Гюлер е незаменим, Моуриньо бе категоричен: "Не, никой не е незаменим. Губехме контрол, когато направих промените. Вини се справи много добре в защита, но беше много уморен. А Арда, който игра на позиция номер 10, също губеше от интензивността си. Включих свежите Джуд и Браим, макар че водехме с 2:0, но усетих, че губим контрол. Това ни се случва. И тогава, използвахме "големите оръжия" и успяхме."

"Притеснен съм за всеки мач, не само за неделния. Харесва ми отборът ми да вкарва голове, да вкарва винаги, освен срещу Бетис. Харесва ми. Но харесва ми да контролирам мачовете, не харесва ми да давам нищо даром. Елче играха добре, направиха промени, които промениха тяхната формация. Имаме пейка с много опции и за десет минути създадохме няколко много опасни шанса. Вкарахме, спечелихме, три точки, нищо повече."